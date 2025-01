Aquí Arica: inversión en energía, elecciones de Evópoli con candidato destituido y tensión en Gore

Es pleno verano aquí en esta frontera norte y mientras los turistas llegan a disfrutar de las playas, los valles y el altiplano, Aquí Arica no se detiene en la búsqueda de temas que importan e impactan en nuestra comunidad regional.

La contingencia no para y los ensayos para el «Carnaval con la Fuerza del Sol» tampoco. Lo mismo ocurre con los llamados telefónicos o mensajes a nuestro correo, proponiendo temas que nadie se atreve a publicar. ¡Paciencia que ya vamos!, pero de a uno, porque cada «notición» que nos llega, supone trabajo investigativo intenso y responsable al estilo de El Mostrador.

Sin tanto preámbulo, vamos a lo nuestro, porque así como hay música y baile, también hay hartas noticias que contar.

Nos aventuramos por Pampa Camarones para contarles sobre la primera piedra que puso Colbún S.A. en el centro de almacenamiento de energía. La infraestructura utilizará megabaterías fabricadas por la multinacional Tesla para acumular energía y ser un respaldo en el Sistema Eléctrico Nacional en esta zona.

Volvemos a la ciudad de Arica y nos encontramos con otro informe de la Contraloría Regional sobre la gestión del exalcalde liberal, Gerardo Espíndola Rojas, a quien acusa de falta a la probidad por nombrar a una dirigente de su partido como secretaria de un juzgado de policía local en 2021. Algo tarde sí, la fiscalización…

Seguimos adentrándonos en el quehacer político y les revelamos los pormenores de la elección de Evópoli, con un candidato a presidente regional que fue destituido por cursar ilegalmente permisos de desplazamiento en cuarentena, cuando ejercía como administrador regional del Gore. Y también les contamos sobre el ruido que están provocando en RN las contrataciones del gobernador regional Diego Paco Mamani.

Incluimos en esta edición nuestra infaltable entrevista a tesoros humanos. Esta vez hablamos con la empresaria y gestora cultural, Luisa Araya Zamorano, quien nos cuenta cómo aterrizó en Arica desde Osorno y cómo ha combinado sus negocios con el trabajo comunitario y la cultura.

Y rematamos revelando cómo avanzan dos casos policiales que estremecieron a la comunidad local al término de 2024: el fatal atropello de la «China Choy» y la repentina muerte del directivo de la Seremi de Salud, Manuel Ortuño, cuyo caso está caratulado como homicidio por la Fiscalía.

Antes de que comiencen a leer esta nueva edición, los invito a disfrutar un exquisito jugo de sandía tacneña (ingresan con certificado sanitario, por si acaso) y unas «canchitas» (maíz tostado con sal). Y, como siempre, quien quiera sumarse a esta comunidad, puede inscribirse gratis y así disfrutar cada martes de nuestro newsletter con el estilo de El Mostrador. Vamos entonces, antes de que el calor nos adormezca…

1

Colbún y Tesla aterrizan con millonaria inversión en centro de almacenamiento de energía

Hace dos décadas decían que la Región de Arica y Parinacota podía ser la «capital mundial del sol» y hoy esta aspiración comienza a tomar forma. En sus alrededores ya se levantan varios parques fotovoltaicos con placas acumulando el sol, a la espera de poder inyectarla al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El jueves pasado Colbún S.A. puso la primera piedra del Primer Sistema de Almacenamiento de Energía, denominado «Celda Solar», en Pampa Camarones, ubicado en una planicie desértica costera a unos 90 kilómetros al sur de Arica.

¿De qué se trata? En un predio de ocho hectáreas, concesionado a título oneroso por el Ministerio de Bienes Nacionales, se levantará este año un centro de acumulación de energía, cuya inversión asciende a US$ 260 millones. A través de baterías que acumularán energía limpia, podrán inyectarla al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en función de las necesidades del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). Se estima que su capacidad 912 MWh de energía diaria es equivalente al consumo de 55.480 hogares. Además, tendrá una gran ventaja por sobre el resto de los parques fotovoltaicos, ya que podrá despachar la energía en horario nocturno, período de mayor demanda en el consumo energético.

La iniciativa energética tiene un aditivo que la pone en el concierto internacional: usará el sistema de baterías Megapacks producido por Tesla, la empresa del controvertido Elon Musk, que es conocida mundialmente por la producción de sus autos eléctricos y el manejo de la red social X. La compañía, por primera vez, decide estar en Chile con este tipo de productos.

