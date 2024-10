Partió el periodo de «ofertones» en la campaña electoral de Arica

Se acabó el Mes de la Patria y se nos vienen de golpe las elecciones municipales y de los gobiernos regionales.

Así es que partimos con todo esta sexta edición de Aquí Arica de El Mostrador. Harta gente comentando y pidiendo más y más, al punto de que las notas políticas de nuestro newsletter regional han comenzado a circular con capturas de pantalla a través de mensajes de WhatsApp de militantes y funcionarios públicos. Si hay ruido, Sancho, es porque vamos bien cabalgando…

Nuestro menú de esta semana trae una nota sobre el proyecto del Tren Urbano, cuyo estudio de factibilidad ya comenzó y tiene con más dudas que certezas a colectiveros y taxibuseros, a quienes nunca les preguntaron si era necesario este nuevo modo de transporte público.

Nos bajamos del tren y llegamos hasta el Paseo Deportivo «Las Machas», infraestructura costera inaugurada con bombos y platillos a fines de agosto por la ministra de Obras Públicas Jéssica López y el alcalde Gerardo Espíndola (PL), el que ya presenta fallas.

También abordamos las intensas agendas de campaña electorales de las autoridades que ya comenzaron su receso, no sin antes lanzar sus típicos ofertones. Pesquisamos a tres postulantes hijas de…, y fuimos testigos del «barrido de la corrupción» en el Gore.

Y en nuestra misión de rescate de tesoros humanos, en esta edición les presentamos la historia de la abogada Romina Le Blanc Ampuero, quien dejó los tribunales para dedicarse a la administración de una residencia para personas mayores vulnerables y tuvo un paso como candidata a constituyente durante el 2021.

Al cierre, como siempre, el barniz cultural con una nota sobre la exposición «La Pampa», que estará abierta hasta el 11 de octubre en la Casa de la Cultura.

A poner la tetera para un buen café y a acomodarse, porque Aquí Arica viene recargado con el acontecer local…

1

Tren Urbano: la quimera que no convence a colectiveros y taxibuseros

A falta de un tren de carga y ante el desinterés de Bolivia de usar el Ferrocarril de Arica a La Paz (FCALP), el gobernador regional Jorge Díaz Ibarra, sin importar si es rentable o no, decidió en 2022 impulsar el proyecto del “Tren Urbano Centro Norte Arica”, el cual usaría la vía férrea que hoy está al servicio de Bolivia y que administra la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE). Con un poderoso marketing, ha instalado esta iniciativa en la ciudadanía, a contrapelo de lo que digan los gremios de colectiveros y taxibuseros de la ciudad.

Pese a las críticas sobre por qué no decidió ir por la reactivación del tren de carga -paralizado desde el 2005 y con una prueba técnica el 2021- y presionar al Gobierno para ello, Díaz se empecinó con que Arica necesita un “metro en la superficie” para suplir la aparente necesidad de transporte público de la ciudadanía, que hoy posee 3.200 taxis colectivos y 220 taxibuses.

La autoridad optó por bancarse el diagnóstico de las organizaciones de locomoción colectiva que señalan que más que un nuevo modo de transporte, lo que se requiere es la segregación de vías y la aplicación de medidas para hacer más expedito el tránsito en la zona urbana.

Fue tanto el empuje que la autoridad puso a este proyecto, que el 2023 consiguió el acuerdo del Consejo Regional (Core) para entregar 413 millones de pesos a EFE y financiar así un estudio de prefactibilidad para evaluar el proyecto. En esta decisión no importó la eterna crítica de actores políticos locales sobre la inconveniencia de destinar recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) a iniciativas que, por su envergadura o porque corresponden a una empresa pública, deberían ser financiadas con fondos públicos de los propios ministerios.

El estudio denominado «Servicio de estudio de prefactibilidad en la construcción del servicio ferroviario de pasajeros en la Región de Arica y Parinacota» ya fue adjudicado en mayo pasado. El análisis incluirá antecedentes bibliográficos, un catastro de la infraestructura de Arica a Visviri y otros de tipo urbano, modelos de demanda de transporte público, diagnóstico y evaluación general de la operación del sistema de transporte de Arica, calibración del modelo de transporte estratégico, módulo de participación ciudadana, prediseños y cubicación de costos preliminares, evaluación social y privada de alternativas, pertinencia ambiental y definición de especificaciones técnicas para las próximas etapas.

