Cómo practicar yoga modifica la composición del cerebro e incluso eleva el volumen de materia gris

También hay algunos indicios de que el yoga podría ser beneficioso para algunas personas que sufren TEPT. Sin embargo, los resultados de otros estudios que utilizan el yoga como intervención para el TEPT son mixtos y parece haber una escasez de investigación de alta calidad, según los académicos.

“Cuando tenía unos 11 años me dieron un puñado de Prozac y me sometí a una terapia cognitiva conductual. Nada funcionó”, relata.

“A mediados de la adolescencia, ya tenía tendencias suicidas. Me sentía más destrozada porque el tratamiento no estaba funcionando. Pensaba: si esto se supone que tiene que funcionar y no funciona, entonces hay algo que está mal en mí y no hay forma de que pueda arreglarme nunca”, confiesa.