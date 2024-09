Maltrato y acoso laboral movilizan a funcionarios municipales contra alcalde de Coquimbo

Presentado por:

¡Aro, aro, aro! ¡Voy a hablarles, señores, con respeto y altura, del periodismo en Coquimbo que no tiene censura! Con esta paya dieciochera comenzamos el newsletter de esta semana con una edición más breve.

Esta es una semana de cuecas, empanadas y carne asada, pero también de shows y artistas. En la región de Coquimbo ya se sienten los aires del 18, y se ajustan los preparativos para dar el vamos a la Pampilla de Coquimbo, el complejo dieciochero más grande de Chile.

Sin embargo, la delegada provincial de Limarí, Marily Escobar, parece no estar para fiestas. Hace un par de semanas mostramos los problemas que ocasionó el retraso en el pago a los proveedores de camiones aljibes, que casi deja a 20 mil personas sin agua. Ahora, aunque el problema es otro, las consecuencias podrían ser similares. La deuda es con los proveedores que abastecen a los camiones, quienes también están considerando paralizar el suministro de agua.

De Ovalle nos trasladamos a Coquimbo. Ali Manouchehri no la está pasando bien con sus asociaciones de funcionarios. Reclamos, cartas y manifestaciones golpean al municipio porteño. El mes de septiembre comenzó con una paralización de la ASEMUCH y la CONFUSAM, debido a acusaciones de maltrato, acoso y persecución a funcionarios. Hoy buscan acuerdos, especialmente con el gremio de la salud, pero la disputa sigue.

En la entrevista de esta semana conversamos con Claudia Casanga, la abogada que instaló en La Serena un centro de justicia y defensa para hombres maltratados.

Finalmente, te contamos sobre la lucha constante que tiene el municipio de La Serena con las personas en situación de calle. El objetivo es ordenar la ciudad más turística de la región, pero esta problemática nacional afecta día a día a la ciudad de los campanarios.

¡Ve por una empanada y una chicha! Ha llegado el momento de leer otra edición de Aquí Coquimbo, el único newsletter de tu región.

El fantasma del corte suministro de agua presiona a Delegada de Limarí

El abastecimiento de agua potable mediante camiones aljibes sigue siendo un dolor de cabeza para la delegada provincial de Limarí, Marily Escobar. En nuestra segunda edición de Aquí Coquimbo, dimos a conocer cómo 17 mil personas de la provincia de Limarí estuvieron a punto de quedarse sin agua potable debido a una mala gestión de la autoridad, lo que mantuvo a los proveedores de camiones aljibes sin recibir el pago de sus servicios por meses.

Hoy se suman nuevos antecedentes. Hasta el cierre de esta edición, la Delegación Provincial de Limarí no había cancelado los servicios a cinco proveedores que habilitan sus pozos para abastecer de agua potable a los camiones aljibes, que luego distribuyen el vital elemento en las zonas rurales de la provincia. La semana pasada, el depósito de agua de la Sociedad Agrícola Santa Teresa de Punitaqui cerró sus puertas, dejando a 21 camiones sin poder abastecerse hasta pasadas las 13:00 horas, momento en que se logró negociar con la representante legal de la empresa, María Luisa González. Finalmente, se llegó a un nuevo acuerdo, se reabrieron las puertas y los camiones pudieron acceder al pozo para cargar el agua destinada a Punitaqui y Combarbalá

Según fuentes de Punitaqui vinculadas a la empresa, la delegada propuso que el pago se realizaría el viernes 13 de septiembre, pero esto no ocurrió, lo que generó molestia entre los proveedores.

Aquí Coquimbo tuvo acceso a un correo electrónico enviado por la sanitaria Aguas del Valle, contratada por la DPP de Limarí mediante trato directo. En el correo, Aguas del Valle advierte que, si no se cancela el servicio, suspenderán el suministro de agua para los camiones aljibes.

“Con el fin de informar que, debido a no recibir respuesta sobre la regularización de los pagos del suministro de agua en camiones aljibes, procederemos a suspender el servicio a partir de las 14:00 horas en los puntos habilitados, según lo informado”, escribió Hernán Quintero, jefe de la unidad comercial de Aguas del Valle.

Desde Aguas del Valle confirmaron haber enviado los “ultimátums” y señalaron que “la deuda está en proceso de regularización por parte de la Delegación Presidencial Regional”.

Según fuentes cercanas a la sanitaria, Aguas del Valle abastece mensualmente, desde los dos puntos de carga de agua contratados por la delegación (Ovalle y Punitaqui), un promedio de 7.000 a 7.500 metros cúbicos de agua potable.

