Alcalde de Monte Patria en pie de guerra por promesa presidencial incumplida

¡Hola, qué tal! Comenzamos a dejar atrás la resaca y con ello las chichas, cuecas y empanadas, e iniciamos la última semana de septiembre presentándote la séptima edición de Aquí Coquimbo, el único newsletter de la región.

Tras los seis días de celebraciones patrias, queremos partir contándote que el alcalde oficialista de Monte Patria, Cristián Herrera, está molesto con el Gobierno. Señala que en la región las autoridades locales no han hecho lo suficiente para cumplir la promesa presidencial del mandatario Gabriel Boric, quien en su primera Cuenta Pública anunció la reconstrucción del Liceo Eduardo Frei Montalva. Una licitación caída, falta de recursos y escasa gestión del Ministerio de Obras Públicas hizo que el candidato oficialista a la reelección golpeara la mesa con fuerza a su sector político.

También te contamos la batalla de la centroizquierda por quedarse con el sillón del Gobierno Regional de Coquimbo. Hay nueve candidatos: siete representan a la centroderecha, un comunista y un democratacristiano. Mucho se habla de la fuerza electoral del PC en la región, pero ¿qué hay de cierto de aquello? Fuimos a las estadísticas y vimos cuáles son los números de votantes, junto con analizar la espalda electoral de la DC y el PC.

Por otro lado, le damos un barniz a la innovación regional. Profundizamos en un proyecto sobre revalorización de residuo macroalgal como bioestimulante y acondicionador de suelos para el desarrollo de agricultura sostenible que está liderando el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

Finalmente, te mostramos el «lado oscuro” de la Pampilla de Coquimbo, la fiesta más grande de Chile. Si bien el evento resultó ser todo un éxito en ventas para el comercio, hay un lado B que afectó a cientos de personas que fueron víctimas de robos, lanzazos, riñas y el escandaloso basural que cada noche dejó la Pampilla.

Al alcalde de Monte Patria se le «salieron los choros del canasto» con el Gobierno

“No sabemos ya con quién hablar”, con esas palabras el alcalde de Monte Patria, Cristián Herrera, expresó su molestia y desesperación por lo que él llama “una falta de compromiso” del Gobierno para con su comuna. El jefe comunal exige que cumplan el compromiso presidencial que realizó Gabriel Boric en su primera Cuenta Pública, en la que anunció la reconstrucción del Liceo Eduardo Frei Montalva, afectado por el terremoto en 2015.

El jefe comunal, que es independiente, pero que va a la reelección apoyado por la coalición política del actual Gobierno, golpeó la mesa, generando ruido en la región.

La molestia del alcalde radica en que la licitación para la construcción del liceo Eduardo Frei Montalva ya se realizó, pero hasta el momento no existe adjudicación ni información oficial acerca del porqué no se ha cerrado el proceso. A cargo de la licitación está la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Fuentes indican que los oferentes postularon por una suma mucho más alta de la prevista en la licitación, pero oficialmente no hay respuestas.

Una de las opciones que se está barajando desde el Gobierno es que los cerca de 600 estudiantes del Liceo Eduardo Frei Montalva se vayan a otros establecimientos de educación media, pero esa opción el alcalde la descarta por problemas sociales y educativos que traería la sobrepoblación de estudiantes en un solo recinto.

Cristián Herrera es crítico con los organismos técnicos. Señala que desde el municipio ya se han hecho 12 mesas técnicas y que han invertido más de 150 millones de pesos en estudios. Manifiesta su malestar de esta manera: “Siento que los organismos técnicos le están haciendo un flaco favor al Presidente de la República porque no es tan poniendo la urgencia que requiere un proyecto que tiene una impronta presidencial. Yo siento que el Presidente tiene que hacer valer su compromiso que hizo en sus cuentas públicas. Nos inquieta no ver avances”.

La preocupación del jefe comunal también se expresa en que ya no saben con quién más hablar para solucionar esta problemática, por lo que exige seriedad: “No sabemos ya con quién hablar, hemos conversado con el ministro de Educación, y nos dice que lo están viendo; hablamos con la directora nacional de Arquitectura y nos dicen que lo están viendo. Esto nos llena de dudas, de preocupación. Pido seriedad y respeto, tanto por nuestros estudiantes y comuna”.

Finalmente, Herrera le envía un mensaje al Presidente Boric: “Ojalá pueda instruir a su gente de que su palabra es la que vale y se tiene que cumplir. Con la comunidad educativa y las familias de Monte Patria no se juega”, cerró.

Respuesta del Gobierno

Aquí Coquimbo se comunicó con el Gobierno para saber su versión de esta problemática que acusa el alcalde.

