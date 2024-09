Juezas de Coquimbo se rebelan ante “acoso laboral” de ministro de Corte

Presentado por:

¡¡Hola!! es un placer nuevamente estar y conectar junto a ustedes.

En la octava versión de nuestro newsletter te presentamos la pugna que existe dentro del Poder Judicial de La Serena . Acusaciones de acoso laboral contra un ministro de la Corte de Apelaciones de la Región de Coquimbo, sumarios a juezas del Tribunal de Familia, la intervención de la Asociación Nacional de Magistrados y un posible recurso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son los ingredientes punzantes que tiene en llamas la interna entre algunas magistradas y altos ministros.

En el municipio de La Serena las cosas entre los funcionarios y los cargos de confianza del alcalde Roberto Jacob no son de las mejores. Acusan intervencionismo electoral de algunos directivos en las pasadas votaciones para elegir la directiva local de la ASEMUCH. El presidente electo Jesús Parra sigue molesto y amenaza con llegar a Contraloría. Desde la otra vereda, niegan las acusaciones y manifiestan que lo mejor sería que este conflicto lo dirima el ente fiscalizador.

También, te mostramos la entrevista que le hicimos al abogado Rodrigo Valdivia Briceño, quien ha sido el jurista que logró la indemnización más alta en el país tras ganar un caso de bullying en contra de un reconocido colegio de La Serena. Hablamos con este abogado experto en la materia y profundizamos en este inédito fallo favorable que hoy también es materia de análisis para profesores y estudiantes de distintas facultades de Derecho.

¿Conoces la enfermedad denominada hidatidosis? En Aquí Coquimbo te explicamos qué es y te contamos cómo en la comuna de Río Hurtado están generando un proyecto piloto e instalaron fosas sanitarias para prevenir esta enfermedad que es contagiosa.

No se diga más, cambio y fuera. Vamos por una edición más del único newsletter de la Región de Coquimbo

1

¿A la Corte Interamericana? Juezas acusan acoso laboral contra ministro de la Corte de Apelaciones

El 20 de abril de 2023, el entonces presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena y también ministro visitador del Tribunal de Familia de la capital regional, Felipe Pulgar Bravo, dictó un instructivo en el que establecía nuevos criterios para el desarrollo de las causas que abordaran los jueces y juezas de dicho tribunal. El instructivo hacía referencia, entre otros aspectos, a criterios relacionados con el ámbito probatorio, tiempos de realización de las audiencias y la orden que el administrador del tribunal debía remitir semanalmente, que no era otra cosa que un informe sobre el cumplimiento estricto de las nuevas instrucciones dictadas por Pulgar. Está situación generó una hoguera que aún no se puede apagar entre tres juezas del Tribunal de Familia serenense y el ministro Pulgar.

El instructivo no cayó bien en las magistradas del Tribunal de Familia de La Serena: María Rodríguez Aspillaga, Pamela Pérez Jiménez y Leticia Quezada Núñez, quienes recurrieron a la Asociación de Magistrados, entidad que interpuso -en julio del año pasado- un Recurso de Amparo Gremial a favor de sus asociadas y en contra de Pulgar, en ese entonces también parte de la Asociación de Magistrados.

Hay que consignar que es primera vez que se acusa y recurre a un Amparo Gremial en contra de un ministro de la Corte por parte de un juez, en este caso tres juezas.

En el recurso de Amparo Gremial, al que Aquí Coquimbo tuvo acceso, se señala que Pulgar ejerce presiones indebidas y afecta la independencia de los jueces a través del ya mencionado instructivo. “Se considera que establecer tiempos para la realización de las audiencias, limitar los mismos para la rendición de las pruebas, determinar el número de medios probatorios a admitir, estableciendo ‘consecuencias’ para aquel Juez o Jueza que acepte más prueba de la por él indicada, constituyen presiones indebidas en el ejercicio del rol jurisdiccional de la magistratura, afectando su independencia”

En el mismo escrito se explicita que las juezas acusan acoso laboral por parte de Pulgar. “Han sido acosadas laboralmente por el recurrido, siendo constantemente amenazadas de ser pasadas a pleno de la Corte, que han recibido críticas sobre su deficiente dirección de audiencias, falta de capacidad de filtrar pruebas, desconociendo, de esta forma, su experiencia, preparación laboral y académica”.