En su definición inicial, el proyecto costaría 22,76 millones de dólares, es decir, más de 20 mil millones de pesos. Los recursos, cuyo origen se ignora desde dónde emanarán, servirían para la construcción de cinco estaciones; la renovación de la actual vía férrea hacia La Paz-Bolivia, cambiando de Clase B a Clase C, lo que permite alcanzar velocidades de hasta 100 km/h; confinamiento de la vía en su extensión de siete kilómetros; automatización de cinco cruces vehiculares, adquisición de dos trenes diésel y la construcción de un taller y cochera en el sector de Maestranza Chinchorro.

Las cinco estaciones que ya han sido proyectadas se distribuirían así:

Estación Arica: se ubicará en avenida Chile, frente a la costanera, a un costado de la Estación Ferrocarril Arica-Tacna, centro de la ciudad.

Estación Diego Portales: se ubicará en avenida Chile, frente a Mall Plaza Arica, a 1,4 km de la Estación Arica.

Estación Los Artesanos: se ubicará en calle Pedro Blanquier con Los Artesanos, a 2,5 km de la Estación Diego Portales.

Estación Yerbas Buenas: se ubicará en calle Yerbas Buenas Sur con avenida Robinson Rojas Oriente, a 1,07 km de Estación Los Artesanos.

Estación Capitán Ávalos: Se ubicará en avenida Robinson Rojas Oriente con Los Andes, a 1,84 km de Estación Yerbas Buenas.

Colectiveros en duda

La idea del Tren Urbano prendió sin el apoyo de los gremios que agrupan a colectiveros y taxibuseros de la ciudad. Hoy, dos de esas organizaciones tienen más dudas que certezas respecto de la rentabilidad y necesidad real de un proyecto de esta envergadura, especialmente porque la cultura del uso del auto propio está muy arraigada en Arica.

Para el presidente de la Federación de Taxis Colectivos de Arica (Fetacar), Tomás Abaroa, esta iniciativa “nos plantea hartas dudas. Sabemos que hay que avanzar en el uso de tecnologías y nuevos sistemas, pero cuestionamos las razones que sustentan el proyecto. Si se busca descongestionar la ciudad, como lo ha dicho la autoridad que lo ha impulsado, un tren no logrará el objetivo. Más bien, vemos un capricho sobre si esto es posible».

Agrega que una medida eficaz para descomprimir las calles, es habilitar vías segregadas y un perímetro en las zonas de mayor congestión donde no circulen vehículos particulares.

«El tren por lo demás no cubre esas zonas de alta congestión, entonces es como extraño que se proponga una idea de este tipo y no se atiendan los problemas de congestión real. Es muy necesario descongestionar 18 de septiembre y Maipú hasta Vicuña Mackenna, donde está el cuello de botella. Sin embargo, la autoridad nos ha dicho que no se puede porque hay un litigio del Serviu con una constructora por las obras en este par vial, que impide intervenir», asegura.

Las esperanzas del gremio hoy están concentradas en la habilitación de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT). La ejecución de esta iniciativa largamente esperada fue anunciada por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz en agosto pasado con un plazo de instalación en 2027. Este instrumento, aclara Abaroa, «no será para frenar la congestión sino para regular el tránsito, ya que permitirá la sincronización de los semáforos de la ciudad, para que el tránsito se agilice en zonas donde las cámaras lo indiquen».

El problema de la congestión, sostiene, es complejo, «dado que 125 mil vehículos pagan permisos de circulación, es decir, hay dos habitantes por cada vehículo. De ese parque vehicular, nosotros tenemos 3.200 unidades y nuestro parque está cerrado. Estamos trabajando en la chatarrización para renovar los vehículos y ahora estamos ampliando esa iniciativa a otros tipos de taxis, para que el parque tenga vehículos más modernos y cómodos».

Taxibuseros: ¿será rentable?

Para el presidente de la Asociación de Dueños de Taxibuses, Matías del Fierro, el Tren Urbano plantea más dudas que certezas, dado que es un proyecto de envergadura «y que si se concreta, seguro requerirá un subsidio de proporciones que no sé si a la larga lo haga rentable. Nosotros no nos negamos a la modernidad y, quizás, si hay un tren, podemos ser un complemento de él, pero no sé si la evaluación económica justifique un proyecto de este tipo».

El dirigente sostiene a Aquí Arica que el proyecto surgió como alternativa al término de la pandemia, «en momentos en que estaba escaseando la locomoción colectiva por falta de choferes, pero hoy eso está superado, entonces las condiciones han cambiado. Como gremio estamos enfocados hacia la electromovilidad y estamos trabajando para tener el próximo año los primeros taxibuses eléctricos, que traerán una revolución en el servicio que damos a la comunidad. Nos importa mucho que haya un cambio en la atención de los pasajeros. Con esas máquinas de alto estándar, más capacitaciones a choferes y promoción del ingreso de mujeres como conductoras, creemos que se logrará un gran avance».