El seremi de Obras Públicas Javier Sandoval explicó que el atraso en las obras del Liceo Eduardo Frei Montalva se debe a que durante la licitación se presentaron dos propuestas, “cuyas ofertas superan el valor oficial establecido para la ejecución de los trabajos”. Además, señala que ahora se deben efectuar los análisis del caso, “acorde a la normativa vigente, para revaluar el monto oficial del contrato y determinar los pasos a seguir en este proceso de licitación”.

En tanto, la seremi de Gobierno Paulina Mora subrayó que “comprendemos y empatizamos con la preocupación que ha expresado el alcalde de Monte Patria por el avance del proceso de licitación de las obras del liceo de contingencia. Este es un compromiso que asumió el Presidente Gabriel Boric y que vamos a cumplir. Pero sabemos que existen procedimientos administrativos que se tienen que formalizar y que, a veces, son más lentos de lo que quisiéramos”, cerró.

Choque de poderes: Partido Comunista v/s Democracia Cristiana

En la Región de Coquimbo, la madre de todas las batallas será quién se queda con el Gobierno Regional. La disputa enfrenta a nueve candidatos que compiten por ocupar el sillón alcaldicio, que está en el segundo piso de calle Prat en la capital regional.

Recordemos que este año- por esta elección- el más damnificado fue el Frente Amplio, ya que su carta como Delegado Regional Presidencial era Rubén Quezada, pero este fue bajado desde La Moneda y el gobierno del Presidente Gabriel Boric optó por apoyar al actual consejero regional del Partido Comunista, Javier Vega. Uno de los análisis que se realizó y que jugó a favor de Vega fue el poder de fuego que tiene el Partido Comunista en la región. Una fuente de gobierno señaló en su momento a El Mostrador que “el Frente Amplio en la región no existe, no tiene votos, no tiene alcaldes, concejales muy pocos, en cambio el Partido Comunista sí tiene votos”.

En el escenario actual de nueve candidatos, el también actual consejero regional de la Democracia Cristiana, Wladimir Pleticosic, aparece en el papel como favorito en una eventual segunda vuelta para enfrentarse a un candidato de la derecha.

Recordemos que Pleticosic ocupó el cargo de Gobernador Suplente cuando Krist Naranjo fue suspendida. Hace pocos días, la DC triunfó nuevamente en el CORE y ungió como gobernador, ahora titular, a Darwin Ibacache. Para algunos sería la primera victoria de la DC ante el PC en la región.

Los números no mienten

En Aquí Coquimbo quisimos desmenuzar esta inquietud e ir a la estadística del Servicio Electoral.

En la última elección municipal de 2021, la DC en votos de alcaldes obtuvo 33.904, un 13 % del total regional. Logró conseguir tres sillones alcaldicios: Vicuña, Illapel y Combarbalá (este último alcalde luego dejó la DC y pasó a Demócratas).

En esa misma línea, el PC consiguió 19.985 votos, un 8% del total. Logró revalidar a un alcalde que fue el de Canela.

En tanto, en la votación de concejales hubo 238.903 votos válidamente emitidos. El partido de la hoz y el martillo fue el que alcanzó la mayor votación en las 15 comunas, al conseguir 24.431 votos, logrando así obtener 13 concejales en distintos concejos municipales.

Si a eso le sumamos los votos del subpacto independiente apoyado por el PC, estos llegan a 10.577 votos más, con los que salieron dos concejales electos, ambos de la comuna de La Serena. En total, los comunistas se pueden jactar que lograron 35.008 sufragios en la elección a concejales, obteniendo cerca del 15% del total de la votación, con 15 concejales electos.

En la vereda del frente, la DC tuvo a su haber 21.772 votos, logrando levantar a 12 concejales. El subpacto de Independientes, integrado por la DC y el Partido Progresista, sumó 14.856 votos. Este subpacto, a diferencia del que tenían los comunistas, obtuvo otros 10 concejales. La suma total alcanza a 36.628 votos, gracias a los que consiguió 22 concejales.

Radiografía de los votos en el Parlamento

Durante las elecciones a diputados de 2021 votaron en las urnas 236.821 personas en la Región de Coquimbo. El partido del ex-Presidente Aylwin se presentó en el Nuevo Pacto Social, consiguiendo en Coquimbo 47.579 sufragios. Allí la DC logró 22.077 votos, convirtiéndose en el partido que más votos obtuvo dentro de su pacto, y fue electo el hoy diputado Ricardo Cifuentes.