La Asociación de Magistrados también declara en su Recurso de Amparo que Felipe Pulgar sobrepasó sus facultades. “Se advierte del instructivo dictado por el recurrido, que contiene disposiciones que exceden de las facultades de un Ministro Visitador, amenazando la independencia de jueces y juezas, estableciendo ‘consecuencias en el evento del incumplimiento, y un procedimiento de control e informes de la administración del Tribunal que configuran en sí mismo amenazas a la independencia”.

Aquí Coquimbo también conversó con una fuente interna del Poder Judicial que indicó que las juezas también interpusieron un Recurso de Amparo de Género contra Pulgar, a través de la misma Asociación Gremial. La acción jurídica fue acogida, pero posteriormente habría sido dejada sin efecto luego que el Ministro Pulgar solicitara la nulidad de esta por falta de notificación.

Sumarios a juezas

Pero el instructivo no es el único antecedente de esta pugna entre las juezas y la Corte de Apelaciones. Luego de interponer el recurso, las tres tres magistradas de Familia tuvieron que enfrentar sumarios administrativos, así como también otros jueces y funcionarios del mismo tribunal.

Según fuentes de El Mostrador, las tres juezas han sido «perseguidas» con sumarios. «Después de la denuncia que interpusieron con el Recurso de Amparo, cada una de ellas ha tenido investigaciones internas o sumarios, incluso una de las tres magistradas sufrió cuatro sumarios en tres meses, se ensañaron con ella. Pero en todos los sumarios que les realizaron a las tres juezas, estas han salido absueltas».

Ante esta situación, la Asociación de Magistrados, en el recurso de Amparo Gremial presentado, manifiesta que “las investigaciones disciplinarias iniciadas en contra de las recurrentes (…) no sólo excede el campo de atribuciones legales que posee esta última, al operar en un ámbito destinado al Poder Legislativo, sino que además adolece de serias deficiencias normativas que vulneran derechos y garantías fundamentales en un debido proceso”.

Enfermedad profesional y falta de jueces en el Tribunal de Familia

El 2023 fue año complejo para el Tribunal de Familia de La Serena. Según pudimos corroborar con una fuente cercana a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), las tres juezas recurrieron a dicha entidad, la que investigó su denuncia por recarga laboral y hostigamiento. La resolución fue a favor de las magistradas. La ACHS declaró enfermedad profesional por «sobrecarga laboral y liderazgo disfuncional ejercido por Pulgar» , situación que provocó que las tres juezas estuvieran con reposo cerca de un año.

Durante casi todo el 2023, el Tribunal de Familia funcionó con entre dos y cinco jueces. Algunas veces derivaron magistrados de reemplazos o suplentes, pero no fue siempre. Hubo muchos juicios que no se pudieron ver durante el año pasado. Más de alguno al interior del Poder Judicial calificó esto como una «catástrofe».

Resultado del Recurso de Amparo

La investigación de este caso comenzó el mismo 2023. La Corte de Apelaciones designó a uno de sus dos fiscales judiciales para que abordara el caso, el Fiscal formuló los cargos a Pulgar, pero después propuso la absolución de los mismos. El conflicto escaló hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tribunal que se declaró competente para abordar el caso.

En la Región de Valparaíso, la resolución final de los ministros le dio el favor por unanimidad a las tres juezas del Tribunal de Familia de La Serena. El fallo, según nos comenta una fuente de la Corte de Valparaíso, concluyó que el entonces presidente de la Corte de Apelaciones, Felipe Pulgar, se había excedido en sus atribuciones y había faltado a normas del Código Orgánico de Tribunales. La sanción a Pulgar fue administrativa, se le sentenció con una amonestación privada y con una anotación en su hoja de vida profesional.