El hito empresarial estuvo encabezado por el gerente general de Colbún, José Ignacio Escobar, y ejecutivos de distintas divisiones de la compañía. Acompañado de las autoridades más relevantes de la región, el máximo ejecutivo depositó la placa simbólica de este proyecto, que comenzó a gestarse el 2019 y cuya operación está prevista para mediados de 2026.

«Aquí instalaremos unas baterías muy grandes que cargan la energía durante el día y en las noches descargarán la energía al sistema interconectado. Este sistema es uno de los más grandes de Chile y el primero en la región y, por lejos, el más grande que ha construido Colbún en toda su historia», señaló Escobar.

¿Por qué en Pampa Camarones? El lugar fue elegido porque, a pocos kilómetros, ya fue construida la subestación denominada Roncacho, infraestructura de Engie Chile que permitirá interconectar este proyecto. También se consideró como una oportunidad de inversión la fragilidad de la región, al estar situada al final del sistema eléctrico interconectado y su necesidad de contar con un sistema de respaldo que le permita asegurar su abastecimiento frente a caídas que sufra el SEN.

Permisos y beneficio tributario

Algo que motivó a Colbún S.A. a aterrizar en la región fue el crédito tributario previsto en la Ley Arica N° 19.420. Este beneficio permite utilizar un crédito contra el Impuesto de Primera Categoría a compañías que invierten en Arica y Parinacota.

Escobar señaló que la llamada «permisología» no fue un obstáculo. «Se notó una genuina convicción y convergencia de miradas de los distintos organismos públicos que participan en esto de querer promover el desarrollo y la inversión en la región. Notamos que en otras regiones no existe esa convergencia. Algunos esperan o visualizan el desarrollo de su territorio como un desarrollo de potencia agrícola, turística o de expansión urbana. Pero aquí la mirada de la región, de aprovechar su potencial energético, está clara», planteó al evaluar el proceso de tramitación de terrenos con el Fisco y su evaluación ambiental.

El centro de almacenamiento es una de las 3 fases que considera este proyecto integral de energías renovables, cuya resolución de calificación ambiental la obtuvo el 1 de febrero del año pasado.

La propuesta autorizada incluye, dentro de 960 hectáreas concesionadas por el Fisco, un parque con 703.752 paneles fotovoltaicos bifásicos, que pueden absorber energía solar por sus dos caras; y una subestación elevadora con una línea de alta tensión (LAT) en 220 KV, con una longitud aproximada de 3,5 km, que se conectará a la subestación seccionadora “Roncacho”, propiedad de Engie Energía Chile S.A.

Empleo y sustentabilidad

Celda Solar pretende generar 200 puestos de trabajo en la fase de construcción que desarrollará este año. Luego, en la operación de esta infraestructura, se estima que habrá una cuadrilla de 15 puestos laborales directos.

Según indicó Escobar, con esta iniciativa Colbún busca generar también un precedente en sostenibilidad, poniendo foco en el cuidado del medioambiente y en la relación con las comunidades de la comuna de Camarones y del valle de Chaca de Arica, las cuales se encuentran próximas al centro de almacenamiento.

En lo ambiental, el proyecto comprometió la reserva de unas 369 hectáreas para la protección de avifauna local, como el reptil “dragón de Poconchile”, y para las aves nidificantes, como la “golondrina de mar negra”.

Colbún estima que la operación de la planta solar permitirá evitar la emisión de más de 430 toneladas de CO2 al año, lo que representa el retiro de circulación de cerca de 115 mil automóviles en forma anual.

Celda Solar se sumará a otros proyectos de energías renovables que dispone la compañía en su plan de crecimiento. Entre ellos figuran el parque eólico Horizonte, el más grande de Chile con 816 MW; los proyectos eólicos en evaluación ambiental Cuatro Vientos (360 MW) y Junquillos (hasta 472 MW); y los proyectos solares con RCA aprobada: Inti Pacha (hasta 750 MW en tres fases) y Jardín Solar (537 MW).

2

Otro golpe a exalcalde: falta a la probidad en nombramiento de dirigente liberal en juzgado

Pese a que Gerardo Espíndola Rojas (Partido Liberal) no fue reelecto como alcalde de Arica, la Contraloría Regional de la República ha continuado con la entrega de informes sobre investigaciones que realizó a los últimos años de su gestión municipal. Junto con irregularidades y eventuales delitos detectados en el manejo de contratos en mantenimiento de las áreas verdes, ahora este organismo dio a conocer que el jefe comunal cometió una falta a la probidad al nombrar como secretaria abogado del Tercer Juzgado de Policía Local a la dirigente nacional de su partido, Claudia Hermosilla Railén.