La deuda y los proveedores

Fuentes internas informan que la Delegación Presidencial Provincial de Limarí ha pagado a los proveedores de agua solo hasta marzo. Desde abril a junio, la deuda supera los 84 millones de pesos, y si no se cancela antes de finalizar septiembre, la cifra se duplicará.

Durante el período abril-junio, la delegación contrató servicios de abastecimiento en sistemas de carga de agua potable en el APR de Quebrada Santander de Río Hurtado, además de otros puntos como Los Peñones en Ovalle, operado por Aguas del Valle. Allí se abastecen 9 camiones para Ovalle y 1 para Punitaqui. También está el punto de carga de Agrícola Santa Teresa, que paralizó el suministro el lunes pasado. En ese lugar cargan 21 camiones: 10 para Punitaqui y 11 para Combarbalá. En el último contrato firmado por la delegación, los 2 camiones restantes para Combarbalá se abastecen en la planta de Aguas del Valle en Punitaqui. El quinto proveedor, un particular de Río Hurtado, dejó de operar en abril cuando su pozo se secó.

¿Por qué no paga la delegación provincial de Limarí la millonaria deuda? La explicación técnica es que los recursos no han llegado desde el nivel central. Sin embargo, una fuente del gobierno, cercana al Partido Socialista, asegura que es responsabilidad de la delegada Escobar. “No gestiona, no insiste, no la toman en cuenta en Santiago, no le responden”.

Otra deuda pendiente desde 2023

No solo Aguas del Valle tiene facturas impagas del año pasado. El APR de Valle Hermoso, en Combarbalá, quebró debido a las mismas circunstancias. La deuda de la delegación provincial de Limarí ha causado un grave perjuicio a esta APR.

Aquí Coquimbo conversó con Luis Alfaro, presidente provincial de los APR de Limarí, quien confirmó la deuda y expresó su descontento con la gestión de la delegación en 2024. “Es lamentable que no les paguen, porque ponen en peligro la viabilidad financiera de los APR. Además, estamos enfrentando una crisis debido al alto costo de la electricidad, y no recibir pagos solo agrava la situación”, sostuvo.

Por su parte, desde el departamento de comunicaciones de la DPP de Limarí, la delegada Marily Escobar respondió solo algunas de las preguntas enviadas por Aquí Coquimbo.

-¿Por qué no se ha pagado la deuda a los proveedores?

“Entendemos la importancia de cumplir con los pagos a nuestros proveedores, y actualmente estamos en la fase final de este proceso. Los pagos se realizarán en los próximos días. Sin embargo, es importante señalar que existen procesos administrativos que deben seguir sus tiempos y plazos establecidos. Estos procedimientos garantizan que los recursos sean transferidos de manera ordenada desde el nivel central”.

Gremios acusan acoso, maltrato y censura en la municipalidad de Coquimbo

“No más maltratos, no más acosos”, fueron los gritos recurrentes de los cerca de 350 funcionarios municipales y de salud que se manifestaron en una marcha que concluyó en el frontis de la municipalidad de Coquimbo. Gremios como ASEMUCH y CONFUSAM acusan a la administración municipal del alcalde Ali Manouchehri de persecución, maltrato y acoso.

La mala relación de los funcionarios municipales de Coquimbo con el alcalde y con su administrador municipal, David Díaz, viene desde hace tiempo.

El presidente de ASEMUCH Coquimbo, Cristian Tapia, señaló que hay miedo entre los trabajadores municipales y que tuvieron que llegar hasta la Contraloría de Santiago para denunciar una serie de acosos y maltratos. “Tenemos casos que, por miedo, no denuncian, se sienten amedrentados por las jefaturas. Tenemos 24 casos por acoso, que se han presentado bajo el marco de la Ley Karin, pero aún no hay resultados. Viajamos el domingo pasado en la noche a Santiago y nos reunimos con la CUT y la directora nacional de ASEMUCH. Además, entregamos una carta a la Contraloría para que intervenga”.

Asimismo, Tapia manifiesta que ha solicitado diálogo con el alcalde, pero asegura que las gestiones han sido en vano. “Ni el alcalde ni el administrador David Díaz tuvieron la cortesía de venir a hablar con nosotros respecto a nuestros petitorios y problemáticas. Aunque presentamos los problemas, también ofrecemos soluciones, pero no hemos sido escuchados. Como ASEMUCH hemos enviado cartas, también por la Ley del Lobby, pero el alcalde ha hecho omisión de recibirnos y solucionar los problemas”.