Mientras que el PC participó del pacto Apruebo Dignidad, que en la región logró sumar un total de 49.571 votos; los comunistas aportaron con 24.535 votos, consiguiendo dos diputadas: Nathalie Castillo y Carolina Tello, aunque esta última renunció al PC durante este año y hoy es parte del Frente Amplio.

El mismo año (2021), pero en la elección a senadores, la situación cambió. El Partido Comunista golpeó fuerte en la región. Con 39.414 votos salió electo como senador, Daniel Núñez, y su pacto Apruebo Dignidad logró la suma de 81.927 sufragios.

Mientras que la DC, si bien sacó electo al senador Matías Walker -hoy militante de Demócratas-, sólo en esa ocasión el Nuevo Pacto Social consiguió 45.038 votos, de los que Walker y la DC alcanzaron los 26.186 votos.

La elección próxima es de voto obligatorio y el padrón para octubre aumentó a casi el doble, ¿habrá sorpresas?, ¿sirve la política ficción?, ¿qué poder de fuerza política será el que se lleve el trofeo más preciado? Solo sabemos una cosa: hay un candidato de izquierda y otro de centroizquierda para cuatro opciones.

Innovación: buscan aprovechar residuos de algas en la agricultura

«Revalorización de residuo macroalgal como bioestimulante y acondicionador de suelos para el desarrollo de agricultura sostenible en zonas áridas» es el nombre del proyecto ejecutado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Intihuasi. La iniciativa va en beneficio tanto de algueros de la playa Changa en la comuna de Coquimbo, como de agricultores de zonas áridas, además de impactar positivamente en el turismo y medioambiente, ya que se aprovecharían las algas varadas en la playa.

“Este trabajo permitirá revalorizar un residuo que actualmente está en la playa, que viene desde la extracción de algas, lo cual también les permitirá a los algueros tener una segunda oportunidad de comercialización y, desde el lado científico, podremos aportar con mayor conocimiento para proteger su materia prima”, indicó Claudia Bavestrello, investigadora de INIA a cargo del proyecto, el cual tiene por objetivo principal revalorizar los residuos de algas generados en la playa Changa de Coquimbo, generando así economía circular.

“Actualmente, solo se comercializa el alga ex-Gracilaria chilensis, actualmente denominada Agarophyton chilensis (pelillo), mientras que otras especies como la Sarcodiotheca gaudichaudii permanecen en la playa, causando problemas sanitarios y ambientales”, reconoció la investigadora, explicando que estas algas son ricas en carbohidratos, macro y micronutrientes, vitaminas, aminoácidos, osmoprotectantes y antioxidantes con un gran potencial como bioestimulantes agrícolas.

Con tales características este residuo podría potenciar la agricultura sostenible en zonas áridas como una alternativa libre de agroquímicos. “Esto nos abre una oportunidad para buscar nuevas alternativas de bioestimulante que puedan mejorar la calidad del suelo. Una solución basada en la naturaleza que permitirá generar un mejor manejo agrícola sostenible y potenciar el desarrollo de la agricultura en zonas áridas”, expresó la científica de INIA.

Guadalupe Olivares, secretaria del Sindicato de Algueros Los Inseparables de la playa Changa de Coquimbo, agradeció, durante el lanzamiento, la ejecución de la iniciativa y el apoyo que han recibido de parte de la Municipalidad de Coquimbo para mejorar sus condiciones de trabajo y también a miembros y familias del sindicato, ya que “el objetivo más importante es que este proyecto sirva para mejorar el futuro de nuestra comunidad y su apoyo es fundamental para lograrlo”.

El proyecto es financiado a través del Concurso IDeA I+D 2024-Investigación Aplicada, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID).

La Universidad Central Región de Coquimbo y el Instituto Teletón Coquimbo firmaron un convenio de colaboración que enriquecerá la formación de futuros profesionales de la salud. Este acuerdo permite a las y los estudiantes de Terapia Ocupacional realizar sus prácticas en el Instituto, promoviendo la terapia física y rehabilitación con un enfoque inclusivo. El objetivo es apoyar el desarrollo integral de niños y jóvenes, favoreciendo su inclusión en diversas áreas de responsabilidad.

Sobre esta alianza el Vicerrector Regional Jaime E. Alonso destacó el compromiso la importancia de formar profesionales centrados en las necesidades humanas, así como su compromiso con la región y su comunidad. Constanza Olave, estudiante que actualmente se encuentra realizando su práctica profesional, valoró la experiencia vivida en el Instituto, alentando a sus compañeros a aprovechar esta oportunidad transformadora.