Del Fierro advierte que el costo de mover un transporte como el tren podría ser muy alto, dado que lo que está pensado es usar locomotoras diésel, «entonces se requerirá bastante combustible y también recursos extras para construir estaciones y su mantenimiento. No sé si esto sea razonable y también acorde con la tendencia impulsada por el Gobierno de usar combustibles más limpios. Deja harto que pensar este proyecto».

2

Paseo costero recién inaugurado por ministra del MOP ya presenta fallas

Era el «broche de oro» de la campaña electoral del alcalde Gerardo Espíndola (PL), pese a que el municipio no puso ni un peso y a que, inicialmente, el 24 de julio de 2020 no estuvo dispuesto a apoyar su ejecución, cuando el Ministerio de Obras Públicas (MOP) lo presentó ante el Concejo Municipal para conseguir su apoyo formal en el mantenimiento.

Sin embargo, la algarabía por la inauguración del Paseo Deportivo Costero «Las Machas» el pasado 31 de agosto con la ministra de Obras Públicas, Jessica López incluida, no duró mucho. Ello porque al día siguiente comenzaron a aparecer videos en las redes sociales denunciando que la pista para trotadores se estaba descascarando en sus primeros 50 metros.

Lo extraño es que este «detalle» lo sabía la Dirección Regional de Obras Portuarias del MOP desde el momento en que hizo la recepción provisoria de las obras ejecutadas, cuya inversión sectorial fue de 9.345 millones de pesos. Y así lo reconoció en un breve comunicado que envió a Aquí Arica, indicando que las boletas de garantía por este contrato “están vigentes y que en este marco serán abordadas las reparaciones, ya que dicho deterioro fue observado en la comisión de recepción provisional, por lo que la empresa contratista trabajará en su reparación, cuyos suministros son importados desde los Países Bajos».

Al parecer, el apuro de la secretaria regional ministerial de Obras Públicas, Priscilla Aguilera (PL) -antes funcionaria municipal de confianza del alcalde Espíndola en la Secretaría Comunal de Planificación y como directora de la Corporación Municipal Costa Chinchorro-, por poner a disposición una obra ansiada por la comunidad en medio de la campaña electoral, fue lo que llevó a levantar este hito comunicacional, a pesar de que el paseo presentaba fallas.

Las críticas no han cesado en redes sociales sobre esta construcción. También las ha habido desde distintos candidatos al municipio y al Gobierno Regional, al punto que el viernes pasado el senador José Durana (UDI) confirmó el ingreso de una solicitud de fiscalización a la Contraloría Regional de la República. Lo cierto es que la pintura de color rojo en la pista atlética está descascarándose cada día más, como si el sol la hubiese insolado.

Fuentes reservadas indicaron a Aquí Arica que, hasta hoy, se ignora por qué la pintura no tuvo la adherencia esperada en la pista. «No se sabe si fue la salinidad o la humedad, porque son los primeros 50 metros los afectados de 1.600. Puede ser que esto se haya hecho en distintos días y con condiciones climáticas diferentes. Lo que sí es posible afirmar es que los materiales utilizados son de altísima calidad, pues son los mismos que se han utilizado en pistas instaladas en colegios del barrio alto de Santiago. De hecho, la empresa subcontratada para este fin aún se golpea la cabeza respecto de qué pasó acá con el material», afirmaron.

La falla en la pista para trotadores no pasó inadvertida para la Contraloría Regional de la República. El lunes 23 de septiembre ingresó un oficio en la Secretaría Regional Ministerial de Oras Públicas pidiendo un informe sobre esta situación.

La Muni culpa a la gente

Salvo la versión entregada a Aquí Arica y, como ha sido su tónica al enfrentar problemas con sus proyectos, la seremi de Obras Públicas no se ha pronunciado públicamente por lo ocurrido con el paseo. Lo extraño es que, a los pocos días de que comenzaron a surgir las denuncias, la entidad que sí se apuró en dar su propia versión fue el municipio, pese a que no tuvo «vela en el entierro» en el desarrollo del proyecto, porque no lo licitó, tampoco lo ejecutó y menos lo financió.

El 17 de septiembre pasado, la municipalidad difundió un comunicado culpando a los usuarios de los daños en la trotavía, lo que contradice la versión entregada a este medio por el MOP. En la nota denunció que un automóvil había cruzado por la pista y era el causante del daño, exhibiendo un deck de madera con huellas de ruedas de un vehículo, infraestructura que nada tenía que ver con la pista descascarada.