Desde la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), también respaldan las acciones de los funcionarios municipales.

En un tono más severo, la presidenta nacional de la entidad, Gabriela Flores Salgado, hizo una advertencia al alcalde: “Mucho cuidado con sus prácticas antisindicales hacia nuestra organización, especialmente con nuestros dirigentes. Somos nosotros la voz de los trabajadores, y me extraña que un compañero socialista actúe de esta manera con la clase trabajadora”.

El concejal de Coquimbo, Felipe Velásquez estuvo en la marcha y vistió una llamativa polera que decía “no más acoso, ni censura”. Aquí Coquimbo conversó con él y señaló su malestar por la falta de empatía con los funcionario: “La autoridad no los escucha y vemos en reiteradas ocasiones que el alcalde y su administración no escucha a los funcionarios, no escucha a los vecinos menos a los concejales. Hace oídos sordos al maltrato, acoso, la persecución y hostigamiento laboral”.

Respuesta del alcalde

Ante los emplazamientos de los gremios, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, no se refirió a las acusaciones de maltrato, pero sí señaló estar abierto al diálogo y destacó la gestión en la salud primaria. “La disposición al diálogo y a avanzar en colaboración se ha demostrado con hechos, ya que el aumento de inversión municipal en el ámbito salud en esta gestión ha sido sostenido año a año, llegando el 2024 a $3.600 millones, lo que ha permitido invertir en mejoras en infraestructura, equipamiento e insumos en los distintos recintos de atención primaria en la comuna”.

Al cierre de esta edición desde el municipio de Coquimbo buscaban acuerdos con los gremios, pero la molestia e indignación persiste en cientos de funcionarios que ven temerosos el accionar de la administración.

Un mensaje de la U.Central

La Universidad Central Región de Coquimbo y el Instituto Teletón Coquimbo firmaron un convenio de colaboración que enriquecerá la formación de futuros profesionales de la salud. Este acuerdo permite a las y los estudiantes de Terapia Ocupacional realizar sus prácticas en el Instituto, promoviendo la terapia física y rehabilitación con un enfoque inclusivo. El objetivo es apoyar el desarrollo integral de niños y jóvenes, favoreciendo su inclusión en diversas áreas de responsabilidad.

Sobre esta alianza el Vicerrector Regional Jaime E. Alonso destacó el compromiso la importancia de formar profesionales centrados en las necesidades humanas, así como su compromiso con la región y su comunidad. Constanza Olave, estudiante que actualmente se encuentra realizando su práctica profesional, valoró la experiencia vivida en el Instituto, alentando a sus compañeros a aprovechar esta oportunidad transformadora.

La abogada que lidera la defensa hombres maltratados

Claudia Casanga Baeza es abogada y en 2022 fundó en La Serena el “Centro de Justicia y Defensa para Hombres”, un espacio jurídico que se dedica a defender a hombres que han sido víctimas de maltrato o violencia, así como a padres que buscan la tutela de sus hijos. Oriunda de Coquimbo, Claudia ha ganado relevancia en redes sociales, donde asesora a padres y hombres, compartiendo experiencias de sus clientes o ofreciendo consejos para quienes están enfrentando problemas legales con sus parejas o exparejas. Su nombre también cobró notoriedad a raíz del caso de Luis Núñez, un padre de Copiapó que acudió al Registro Civil de la región de Atacama para solicitar un cambio de género con el fin de obtener las mismas garantías que una mujer en un Tribunal de Familia. Claudia es su abogada. Aquí Coquimbo conversó con Claudia Casanga para conocer su experiencia defendiendo a hombres en un contexto en el que la perspectiva de género suele favorecer a las mujeres. Casanga es crítica del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y señala que existen algunos sesgos en ciertos Tribunales de Justicia que perjudican a los hombres.

¿Por qué decidiste crear este centro enfocado en hombres maltratados?

El Centro Jurídico de Defensa de Padres y Hombres nace públicamente en marzo de 2022. Lo que me llevó a defender y visibilizar esta realidad del hombre víctima fue un caso en particular. Representaba a un padre que tenía la custodia de sus hijos porque la madre enfrentaba problemas de salud mental. Al salir del tribunal, ella le dijo: “Te va a durar poco, porque a ustedes los hombres jamás les creen”. Luego vi el caso de un amigo cercano, a quien le dijeron que si no aportaba más dinero no podría ver a su hija. También conocí a un hombre que era víctima de violencia, pero cuando buscaba ayuda, se reían de él. Ahí me di cuenta de que no existen redes de apoyo para los hombres víctimas.