El ente fiscalizador llegó a esta conclusión tras concluir un sumario iniciado el 16 de enero del año pasado en contra de la exautoridad, luego de recibir un reclamo por la designación de la abogada en 2021. La queja surgió porque la profesional fue escogida por el edil pese a ser la tercera en puntaje en la terna que le presentó la comisión evaluadora para la selección del cargo. La funcionaria fue contratada el 1 octubre de 2021 y desde esa fecha aún se mantiene trabajando en el tribunal.

La conclusión del sumario fue puesta en conocimiento del Concejo Municipal el martes pasado por el alcalde Orlando Vargas Pizarro. El jefe comunal logró el acuerdo unánime de los concejales para presentar una denuncia ante el Tribunal Electoral Regional (TER), con el fin de que este evalúe si Espíndola cometió «notable abandono de deberes». En caso de ser sancionado, la exautoridad ya no podría ser destituida, pero sí podrían aplicarle una pena accesoria, como la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un tiempo determinado.

¿Qué reprochó la Contraloría?

Uno de los reproches de la Contraloría apuntó a que la contratación de Hermosilla fue hecha por el alcalde, sabiendo que ella era consejera general del Partido Liberal (PL), razón por la cual tenían un vínculo político y, además, ella poseía una condición de superioridad política sobre el mismo edil.

También advirtió que el jefe comunal debió abstenerse de esta contratación, «dado que existían claras circunstancias que le restaban imparcialidad, al haber sido esta una funcionaria de su exclusiva confianza por al menos los dos años anteriores al concurso y por ser ambos militantes del mismo partido político desde antes de ese nombramiento… y hasta después de aceptado el cargo».

La Contraloría determinó que la abogada fue elegida dentro del Consejo General del PL el 27 de junio de 2021, por lo que advirtió un interés personal del alcalde «en agraciar» a la funcionaria con el nombramiento, dado que de ella dependía la designación de candidatos a elección popular, «por cuanto su decisión podría incidir al menos potencialmente en posteriores intereses políticos y electorales».

Así, de acuerdo al ente fiscalizador, Espíndola vulneró el principio de la probidad administrativa, al incumplir el «deber de las autoridades de abstenerse de participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad».

Descargos de Espíndola

Durante el sumario, el alcalde Espíndola reconoció que la abogada Hermosilla era militante del Partido Liberal, pero dijo que no podía abstenerse de nombrarla como secretaria en el juzgado de policía local, porque una de sus obligaciones era cumplir con la designación de funcionarios de esta unidad.

También admitió que Hermosilla fue funcionaria de su exclusiva confianza, pero que, en ningún caso, tenían una «amistad íntima», como lo señala la ley. Sobre este punto se estableció que desde abril de 2019 hasta julio de 2021 la profesional ocupó el cargo de directora de Seguridad Pública en el municipio, teniendo dependencia directa del jefe comunal.

Contraloría en la mira

Entre los concejales que recién asumieron en diciembre y también en algunos ediles de la administración municipal pasada hay coincidencia en que los resultados de las investigaciones de la Contraloría Regional llegan de manera tardía al municipio, dado que Espíndola ya no está ejerciendo como autoridad y tiene nuevas pretensiones políticas, como ser candidato a diputado en la elección parlamentaria de noviembre próximo.

Es más, los ediles han comentado que el apuro del organismo contralor de ponerse al día con sumarios e investigaciones estancadas coincide con dos hechos: la asunción de la contralora general Dorothy Pérez, con quien el actual contralor regional, Juan Pablo Leone, no tendría mucha cercanía, y la desvinculación del jefe de la División Jurídica de la Contraloría General, Camilo Mirosevic Verdugo, hermano del diputado liberal y candidato presidencial, Vlado Mirosevic Verdugo. El jurista abandonó la entidad en diciembre de 2023, tras la llegada de Pérez, quien decidió reestructurar la institución e instaurar una línea más dura en torno a los actos de corrupción cometidos en los organismos públicos.

Desde su llegada en 2016 a la Contraloría, los concejales opositores al exalcalde Espíndola cuestionaron el desempeño de Camilo Mirosevic en el organismo y su cercanía con el jefe comunal a través de su hermano diputado. Es más, le atribuían cierta dilación y ausencias de pronunciamiento de la Contraloría sobre denuncias en torno a actos administrativos ejecutados por el exjefe comunal.