Ambas partes apelaron al fallo de Valparaíso. Pulgar no quedó satisfecho por la resolución que lo sentenció, las juezas tampoco, ya que al parecer pretendían el traslado del ministro a otra corte del país.

La pugna llegó hasta la Corte Suprema donde fue vista por el pleno. Allí se absolvió de los cargos a Felipe Pulgar, pero hubo dos votos disidentes a favor de las juezas: el de la ministra Gloria Ana Chevesich y el de la ministra Andrea Muñoz.

Según pudimos corroborar con distintas fuentes, la absolución a Felipe Pulgar vino acompañada también de una reprimenda por parte de la Suprema, que le hizo saber que había cometido una «grave imprudencia y por lo mismo se le observa con anotación de demérito».

Evalúan ir a la Corte Interamericana

Aquí Coquimbo también se comunicó con la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados. Desde Santiago, el ente gremial señaló escuetamente que para ellos este proceso aún no está cerrado, puesto que “el tema aún no se ha resuelto, dado que siguen recabando antecedentes. Y por lo mismo, no es posible referirse a la causa”.

Del entorno judicial tanto de La Serena como de Santiago, indican que las magistradas y la asociación gremial tras el fallo desfavorable de la Corte Suprema están evaluando recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una fuente de El Mostrador manifestó: «Es un hecho que las juezas quieren recurrir a la Corte Interamericana, solo falta el OK de la asociación y se hará».

El conflicto entre el ministro Pulgar y las juezas estaría lejos de terminar. La tensión al interior del Poder Judicial entre el Tribunal de Familia y el ministro Pulgar es un secreto a voces. Como dato, este, tras la resolución dictada por la Corte Suprema, renunció a la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile.

2

Conflicto entre ASEMUCH La Serena y directivos del alcalde podría escalar a Contraloría

El pasado 05 de agosto se llevaron a cabo las elecciones para elegir una nueva directiva de la Asociación de Funcionarios Municipales de La Serena. La votación estuvo reñida. Se presentaron nueve candidatos, de los cuales fue Jesús Parra, director de Servicio a la Comunidad, quien se llevó la victoria con 107 votos, superando por seis sufragios a su más cercano perseguidor. Hasta allí todo bien, pero el 13 de agosto Parra envió una carta a sus asociados en la que acusó intervencionismo electoral “brutal”, apuntando a la mano derecha del alcalde de La Serena, el administrador municipal Luis Henríquez, y la supuesta candidata que este apoyaba, Rudy Rivera, vinculada al Departamento de Recursos Humanos.

En la misiva enviada a más de 400 funcionarios, Jesús Parra señala: «Hemos recibido informaciones de un intervencionismo brutal por parte de directivos y una candidata que desempeña funciones en la Dirección de Personas, donde supuestamente con información privilegiada realizaba comentarios totalmente falsos y maliciosos”.

Parra prosigue: “La intervención directa de un alto directivo quien llamaba por quién votar y por quién no votar, que perjudican, ensucian y cuestionan la autonomía gremial, y más grave aún sin pertenecer a ella, usando su poder para debilitar a la Asociación y a las y los funcionarios en general”.

Luego, el presidente de la ASEMUCH las emprende contra Luis Henríquez, administrador municipal. “No podemos permitir por el bien de nuestra autonomía gremial, la cual se ha defendido en innumerables oportunidades por cada una y uno de nosotros, que personas como el administrador municipal, quien además cumple el rol de alcalde subrogante, Secretario de Planificación interino, que tiene de su lado amistades importantes y el apoyo de la directora de Personas”

Contactado por El Mostrador, Jesús Parra indicó que posterior a la carta enviada ha tenido reuniones con los altos cargos directivos, pero no han llegado a acuerdos: “Nos hemos reunido, pero tenemos visiones distintas. Hoy estamos estudiando si esta carta o acusación la presentamos en Contraloría”.