¿Atiendes a hombres de todo Chile? Me imagino que cada vez más se atreven a denunciar.

Sí, nos contactan de todo Chile. Hoy en día, los hombres se atreven más a denunciar. Este aumento también se debe a que las políticas públicas y las leyes recientes solo visualizan a la mujer y excluyen por completo al hombre, afectando incluso su derecho a vincularse con sus hijos. Por eso, hoy los hombres se atreven a denunciar que son víctimas o maltratados.

Llevas un caso que se hizo conocido a nivel nacional, cuando un padre de Copiapó, desesperado por tener igualdad ante la ley, solicitó al Registro Civil cambiar su nombre al de una mujer. ¿Crees que la ley es muy sesgada en cuanto a los hombres?

Sí, absolutamente. Existe un sesgo en las leyes de familia y en varios tribunales. Un ejemplo claro es la Ley 21.675, que habla sobre la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Esta ley establece que la “mera denuncia o relato” de una mujer por violencia intrafamiliar es suficiente para iniciar medidas cautelares y un proceso completo, sin un examen racional del relato. Esto vulnera garantías como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Además, la misma ley establece la suspensión del régimen de visitas cuando se dictan cautelares, como la prohibición de acercamiento o comunicación. ¿Qué pasa con el derecho del niño a tener contacto con su padre? Esto va en contra del interés superior del niño, porque si la denuncia es falsa, ese padre estará judicializado durante meses o años, y en ese tiempo no verá a su hijo.

¿Consideras que los tribunales de familia tienen sesgos contra los hombres en estos casos?

Sí, lo he visto en muchos casos. A veces, los niños expresan su deseo de estar con el padre, pero no se les toma en cuenta. También he visto que cualquier denuncia de violencia es considerada como maltrato habitual, y se remiten antecedentes a la fiscalía con medidas cautelares muy severas, sin que haya antecedentes penales ni denuncias previas. Además, he presenciado juicios en los que los niños son manipulados para decir cosas que no son ciertas, introduciendo relatos fabricados.

¿Qué mensaje les darías a los hombres que están pasando por una situación difícil y se sienten perjudicados por el sistema?

Les diría que, aunque el camino es difícil, no se rindan. Empodérense en su rol de padres, porque aún hay personas que defienden la familia y la igualdad. Algún día, sus hijos reconocerán su lucha. He visto casos en los que, con el tiempo, los hijos reconocen que fueron manipulados, así que no bajen los brazos.

Inspectores municipales de La Serena v/s personas en situación de calle

Todos los días, desde las 8 de la mañana, los inspectores municipales de La Serena comienzan su labor de retirar a las personas que pernoctan en espacios públicos del Casco Histórico de la comuna. “Este problema debe abordarse a nivel nacional. Siempre somos los municipios quienes enfrentamos estas problemáticas, y la verdad es que sin recursos podemos hacer poco. Nuestro trabajo en seguridad es completamente preventivo; tratamos de controlar la situación y hacer que estas personas sientan que el municipio está presente para evitar que cometan delitos. No tienen la culpa de su situación y, sin duda, merecen una oportunidad en la sociedad”, afirmó Roberto Jacob, alcalde de La Serena. Las personas en situación de calle ya son conocidas por los patrulleros municipales, quienes, con el tiempo, han logrado ganarse el respeto de las más antiguas, permitiendo que se retiren de los lugares sin causar problemas. Actualmente, según datos del municipio, hay cerca de 285 personas en situación de calle en la comuna, de las cuales aproximadamente 40 se alojan en los dos albergues municipales. Pero, ¿qué sucede con las demás? El problema de las personas que duermen en la calle es una situación de alcance nacional que ha ido en aumento con los años. Los municipios se convierten en la última instancia del Estado para abordar esta problemática, pero sin recursos, no pueden hacer mucho. Al final, los inspectores municipales los desplazan de un lugar para que no sean vistos por los transeúntes. Gonzalo Arceu, director de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Serena, explica que algunas personas en situación de calle colaboran y no se resisten, pero con otras la situación es más complicada. “Generalmente, cuando están bajo los efectos de drogas o alcohol, podrían cometer actos de violencia contra los transeúntes. Hemos encontrado armas blancas, drogas y otros elementos peligrosos, por lo que nuestro trabajo constante es retirarlos de estos espacios”. Como si fuera una patita de cueca en esta edición dieciochera les llevamos a ustedes cuatro artículos con la actualidad de Coquimbo. Nos vemos la próxima semana. ¡Felices Fiestas Patrias!

Presentado por:

Si tienes algún comentario, duda o información que quieran compartir pueden escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.