El comunicado planteó lo siguiente: «El vehículo que ingresó al paseo Las Machas la mañana de este martes fue uno más de los ejemplos de la poca conciencia de algunas personas, quienes colateralmente terminan dañando gravemente los espacios públicos de todos y todas».

Y luego agregó que «en este contexto, la Municipalidad de Arica lamenta informar que algunos usuarios no han dado el uso adecuado al recién inaugurado paseo de playa Las Machas, lo que ha causado daños superficiales en un tramo de la trotavía. Desde su apertura, el municipio ha hecho un llamado enfático a cuidar este espacio público diseñado para el bienestar de todos los ariqueños y ariqueñas».

En su comunicado culpó derechamente a los usuarios de no cuidar el paseo, indicando que «la trotavía está equipada con un pavimento deportivo especializado, Herculan TR OD, diseñado específicamente para running. Sin embargo, durante las pocas semanas desde su inauguración, se han registrado incidentes en los que personas han utilizado bicicletas, patines, scooters e incluso motocicletas en esta vía. Esto ha causado daño en la capa de pintura del pavimento en un tramo de aproximadamente 50 metros, de los 1.500 metros que conforman el paseo».

Y, a la vez, relativizó la profundidad del daño, pese a que ni siquiera el MOP tiene claras las causas, sosteniendo que «el daño es exclusivamente superficial, y no compromete la estructura del pavimento ni su funcionalidad». También se arrogó la responsabilidad de gestionar la reparación, pese a no ser el mandante de la obra, anunciando que «la empresa responsable ya se encuentra coordinada con la municipalidad para realizar las reparaciones necesarias en las próximas semanas».

«MOP municipalizado»

Ha dado que hablar el despliegue de la seremi de Obras Públicas, Priscilla Aguilera, a favor de la campaña electoral del alcalde Espíndola. No ha faltado a ningún acto público municipal de relevancia, incluso a la inauguración de las fondas o la primera piedra de un skatepark.

No es para menos, si el propio Espíndola se la jugó por colocarla en el cargo, teniendo en mente un solo plan: que la seremi pusiera el MOP a disposición de su reelección. Y vaya que lo ha logrado, al punto que cada obra en el borde costero financiada con fondos ministeriales, se ha puesto a disposición del municipio para levantar comunicacionalmente la figura del jefe comunal. La última fue el estreno del Paseo Deportivo Las Machas, donde el municipio se apropió sin reparos del hito, al señalar este evento en sus redes sociales con el título de Inauguramos el Paseo Deportivo Las Machas.

Se comprueba, entonces, que no fue casual que el Partido Liberal (PL) se la jugara al inicio del Gobierno del Presidente Gabriel Boric por colocar a dos exfuncionarios municipales de confianza del alcalde en las seremías del MOP y de Transporte y Telecomunicaciones. La idea era poner un piso al jefe comunal para lucirse con las obras que no tenía en el municipio y mantener a raya al complejo sector del transporte, para, sí o sí, volver al ataque con sus resistidas ciclovías que terminaron fracasando hace tres años. En esa negociación, el Partido Socialista (PS), pese al empeño que puso, no pudo contra el bloque liberal que no estuvo dispuesto a ceder el cargo del MOP para que la exintendenta Gladys Acuña lo ocupara.

Hoy Espíndola es la envidia de los tres alcaldes rurales de la región que militan en la oposición. Ninguno de ellos ha logrado tanto video en TikTok ni el entusiasmo de la seremi por levantar sus gestiones en meses previos a los comicios a costa de las obras del MOP.

3

Campaña electoral con «ofertones», barridos de la corrupción, dinastías y un debate en TVN

Y llegó el receso por 30 días de los alcaldes y gobernadores regionales a partir del jueves 26 de septiembre, según dicta la Ley Electoral, y ahora comenzará la campaña sin los aparatajes institucionales. Bueno, eso en teoría, porque en la práctica hay harto funcionario de confianza con permisos administrativos, días compensatorios, vacaciones y, los menos, con permisos sin goce de sueldo para hacer campaña por su líderes y conservar así «la pega».

En el Gobierno Regional penan las ánimas desde el viernes. Los siete jefes de las divisiones de esa entidad, además de la administradora regional, se ausentaron de sus funciones, dejando como subrogantes a funcionarios de planta en sus puestos, ya que la calle los espera para los banderazos y puerta a puerta. El piquete de funcionarios VIP será rigurosamente controlado por la «Mujer de Hierro» y exgobernadora de Arica, Andrea Murillo (DC), funcionaria también del Gore, a cargo del despliegue y el reclutamiento de los servidores públicos integrantes de la «marea de Pikachú», como le llaman al gobernador Jorge Díaz por el uso del color amarillo y la cola de esta animación en su logo.