Aquí Coquimbo también conversó con Luis Henríquez. Este se defiende y cree que no hay elementos que sustenten la acusación. También manifiesta que tuvieron junto al alcalde una reunión con la directiva y le pidieron los antecedentes de la denuncia efectuada por Parra en la carta, pero hasta el momento no le han hecho llegar nada. Asimismo, es tajante e indica que no hay intervencionismo, “nosotros como equipo de directivos del municipio estamos tranquilos, no hemos hecho ningún tipo de intervencionismo, siempre hemos sido respetuosos de los procesos electorales de las asociaciones gremiales y sindicales que hay en el interior del municipio”.

Henríquez agrega que le parece correcto que deriven el caso a Contraloría: “Si ellos quieren insistir y llevar los antecedentes a la Contraloría, la verdad es que nos parecería que sería bastante útil aquello, porque obviamente la Contraloría también les va a pedir los antecedentes de respaldo que permitan fundamentar las acusaciones que ellos están haciendo y así podríamos acceder a conocer en base a qué justifican aquello”.

La pugna entre los funcionarios de confianza del alcalde de La Serena Roberto Jacob y la ASEMUCH sigue vigente. Está en veremos si este conflicto escalará hasta Contraloría. Para algunos hoy es una opción, mientras que para otros solo suena como una amenaza.

3

El abogado ovallino que ganó la indemnización más alta del país por un caso de bullying

En 2023, la Superintendencia de Educación dio cuenta de 4.502 denuncias por «maltrato entre estudiantes». La cifra es la segunda más alta en una década. Este 2024 solo en el primer trimestre en el ítem de “maltrato a párvulos y/o estudiantes” se registraron 622 casos.

Bajo este contexto, Aquí Coquimbo conversó con Rodrigo Valdivia Briceño, connotado abogado penalista, laboral, de familia y ahora también experto en causas de bullying.

Rodrigo estudió leyes en la Universidad Católica del Norte, se tituló de abogado en 2013 y cursó un magíster en Derecho Laboral. Este padre de una niña de 4 años ha destacado profesionalmente en la defensa laboral por ganar diversos casos de relevancia pública representando a trabajadores y funcionarios públicos, pero ahora también sobresale en su currículum por ser el abogado en Chile que logró la pena más alta contra un colegio de La Serena, el cual fue demandado por bullying y tuvo que pagar $25 millones.

Valdivia tiene 44 años, nació en Ovalle y desde los 6 años vive en La Serena. Rodrigo comenzó a ver causas de bullying desde el 2016 y hoy tiene padres que llegan de distintas zonas de la región y del país a buscar su orientación profesional por los diversos casos de bullying que sufren sus hijos.

–¿Cómo ha sido tu experiencia al abordar causas de bullying en la región?

-Las causas de bullying las comencé a tramitar desde el año 2016, cuando llegó acá a mi oficina una apoderada del colegio Amazing Grace de La Serena. Me daba a conocer el caso de su hija, que la trataban de gorda, negra, fea, sucia, entonces la niñita comenzó a no controlar esfínter en la casa. Del colegio dijeron que esto era un tema de niños, que en la mayoría de los casos siempre es la misma respuesta. Pero esa violencia escolar trajo perjuicio psicológico para la menor, la niñita empezó a llorar, no quería ir al colegio, entonces ellos procedieron a sacarla del colegio y el psicólogo dijo que la niña tenía un daño por causa directa del bullying.

Presenté la demanda por incumplimiento contractual y alegaba que dentro del contrato de prestación de servicios educacionales está conjuntamente aceptado el protocolo del colegio, y en ese caso el protocolo de convivencia escolar donde se estipula que el colegio tiene que hacerse cargo de una forma bien estructurada pero no lo hizo. Se tramitó en sede civil y la Corte sancionó con 10 millones de pesos.

–¿Nos puedes comentar cómo fue el caso de la familia que representaste que ganó la indemnización más alta del país por violencia escolar?