3

Elecciones de Evópoli con candidato destituido y tensión en el Gore por contrataciones

Es un partido pequeño de la derecha, pero está haciendo ruido a nivel nacional y local por las elecciones de sus directivas. Se trata de Evópoli, colectividad que debió suspender sus comicios internos el 15 de diciembre y los recalendarizó para este sábado 25 de enero, debido a problemas técnicos en el sistema de votaciones y su conexión con el Registro Civil e Identificación.

La disputa por la dirección regional del partido no está exenta de polémica. La lista «Unidad», que apoya al candidato a la presidencia nacional, Juan Manuel Santa Cruz, lleva como postulante a la presidencia regional al exadministrador del Gobierno Regional y exsecretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, Giancarlo Baltolu Quintano.

¿Qué originó la polémica? Los cuestionamientos internos al candidato Baltolu surgieron a raíz de que el administrador público fue destituido como funcionario de la Dirección Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización el 10 de diciembre de 2021, por orden de la Contraloría General de la República, luego de finiquitar un sumario en su contra.

La medida se adoptó tras acreditarse severas faltas a la probidad durante su ejercicio como administrador del Gore de Arica y Parinacota. El órgano fiscalizador detectó que el directivo extendió de manera ilegal unos 100 permisos a dirigentes sociales entre abril y mayo de 2020 para que circularan durante las cuarentenas sanitarias decretadas por el Covid-19. La investigación cuestionó que se les concediera un privilegio a los dirigentes frente al resto de la comunidad, que debía acatar la prohibición sanitaria de desplazamiento por las calles de Arica.

Baltolu debió enfrentar este sumario y otro por irregularidades en la compra de cajas de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia, debido a que adjudicó un contrato a una consultora que no tenía el giro para esta actividad comercial, razón por la cual el organismo fiscalizador ordenó hacer nuevamente el proceso de adjudicación.

Pese a estas graves anomalías cometidas en 2020, el directivo permaneció en el Gore hasta el 13 de julio de 2021. Al día siguiente fue reclutado como asesor profesional en la Dirección Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Fue por eso que, cuando concluyó el sumario por los permisos irregulares, su destitución fue notificada por esa entidad.

El proceso sumarial no estuvo exento de anomalías, como la dificultad para notificar la medida de destitución por no poder encontrarlo en su lugar de trabajo y domicilio.

Además, ocurrió un hecho singular: la intendenta regional subrogante de la época, Mirtha Arancibia Cruz (RN) -nominada ahora como jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, tras la asunción del gobernador regional Diego Paco-, desestimó la propuesta de la Contraloría Regional de destituir a Baltolu. Exponiendo diversos argumentos que, a su juicio, eran atenuantes, determinó el 6 de julio de 2021 que al administrador regional sólo se le aplicara una multa de un 20 %.

Esa decisión fue reprochada por el organismo contralor, entidad que finalmente instruyó al Serviu aplicar la destitución.

El expediente de Baltolu está en manos de la actual presidenta de Evópoli y candidata a la reelección, Gloria Hutt Hesse. La timonel representa a la lista «Mérito» y no cuenta con el apoyo del exfuncionario destituido. De ganar la elección, el exdirectivo del Gore buscaría subir un nuevo peldaño: ser candidato a diputado, según se advierte en la web oficial de la colectividad.

El cuestionado postulante a la presidencia regional se habría reincorporado el año pasado a Evópoli, luego de fracasar en su intento de inscribirse en la UDI y luego en Renovación Nacional, colectividades donde pretendía impulsar su candidatura parlamentaria.

Los puentes de Baltolu no sólo estarían cortados con Hutt, sino también en la región con el actual gobernador regional, Diego Paco Mamani (RN). La autoridad decidió tomar distancia en plena campaña electoral, debido a que Baltolu cometió un error táctico que perjudicó su campaña: publicitó un video en redes sociales insistiendo en que la Fiscalía no había detectado delitos en el Caso Cajas de Alimentos y lo había sobreseído en enero de 2024 (ver https://www.elmostrador.cl/aqui-arica/2024/11/19/chile-y-bolivia-negocian-en-secreto-reversa-del-oleoducto-en-arica/).

La difusión de ese video habría molestado a Paco, dado que durante esas semanas claves de la contienda electoral diversos cibernautas opositores intentaban falsamente vincularlo a ese caso, mencionando que él era el proveedor, cuando en realidad el Gore había contratado a la consultora Tobar y Tobar, que luego fue cuestionada por la Contraloría Regional.