Otro hecho llamativo antes de su receso fue la incombustible agenda del alcalde Gerardo Espíndola. En redes sociales le dijeron de todo por el cúmulo de inauguraciones, primeras piedras y eventos múltiples que encabezó durante las últimas tres semanas de septiembre, como si se fuese a acabar el mundo.

Ante la fallida puesta en escena del Paseo Deportivo «Las Machas», que a los pocos días presentó fallas, el mago Espíndola sacó de su sombrero un conejo de última hora: la reedición de los dos muelles turísticos de la playa Chinchorro, que fueron retirados el 2012 y el 2018, luego que distintas administraciones municipales nunca se quisieron hacer cargo de estos.

Como siempre, el anuncio del proyecto lo hizo acompañado de su fiel colaboradora: la secretaria regional ministerial de Obras Públicas, Priscilla Aguilera. Con un video tiktokero apelaron a la nostalgia ariqueña, pero olvidaron decir que esas estructuras metálicas fueron demolidas, porque nunca el municipio quiso mantenerlas, al punto que la Armada debió clausurarlas por convertirse en un serio peligro para quienes se atrevían a pasear por las plataformas sin las tablas y con barandas oxidadas, invitando a un chapuzón con consecuencias fatales en el mar.

Ambos anunciaron felices «un estudio» para evaluar la construcción de nuevos muelles. Sin embargo, olvidaron que entre el 2015 y el 2016, el Ministerio de Obras Públicas hizo un primer estudio del suelo marino en Chinchorro, Las Machas y la exisla El Alacrán para proyectar estos muelles. La noticia tomó por sorpresa a la propia Dirección Regional de Obras Portuarias, que en su carta de navegación nunca tuvo este proyecto a la vista. Bueno, estamos en campaña, y los «ofertones», por imposibles que sean, son parte del juego político.

A pesar de que en redes sociales tanto el alcalde como la seremi recibieron una lluvia de críticas, eso no les importó, porque según se conoció, ella estaba feliz al día siguiente en su oficina junto al gato «Carbón» que cría allí y cuyos potes de comida deben esconder, cada vez que llegan visitas a esas dependencias.

El guion de Espíndola, previo al receso, consideró los siguientes hitos: la primera piedra del skatepark, la entrega de la remozada plaza Las Gredas (llamada obra número 1.450), la confirmación de que TVN transmitirá el Carnaval Andino con la Fuerza del Sol, el inicio de la iluminación de la playa Arenillas Negras, 17 comodatos para juntas vecinales, la reapertura de las nuevas oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), la instalación de un polideportivo al aire libre en la playa Las Machas y el avance de las obras del Centro de Atención de Salud Adolescente.

Barrido de la corrupción

Por sorpresa, cual Séptimo de Línea del Ejército en el Asalto y Toma del Morro de Arica, llegó el team del candidato a gobernador del pacto RN-UDI-Evopoli y exconsejero regional, Diego Paco, a las puertas del Gobierno Regional. La misión: el barrido contra la corrupción.

Con escobillones en manos, el batallón hizo su estreno con el comandante Paco a la cabeza, quien furibundo registró un video en redes sociales con la siguiente arenga: «Ha llegado el momento de limpiar y barrer la corrupción». Acompañado de la consejera regional RN y también candidata a la reelección, Lorena Ventura, junto a una veintena de soldados que portaban banderas azules, realizaron el «barrido» a la gestión del gobernador Jorge Díaz (DC).

De acciones como esta no hay muy buenos recuerdos en Arica. Fue precisamente a fines de los noventa cuando el fallecido concejal UDI, Jaime Arancibia, hizo un barrido en la Municipalidad de Arica al asumir el alcalde Carlos Valcarce. Durante esa gestión y la del alcalde Waldo Sankán se suscitaron investigaciones de la Fiscalía del Ministerio Público, que terminaron con este último y cuatro concejales condenados por delitos de corrupción.

Las hijas de…

Estas elecciones también tienen un sello dinástico. A los 32 funcionarios públicos candidatos, se suma la participación de tres hijas de tigres o tigresas. En esas lides está Catalina Fernández, la hija de la actual consejera regional UDI, Ximena Valcarce, quien no se repostuló, ya que habría decidido guardarse para las elecciones parlamentarias, pues pretende conseguir un cupo para ser diputada.

Valcarce debió llevar a su hija en la lista RN, donde tiene amigos de su padre y exdiputado de ese partido en los noventa. Optó por ese plan, ya que en la UDI, el exintendente y exconsejero regional Roberto Erpel hizo valer las canas y no le dio espacio para que a «la Cata» la pusieran en la papeleta antes que a él.