El «lado oscuro» de la Pampilla, la fiesta más grande de Chile

La versión 2024 de la tradicional Pampilla de Coquimbo ratificó ser la fiesta más grande de Chile. Se inauguró el pasado 16 de septiembre y comenzaron los espectáculos a partir del 17 de septiembre hasta el 21. Cada día el evento congregó a más de 250 mil personas, las que bailaron, cantaron, comieron y disfrutaron de las fiestas patrias en la ciudad porteña.

Sin embargo, la actividad organizada por la Municipalidad de Coquimbo, que tuvo un costo superior a los mil millones de pesos, también tuvo un lado B, su “lado oscuro”, que muchas personas dieron a conocer y criticaron sobre todo en redes sociales.

Apitutados, amiguismo y “pololis”

Lo más relevante de la Pampilla es el show artístico. Este año hubo grupos como Damas Gratis, Joe Vasconcellos, Los Vásquez, Sol y Lluvia, Cris MJ, Américo, entre otros. La puesta en escena reúne a miles y miles de personas que llegan a ver a sus artistas favoritos. Pero desde hace un tiempo la Municipalidad de Coquimbo tiene un sector VIP, que es un espacio que está debajo del escenario principal. El objetivo es invitar allí a las organizaciones vecinales o a adultos mayores de la comuna, que son asistentes especiales del municipio. Ingresan con una pulsera específica, pero el caos, sobre todo en los primeros días, fue total. Muchos vecinos y vecinas denunciaron que no los dejaron ingresar, incluso portando sus pulseras. ¿La razón?: el sector VIP habría estado lleno de «apitutados». La misma gente denunciaba que los colados eran amigos, familias y pololas de los funcionarios de más alto rango del municipio. ¿Cierto o no? Hoy, el actual alcalde de Coquimbo Ali Manouchehri, en caso de ganar la reelección, estaría evaluando quitar las rejas y eliminar el sector VIP.

Robos de celulares

Francisco Rojas es un conocido streamer, gracias a sus transmisiones en el Canal de Pancho. La noche del 18 de septiembre vivió una jornada para el olvido en la Pampilla. Mientras hacía su streaming, relató cómo fue víctima de un robo mientras interactuaba con sus seguidores en el evento.

«Yo estuve rebuena onda con toda la gente, sacándome fotos y un huevón pasa de la nada. Mi celular desapareció y nadie hizo nada», explicó en su canal.

Rojas fue a Carabineros, pero su experiencia con las autoridades tampoco fue de las mejores. «Fui a hacer una constancia y había como 40 personas ahí por lo mismo».

Esta denuncia fue el inicio de muchas otras que estaban relacionadas con el robo de celulares. Una periodista de la Región de Coquimbo, quien prefiere quedar en el anonimato, comentó que el jueves 19 también sufrió el robo de su celular a causa de un “turbazo de flaites”. En redes sociales aumentaban las denuncias. A los días siguientes, Carabineros dio a conocer que pilló a una banda de extranjeros que robaban celulares y pudo rescatar a lo menos 150, al parecer, un número ínfimo de muchos más que robaron cada noche.

Riñas y venta ilegal de alcohol

La noche del 19 de septiembre habría sido la más violenta. Una fuerte riña al interior de un local que después fue clausurado, conatos en distintos sectores, robos de celulares y denuncias de venta ilegal de alcohol alrededor del show marcaron esa jornada. Hasta esa noche, Carabineros detuvo a 32 personas.

Los otros días, si bien no hubo riñas como la anterior, sí hubo quejas y denuncias por peleas, venta ilegal de alcohol y robos.

Hasta el sábado 21 de septiembre a las 20:00 horas el balance policial total era de 49 detenidos. De estos, 36 por infracción a la ley de drogas, tres por registrar orden de detención, cuatro por hurto, uno por amenazas, dos por conducción en estado de ebriedad dentro del recinto, uno por robo por sorpresa y dos por receptación de vehículo motorizado.

Además, se habían cursado 400 infracciones por ley de tránsito, 361 controles vehiculares y 720 controles de identidad.

Otros de los puntos criticados fue la cantidad de basura que cada noche dejó la Pampilla. Sin embargo, gracias a la labor de funcionarios municipales desde tempranas horas de la mañana, estos lograban dejar el lugar en condiciones aceptables para la jornada siguiente. También hubo molestia y denuncias por el cobro que el municipio hizo de 10 mil pesos por auto, pero adentro de la Pampilla había personas, no municipales, que volvían a cobrar por estacionar el auto. Este fue parte del lado oscuro de la Pampilla que se debe mejorar para la versión 2025.

Todavía con el olor a asado en el ambiente, te dejamos invitado para la semana siguiente a informarte con una nueva edición de Aquí Coquimbo.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.