«Calladito te ves más bonito», le habrían dicho a Baltolu, aludiendo a que era mejor su silencio que levantar mediáticamente el caso que complicaba a Paco, y que si bien él no tenía responsabilidad alguna, sí la tenían las autoridades gubernamentales de Piñera 2, al cometer una serie de irregularidades administrativas en la compra y entrega de las cajas de alimentos que consideraron personas fallecidas o duplicidad en los beneficiarios.

Contrataciones Gore «on fire«

Cada día que pasa arde Troya en los grupos internos de WhatsApp de Renovación Nacional (RN), el partido de Diego Paco. La razón: la disputa por los cupos de trabajo disponibles en las modalidades a contrata y honorarios en el Gobierno Regional (Gore).

Poco a poco, al Gore han empezado a llegar candidatos que perdieron las elecciones de consejeros regionales y también «encargos» desde la directivas nacionales, los cuales han sido fuertemente resistidos en los correligionarios (como se hacen llamar los militantes RN). Los «corre» de base han cuestionado las contrataciones de algunos que no participaron en acciones de campaña en las calles; es decir, moviendo las banderas en las rotondas o que nunca ofrecieron organizar bingos o reuniones con grupos de votantes.

Una de las quejas más bulladas fue la publicitada el viernes por la concejala Carolina Medalla Alcayaga (RN) en su Instagram. Allí, en un lenguaje algo críptico, la edil se descargó tras hacer una visita a Paco. Según se conoció, la edil terminó molesta al no conseguir que se accediera a su petición de contratar «ahora mismo» a su marido Juan Mancilla Gamboa, un químico laboratorista con grado de doctorado, que fue reclutado en el Fosis durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Según se conoció, el funcionario habría renunciado a ese servicio público, porque tenía la hoy esquiva promesa de Paco de reclutarlo con un «buen grado y cargo» en el Gore. Lo publicado por la concejala fue lo siguiente:

El lamento y advertencia de la concejala podría tener un segundo impacto: la posición que adoptará la su hija, Sofía Clavijo Medalla (RN), quien es consejera regional y quien por su cargo deberá aprobar las iniciativas que presente Paco al Consejo Regional.

De los «encargos» que habría recibido el gobernador desde la directiva nacional de su partido, se supo que quien vino a «leerle la cartilla» fue la propia secretaria general de RN, Andrea Balladares Letelier, al ser alertada de que el candidato habría declarado que actuaría con total independencia en la elección de su equipo, ya que no había recibido el apoyo partidista que esperaba en la primera vuelta. La dirigente viajó a Arica durante la segunda vuelta y luego estuvo en la visita de la candidata Evelyn Matthei Fornet, el 6 de enero.

Uno de esos pedidos de Santiago -con resistencia en la militancia local- sería la contratación de la orientadora familiar María Calatayud Saavedra. Los militantes de RN cuestionarían su reclutamiento, recordando que la ahora funcionaria del Gore había declarado en una asamblea: «Yo no voy a apoyar nunca a Diego Paco». Y de hecho así fue. Nunca ejerció un rol protagónico en la campaña y, pese a ello, ya consiguió un escritorio como colaboradora del gobernador, incluso con el conocimiento de todos de que había respaldado al ex seremi de Economía y de las Culturas, Enrique Urrutia Tapia como precandidato a gobernador.

Sobre los candidatos perdedores a Core, ya fueron fichados como funcionarios el exconsejero regional Leonel Bórquez Castillo y el arquitecto Ricardo Godoy Ordóñez.

Los chat internos de RN se han mantenido encendidos todo el rato con cada «estreno» en el equipo de los «excelentes». Es más, hay una integrante del «team rotondas» que ha deslizado graves acusaciones hacia uno de los jefes de las divisiones del Gore. Ella misma, durante la campaña, fue quien protagonizó varios incidentes, insultando con graves epítetos a la excandidata UDI a concejala y exautoridad, Clara González Leiva.

Hasta hoy, por razones que se ignoran, nadie la ha sometido a un tribunal de disciplina, pero sí está en la lista de los posibles reclutados y podría aterrizar como supervisora en el Programa de Inversión en la Comunidad (ex ProEmpleo).

Por lo visto, de las casi dos semanas de gestión del gobernador, lo que más ha recibido han sido presiones de sus militantes para ingresar al servicio público. Esto comprueba, una vez más, que más que convicción por un ideario, los afiliados tienen el convencimiento de que los partidos son bolsas de empleo y que quien les pide el voto «tiene la obligación de contratarlos en cualquier puesto y con sueldos no reguleques», como dijo una fuente.