Otra joven que va a la reelección es la actual consejera regional de RN, Sofía Clavijo, quien es hija de la concejal Carolina Medalla. Ambas quieren repetir la fórmula de campaña conjunta que les resultó exitosa hace cuatro años.

Y la última es Rocío Mollo, hija del concejal DC Jorge Mollo, quien también postula a ser reelecto. La candidata a consejera regional tiene recién 18 años y dice ser la postulante más joven de Chile.

El preciado debate en TVN

Un apagón comunicacional se ha sentido en algunos candidatos a alcaldes y a gobernadores tras las Fiestas Patrias. Y la razón sería una sola: varios estarían preparando su participación en el programa «Chile elige: Debates 2024» de TVN, para gobernadores y alcaldes, que se realizó ayer en Santiago.

Elección de las vestimentas, contratación de un coach comunicacional exprés y la elaboración de las frases golpeadoras, los tendrían a todos bastante ocupados y nerviosos. Y no es para menos, si ganar minutos en un canal nacional no es algo que pueda despreciarse. Los temas que deberán abordar tienen muy poco de municipales: migración, narcotráfico, crimen organizado, delincuencia, fronteras y contingencia regional.

4

La abogada que dejó tribunales para trabajar por la vejez digna

Se autodefine como una «abeja». En su hogar y en su oficina, la abogada Romina Le Blanc Ampuero tiene muchas réplicas de este particular insecto. Dice que es igual a ellas: trabajadora y que intenta obtener el néctar (lo mejor) en todos los espacios, para luego entregar un buen producto en beneficio de seres muy particulares: las personas mayores.

Esta mujer ariqueña que dice ser «pechoña católica», dejó hace rato los tribunales. Muy ocasionalmente ejerce, porque hace 12 años decidió trabajar por lo que ella llama «una vejez digna». En pandemia giró hacia la política y se lanzó como candidata independiente a constituyente, porque pensó que en la redacción de una nueva Constitución podía incluir este concepto. Casi logra desbordar el sistema electoral, pero no pudo contra los partidos y sus listas que, por la vía de sumar votos con varias opciones, lograron colocar a sus cartas. Obtuvo 6.895 votos, es decir, un 12,04 % de las 57 mil personas que fueron a votar, con una campaña boca a boca y streaming por Facebook.

Dejando de lado ese paréntesis político, Le Blanc es conocida en Arica por su trabajo como directora ejecutiva de la Fundación «Gente Grande», entidad que administra el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam), que es subvencionado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través del Senama.

Decidió no tener hijos para lo que ella considera su «gran proyecto de vida». Es «ariqueña neta». Tiene 48 años y, hasta hoy, vive con sus padres en el conjunto habitacional «Pucarani», a un costado de la Panamericana Norte. Cuenta con orgullo sus orígenes familiares: «Mi papá es artesano, obrero, él es el que ha hecho muchas lápidas y mausoleos del cementerio municipal, oficio que aprendió de mi abuelo. Mi mamá fue empleada en el comercio y ostenta haber sido Reina de la Primavera en la Escuela Modelo».

-Antes de aterrizar en lo que estás hoy, tuviste un paso por el servicio público…

-Fui funcionaria de tribunales varios años en Arica y en Calama. Luego fui abogada en el Registro Civil de Antofagasta y cuando volví a Arica, estuve corto tiempo en la Defensoría Penal Pública. Arica se convirtió en región, el 2007 me llamaron desde el Registro Civil para que fuera su abogada. Luego me tocó asumir como directora provisoria porque quedó vacante ese cargo. Mi gran logro en ese cargo directivo fue haber gestionado la construcción de los dos edificios que hoy tiene el servicio.

-¿Cómo fue esto de colgar el título de abogada e ir por este trabajo con personas mayores vulnerables?

-Mira, escasamente voy a tribunales, porque la residencia me copa casi todo mi tiempo y energías. Lo que sí hago es docencia sobre Derecho Laboral y Derecho Tributario en Ingeniería Comercial en la Universidad de Tarapacá (UTA). También hice clases 13 años en el Grupo de Formación Policial de Carabineros.

Cuando estaba en el Registro Civil reafirmé mi deseo de trabajar por las personas mayores y por la salud de las personas. Me tocó la transformación del certificado verde hacia lo digital. Ahí me di cuenta de que los «viejos» estaban quedando muy atrás. Y lo sentí aún más cuando vi que una señora mayor pidió un certificado en la ventanilla y le dicen: «Métase a una página triple doble v». La señora miraba con cara de asombro y susto porque buscaba dónde «meterse». Ahí caché que la señora no había entendido nada.