El reloj va avanzando y hay 22 puestos a honorarios en disputa y otros tantos a contrata. En medio de esa vorágine, Aquí Arica supo que, a propósito de nuestro artículo sobre la ceremonia de asunción y uso de la wiphala como emblema, finalmente alguien del equipo de Paco reordenó las banderas para las fotos oficiales. De esta manera, decidieron cumplir con el protocolo para uso del emblema patrio: a la izquierda la tricolor y a la derecha la wiphala, que representa a los pueblos indígenas.

4

Luisa Araya: la empresaria y gestora cultural detrás del Espacio Arganda

Es una inquieta eterna. La empresaria Luisa Araya Zamorano, gestora cultural e integrante del Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Arica y Parinacota, sabe de sobra lo que es el cambio constante y no le asusta. Lo suyo es crear y recorrer Chile para conocer su gente, difundir las historias de los pueblos, tender la mano a quien lo necesite e impulsar el desarrollo de comunidades.

Luisa es una de las tantas santiaguinas «adoptadas» en esta tierra y de las que ha ido y regresado a Arica, pero que, finalmente, decidió reinstalarse aquí porque para ella no hay mejor lugar para vivir que este.

Estudió Pedagogía en Educación Diferencial con mención en Trastornos Específicos en el Aprendizaje en Osorno, pero sólo ejerció un año. Después de liderar negocios turísticos, producción de eventos y talleres para que otros se atrevan a emprender, hoy está abocada a la gestión cultural y al negocio inmobiliario.

Sus cuatro hijos ya crecieron y, ahora, con mayor libertad va y viene de distintas ciudades donde lleva muestras de la cultura local y provoca el intercambio de saberes y arte con comunidades del sur de Chile. En pleno centro de Arica, hoy tiene el Espacio Cultural Arganda, ubicado en Baquedano 25.

-¿Cómo llegaste a Arica?

-Mi primera vuelta por acá fue en 1996 y estuve hasta el 2003. Nos vinimos desde Osorno y fue porque decidimos que nuestros hijos se criaran con una mentalidad distinta, sin racismos o clasismos. Queríamos que conocieran que el mundo es distinto a una ciudad bastante más cerrada como Osorno en esa época.

Dijimos: «Vámonos a Arica porque hay buen clima, los niños no se van a enfermar y si nos va mal, pescamos». Yo tenía 26 años y ya teníamos cuatro hijos.

-Llegaste y te encontraste con una ciudad que estaba muy deprimida…

-No fue simple. El primer mes íbamos a dejar a los niños al colegio y era sentarnos a pensar qué pasaba, qué había y qué faltaba en Arica.

-¿Por qué te dedicaste al mundo de los negocios?

-Yo decidí tener cuatro hijos y ser una mamá presente, entonces busqué actividades que me permitieran cumplir con ese objetivo. Me fui al mundo de los negocios, donde impulsé varias empresas en turismo y cultura. Siempre dejé una cantidad de dinero en el año para hacer un proyecto cultural que me gustara, como mostrar algo o llevar a un grupo o sacar una publicación cultural.

Quedé fascinada con el territorio en Arica, con el desierto, con la historia y eso me inspiró. Yo decía: «¡Cómo nadie sabe!, ¡cómo nadie lo conoce!».

-Partiste entonces con el turismo…

-Me inicié con una agencia de empleos cuando llegué a Arica, porque no había. Fue desde mi propia necesidad, porque cuando llegué a la ciudad necesitaba que alguien cuidara a mis hijos, para así poder trabajar. Me instalé en la galería Parque Colón, justo donde llegaban los autos que iban y venían desde Tacna, y me fue súper bien.

Fue en ese lugar donde vi que había muchos turistas circulando y dije: «Aquí hay algo que hacer», porque andaban desde muy temprano y estaba todo cerrado. Así es que creé la Agencia de Viajes Sur Andes. Vendía pasajes de las líneas aéreas peruanas de la época y de la boliviana Lloyd.

Muchos gringos llegaban en avión desde Tacna y querían tomar un avión para ir al sur o a Bolivia. Les vendía los pasajes, el city tour y alojamiento y, como conocía el sur, les vendía destinos que no estaban promocionados en la época.

-También hay una marca tuya en la producción de eventos…

-Llegó un momento en que hice mucha producción de eventos importantes para la región. Me tocó producir el III Congreso Mundial de Estudios sobre Momias en Arica. Fue un hito muy importante. También hice los workshop de sistemas desordenados en el marco de los encuentros de los mejores físicos del mundo aquí. Los dos que se hicieron en Chile los hice yo.

También generé encuentros latinoamericanos del Convenio Andrés Bello y eventos de la rectoría de la Universidad de Tarapacá.

-¿Y cuándo surge ese ímpetu por lo cultural?

-Gané un primer Fondart para hacer el proyecto «Sara Puriña»; es decir, el recorrido entre los valles de Azapa y Lluta, donde colocamos unos tótems. Hicimos todo un estudio de los lugares que tenían potencial turístico; estuvimos capacitando durante un año a las comunidades que trabajan alrededor de esos lugares para que pudieran verse beneficiadas por los proyectos. Lamentablemente, yo me fui de Arica y el proyecto no siguió, pero los tótems están todavía.

También trabajé con las comunidades aymaras de las provincias de Arica y Parinacota, donde hicimos hartos proyectos para que pudieran visibilizar su cultura. Hice un Fondart también para las hermanas Marta y Sonia Salgado. Con ese proyecto pudieron formar la organización «Oro Negro», que permitió visibilizar la cultura afro.

-¿Por qué te fuiste de Arica el 2012?

-Teníamos un acuerdo de que cuando la primera hija se fuera a estudiar afuera nos iríamos con ella para acompañarla y que los niños tuviesen otras perspectivas. Y así fue que nos trasladamos a Osorno, mientras nuestra hija ingresaba a la Universidad Austral de Valdivia. Mientras estuve en Osorno fui directora de Hotelga y tuve hartos cargos gremiales, entre esos, la multigremial de esa ciudad.

Igual estuve presente en Arica. El trabajo más visible fue el de la «Momia Guardiana», escultura que ganó un Fondart como creación de la artista Paola Pimentel, en el surgimiento de Arica como región. Yo diseñé el proyecto, lo ganamos, pero ocurrió que la momia quedó botada en una bodega. Justo cuando en una entrevista radial estaba Paola hablando sobre eso, escuchó el alcalde de Camarones, Iván Romero, quien finalmente terminó llevándose la momia a la Caleta de Camarones, donde fue instalada y hoy la gente se saca fotografías.

-¿Y cómo se produjo el regreso?

-Volví a Arica el 2012 porque uno de mis hijos quiso estudiar Arqueología acá. Me vine porque siempre me ha gustado mucho el desierto. Y desde aquí decidí armar una muestra con lo más característico de Arica, con tejidos, comidas, cuentacuentos, y la llevamos a San Juan de la Costa, en el sur. La primera vez fue con financiamiento propio y luego en concursos del Fondart «Ventanillas Abiertas». Recorremos hasta hoy la decimocuarta región y la décima región en todas las escuelas rurales.

Trabajamos con comunidades indígenas de aquí y con las comunidades huilliches de San Juan de la Costa y mapuches en Pitrufquén, favoreciendo estos intercambios porque me encanta el tema patrimonial y las memorias colectivas. El 2016 formalicé esta organización en la que participan unos 30 amigos de Arica y del sur. Se llama «Observatorio de Conservación Patrimonial», donde nos autogestionamos.

-¿Cómo nace el Espacio Cultural Arganda?

-Yo sí creo en las comunidades y en la reconstitución del tejido social. Para mí vale la pena hacerlo. Junto a la ONG que formó mi hijo, decidimos la apertura del Espacio Cultural Arganda, ya que siempre teníamos que conseguirnos lugares para hacer nuestras actividades.

Se llama así por una ciudad de España donde vivía mi madre. Arganda significa «río de agua clara». Nos propusimos que fuese un espacio seguro, diverso y de muchos colores. Nació el 2018. Partimos en Colón 228, primero, y hoy estamos en Baquedano 25. Decidimos estar en el centro por el simbolismo del casco antiguo.

Allí tenemos un rinconcito lector, donde la gente puede pasar a descansar sin costo alguno. Arganda trabaja en su espacio y también en el territorio, en colegios, jardines infantiles, adultos mayores, educación con perspectiva de género y comunidades indígenas.

Tenemos un club de lectura permanente que se realiza todos los miércoles a las 7 de la tarde, donde vamos trabajando en lectura y escritura. Damos clases de teatro, de tango, de manualidades, de cocina, de artes para adultos y niños, y de temáticas navideñas. Y realizamos todos los últimos viernes de cada mes «El micrófono abierto», que es una instancia en un ambiente muy familiar a las 8 de la noche, donde los que asisten tienen un espacio para hablar, recitar, cantar y expresar lo que quieran decir.