Creo que también el haberme criado con personas mayores, porque mi hermano tiene 67 años y con mis padres que ya eran bastante adultos, ayudó a esta sensibilidad. Mi mamá me tuvo a los 42 años y ella con mi papá eran los más chicos de sus familias.

Empecé a preguntarme qué iba a pasar con los viejos, pues se estaban quedando atrás con la tecnología y nuestro país iba envejeciendo.

-¿Cómo se cristalizó la idea de administrar un Eleam?

-Cuando dejé el Registro Civil me había preparado ya para este trabajo. Un pasaje revelador fue encontrarme con mi primo Claudio Acuña, quien había regresado de hacer un máster en Envejecimiento en España. Él me dio más insumos y justo en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se impulsó la apertura de los Eleam. Estos eran entidades donde el Senama ponía los recursos, y organizaciones sin fines de lucro se dedicaban a la administración. El objetivo: cuidar a personas mayores con muchas necesidades de salud, demenciados, postrados.

Yo enganché con esto y dije: lo dejo todo. Imagínate, venía de ganar un sueldo de directora regional, de hacer clases, y me fui a una actividad no lucrativa. En este trabajo me ha inspirado el Padre Alberto Hurtado. El nació un 22 de enero al igual que yo y sintió que tenía un mandato. Y como decía él, sus jefes eran sus patroncitos, es decir, a quienes servía.

-¿Cómo formaste tu equipo?

-Fui a buscar a las personas que yo necesitaba para armar este cuento. Busqué a una amiga del colegio que es contadora auditora para que viera el tema de los dineros; también recluté a profesionales que tuvieran esta visión sobre el envejecimiento no caritativo, es decir, dejar atrás eso de darle el pancito duro sin nada a los viejos. Mi visión era otra, mucho más grande, de respeto a los viejos, de ejercer sus derechos y de que fueran bien cuidados.

Armé este proyecto y postulamos al primer Eleam que estaba en Tierras Blancas para 30 personas y nos empezamos a dedicar a las personas mayores. Hoy tiene un cupo para 70 personas.

-También has estudiado sobre el envejecimiento…

-Decidí que debía estudiar formalmente. Por eso hice un diplomado en la Católica, otro en la Chile, y uno de demencia en Argentina. Mi idea no era cuidarlos como pasarles un ponchito y darles un pan, sino darles un cuidado profesional en todos los sentidos: su salud, sus derechos, sus tiempos de ocio, el tiempo de querer morirse.

Cuando iba a cumplir 40 años, decidí hacer algo entretenido e ingresé a un CFT y estudié Técnico en Enfermería en la noche. Eso me ha servido para cuidar a mis papás y también a nuestros viejos del Eleam.

-¿Cuándo nace la Fundación Gente Grande?

-La creamos el 2014 y desde ahí se ha hecho cargo del Eleam. Recibimos personas mayores vulnerables en todos los sentidos que uno pueda entender.

-¿Tienen financiamiento de empresas de la región?

-No. En algún momento puntualmente recibimos un aporte en pañales de Quiborax en la pandemia. Los aportes que recibimos son de la red de amigos que tengo en los distintos espacios donde me he desenvuelto. Con la subvención de Senama financiamos lo básico, pero ese es un «desde».

Mi filosofía es que les demos lo mejor en alimentación a quienes atendemos, por eso hacemos asados, fiestas, días temáticos. Hoy tenemos 75 trabajadores, o sea más que cualquier servicio público y funcionamos 365 días y las 24 horas. Hay cuidadores, técnicos en enfermería, médicos, asistentes sociales, sicólogo, terapeuta ocupacional, personas a cargos del aseo y lavandería.

-¿Qué necesitas para la residencia?

-Siempre necesitamos pañales, leche sin lactosa, verduras frescas, sábanas, por ejemplo. Pero la verdad, lo que más necesitamos, es tiempo que nos regalen para una visita a nuestros viejos, porque a ellos nadie los visita. Ojalá hubiese una red de voluntarios que me regalaran 15 minutos al mes, para que se tomaran un tecito, se sentaran a conversar y los escuchen. El voluntariado de tiempo es lo más difícil de conseguir.

Candidata a la Convención Constituyente

-¿Cómo tomaste la decisión de ir como candidata a la Convención Constituyente en 2021?

-Fue en octubre de 2020 cuando se nos habían muerto de Covid ocho residentes. Fue terrible, porque ahí sentí que se me murió una parte de mi corazón. En medio de esa pena, me puse a pensar que esa podía ser una gran oportunidad para incorporar el concepto del envejecimiento digno en la redacción de la nueva Constitución.