-Desde tu mirada como empresaria ¿qué le falta a Arica para que su economía mejore?

-Arica tiene todo para ser una ciudad exitosa y ser modelo a seguir de otros lugares, pero siento también que hay una dejación o, quizás, a los grupos de poder, independientemente del Gobierno de turno, les es más cómodo o más fácil para seguir manteniendo sus privilegios, el que siga estancada la ciudad. Siento que les es más fácil que todo se mantenga así, porque de esa manera son unos pocos y no todos los que acceden al bienestar.

5

Los dos puzzles policiales de Año Nuevo que la fiscalía tiene pendientes

Cuando la mayoría de los hogares se preparaba para celebrar el Año Nuevo, ocurrían en paralelo dos hechos policiales en Arica que hasta hoy no tienen responsables, pese a que circulan versiones claras de cómo dos personas murieron, posiblemente, a causa de terceros.

Se trata del atropello de Natalie Choy Rone (50), conocida como «China Choy», y de la repentina muerte del jefe de la Unidad Técnica de Salud Ambiental de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, Manuel Ortuño Flores (51), quien recibió un golpe en su cabeza el mismo 31 de diciembre, agresión que le produjo una lesión de la que no se pudo recuperar en el Hospital «Juan Noé».

Tras entregar su cuenta pública el miércoles pasado, el fiscal regional Mario Carrera Guerrero reconoció a Aquí Arica que estos dos puzzles policiales tienen líneas investigativas muy claras y con responsables identificados, pero que aún no han sido detenidos.

¿Qué está esperando la Fiscalía para detener a los presuntos responsables de estas muertes? El fiscal regional es claro y señala que en ambos casos aún quedan por agotar algunas diligencias para sustentar las tesis investigativas y vincular a los posibles imputados con las acciones que pudieron causar el fallecimiento de ambas víctimas.

Atropello de la «China Choy»

En el caso del atropello de Natalie Choy, quien fue arrollada por un conductor cuando estaba en la intersección de Velásquez con Maipú, Carrera confirmó que está identificado el chofer y la conducta que este tuvo en el accidente.

«Estamos a la espera de ciertos peritajes para tomar decisiones. Efectivamente, se trata de una persona que atropelló a esa ciudadana, que huyó del lugar. Para solicitar la detención, tenemos que tener la investigación más o menos armada y que cumpla un estándar a fin de que el juez entienda que nuestra hipótesis es la correcta, dado que no fue en flagrancia», expresó.

Respecto de cómo están enfrentando el riesgo de que el responsable del atropello pudiese huir del país, el fiscal regional arguyó: «Nosotros tenemos métodos para ello y que han sido objeto de discusión, pero que son relevantes para nosotros. Que nos avisen desde la frontera que alguien está intentando huir es un antecedente que, al ser conocido por el juez, nos da pie para solicitar esa orden de detención».

Golpiza mortal

Sobre el deceso de Manuel Ortuño, el fiscal dijo que «más allá de que una vez que se realice la investigación se ratifique o no esa tesis, estamos investigando este caso como un homicidio», precisó.

De acuerdo con los antecedentes recabados en las pesquisas policiales, el 31 de diciembre la víctima habría participado en una discusión con la que era su pareja. En esa dinámica, un tercero cercano a la mujer lo habría golpeado con un palo o un bate. Luego de presentar malestares, fue internado en el Hospital «Juan Noé», donde falleció el 7 de enero pasado.

El fiscal Carrera relató que esta agresión no fue denunciada por Ortuño, «pues se dio cuenta con posterioridad, pero el hecho de que no se haya denunciado inmediatamente no implica que nosotros no estemos investigando esa causa como un homicidio. El 31 de diciembre, la víctima habría recibido un golpe en la cabeza y, a la semana siguiente, se habría sentido mal, falleciendo posteriormente. Lo que se denunció es que su muerte podría relacionarse con el golpe que recibió. Lo que tenemos que ver es la relación causal entre ese golpe y la muerte».

Y así llega a su fin la edición número 22 de este newsletter, que ya lleva casi seis meses con ustedes. Gracias por preferirnos y nos vemos la próxima semana con más noticias de Arica y Parinacota.

SIN ENOJARSE. Si está en política o busca el aprecio de la ciudadanía, debe tener piel para tolerar las críticas. Es humano errar y también enmendar, especialmente cuando se promete un cambio radical en el quehacer político. Y como siempre, no olviden si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribir a aquiarica@elmostrador.cl.