Faltando pocos días del cierre de las inscripciones de candidaturas, una noche puse en el Facebook que quería ser constituyente. Me fui a acostar y al otro día tenía mucha gente que me estaba apoyando. Me empezaron a llamar los partidos de distintos colores y dije: oye, yo no soy de partido. Me dijeron que no iba a lograr los patrocinios y resulta que en tres horas tuve los 300 patrocinios con cuatro testigos: mis papás y un matrimonio de vecinos que son también mi familia.

-Casi barres con el sistema siendo independiente…

-Para mí esto era una pega de un año para aportar y luego volver a lo mío. La verdad es que no me lo esperaba cuando ese día empecé a aparecer como tendencia y luego a ganar en todas las mesas. Bueno, el sistema hizo lo suyo y ganaron los que iban en listas, aún teniendo menos votos que yo.

-¿Y por qué no postulaste en estas elecciones?

-Porque tengo claro que el sistema está hecho para que ganen los partidos y yo no milito, ni militaré en los que están hoy. Sería contradictorio hacerlo y no me aprovecharé de eso. Llegará el día en que cambie este sistema y salga el que más votos consigue. Lucharé por una reforma legislativa en el tema electoral que mejore el sistema, ya que la gente hoy no se siente representada.

5

¡Imperdible!: Exposición de fotos inéditas de La Pampa

Quedan pocos días y resulta un panorama imperdible de visitar. Hasta el 11 de octubre estará abierta la exposición fotográfica «La Pampa» en la Casa de la Cultura (ex-Aduana), donde será posible apreciar de manera gratuita una selección fotos inéditas y únicas que aluden a temáticas de la vida cotidiana de los pampinos en las oficinas salitreras.

La muestra es organizada por la Fundación Urdimbre y fue financiada a través de un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) Regional. La iniciativa corresponde a una actividad de extensión del curso «Norte Magnético», que se desarrolló durante el primer semestre y que estuvo abierto para artistas visuales de todo Chile. La temática de este espacio fue el uso creativo del material de archivo, donde se realizó un taller de archivos fotográficos familiares con vecinos de la población Camilo Henríquez y miembros de la Agrupación de Adultos Mayores «Volver a vivir», todos con un pasado pampino.

Dentro de esos pobladores hubo uno con un valor muy particular: el vecino de 92 años, Juan Salinas. El anciano abrió su archivo fotográfico familiar, en el que es posible observar imágenes de la vida pampina del período 1920-1960 y la migración de las familias hacia Arica, tras el cierre de las salitreras y el surgimiento del Puerto Libre. Las imágenes habían sido tomadas por su fallecido hermano fotógrafo de Humberstone, Luis Salinas.

El director ejecutivo de la Fundación Urdimbre, Diego Véliz, describe este trabajo «como una experiencia única por el valor de las fotografías encontradas. De un centenar que tenía don Juan, seleccionamos 22 que muestran ya no al típico «calichero», sino que pasajes de la vida cotidiana y en comunidad de familias pampinas. Él fue muy importante, porque junto con permitirnos trabajar con sus fotografías, también nos aportó las historias, ya que tiene muy buena memoria».

Una vez encontrado el tesoro fotográfico, se realizó la «curaduría» o selección de las imágenes junto a los pobladores participantes del taller, en función de un relato que refiriera a la vida cotidiana en las salitreras. Las imágenes fueron impresas en gran formato para facilitar su visualización.

La exposición está compuesta por fotografías que muestran actividades sociales en las salitreras, en especial, de la oficina Humberstone. La selección considera tomas de grupos de alumnos de la Escuela N° 35, boy scouts, eventos deportivos, fiestas de la primavera, entre las temáticas más relevantes.

La muestra estará abierta hasta el 11 de octubre en la ex-Aduana. De lunes a viernes entre las 09.00 y las 18.00 horas, quienes deseen asistir podrán ver el set de fotografías en gran tamaño, las cuales fueron digitalizadas y restauradas por el equipo de la fundación.

Urdimbre nació en 2019 gracias al impulso de la arqueóloga y antropóloga Pamela Quintanilla, quien está a la cabeza de esta agrupación. Desde este año, el historiador Diego Véliz asumió la dirección de esta organización y Quintanilla se hizo cargo de la producción de las actividades, que consideran, al menos, un curso de formación al año para artistas.

¡¡¡VAMOS CRECIENDO!!! Poco a poco la comunidad de Aquí Arica ha ido creciendo. Esperamos que sigan abriendo sus correos tempranito los martes para reencontrarnos. Compartan nuestro link de inscripción, y si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.