-El 2017 llegó un apoderado del colegio Sagrados Corazones de La Serena que es básicamente la sentencia como madre de toda esta regla que ha ido evolucionando. Yo logré una sentencia de 20 millones de pesos, pero al final pagaron 25 millones que es la sentencia más alta en Chile por bullying.

Allí nuevamente acredité la teoría esta de que el colegio no había activado los protocolos, o sea, no había respetado el contrato que había firmado con los apoderados. Esa menor se trató de suicidar, los papás en forma reparativa la sacaron del colegio. Por ejemplo, ahí hubo una discusión leguleya con el abogado de la corporación porque ellos decían que ellos activaron el protocolo, pero lo activaron después que la niña se trató de matar o que la niña estaba dañada, sin embargo, ellos tenían conocimiento de todo lo que vivía la menor en el colegio.

–¿Este es un caso emblemático para ti?

Sí, nos sentimos orgullosos como oficina. Es una sentencia que fue compartida en universidades, como por ejemplo en la Universidad Católica del Norte, la Universidad Central, la Universidad de La Serena, en Valparaíso y Antofagasta también.

Acá es valorable lo analizado y sentenciado por el Tercer Juzgado de La Serena, que valorizó lo que efectivamente decía el contrato, que se refiere a la violencia escolar. ¿Por qué logramos tanto? Es porque básicamente lo que ocurrió, que gracias a Dios no lo cumplió, con su intento de suicidio le trajo un perjuicio patrimonial que nosotros no sabemos cuánto va a durar, entonces una perspectiva transversal es lo que dijo la jueza, que lo valoraba ella en 25 millones de pesos; aunque nosotros estamos hablando de 60 millones. Siempre yo apelo a más porque creo que los daños a los niños claramente tienen que ser valorados mucho más alto.

–¿Qué mensajes les darías a los padres o familias de estudiantes que podrían estar sufriendo violencia escolar?

-Yo lo que les digo a los padres es que siempre no se queden con lo que dice el colegio, siempre traten de comparar lo que dice su hijo. Y cualquier tipo de atisbo sobre algún problema que haya tenido el colegio, hacer un seguimiento, pedir las actas, estar presentes, pedir reuniones, transparentar toda la información que el colegio debe tener, y cualquier tipo de bloqueo que haga el colegio o no información, se denuncie a la Superintendencia de Educación; y si no hay ninguna respuesta, buscar fórmulas de demanda. Los niños siempre dicen la verdad.

4

En Río Hurtado instalan cinco fosas sanitarias para prevenir la hidatidosis

La hidatidosis es una enfermedad parasitaria grave que daña principalmente los pulmones e hígado de las personas. El contagio más común ocurre cuando las personas tienen contacto estrecho con perros que adquieren el parásito al ser alimentados con vísceras crudas de otros animales y no han sido desparasitados.

En la comuna de Río Hurtado de la provincia de Limarí se instalaron fosas sanitarias que buscan controlar las labores de faenamiento de animales para el autoconsumo, específicamente la correcta eliminación de pulmones e hígados. Se busca que las personas en sus casas eliminen las vísceras en forma apropiada y no se las den a los perros. Como las fosas van enterradas, se descomponen naturalmente y desecan su contenido, evitando así que perros tengan acceso a las vísceras, interrumpiendo el ciclo de transmisión de la enfermedad.

La iniciativa es liderada por la Seremi de Salud. La médico veterinaria y encargada de la Unidad de Zoonosis y Control de Vectores de la Seremi, Claudia Adones, explicó que “esta es una estrategia nueva para que las personas que realizan faenamiento para autoconsumo en sus casas eliminen las vísceras en forma apropiada y no se las den a los perros, y con esto controlamos la contaminación de perros con el parásito que transmite la enfermedad”.

Por su parte, el seremi de Salud de la región, Alexis Valenzuela, agregó que “una vez instalada la fosa, visitaremos los domicilios para realizar una encuesta sobre el uso de la fosa sanitaria. Sus respuestas y comentarios serán de gran utilidad para el éxito de esta estrategia”.

Una de las fosas sanitarias se instaló en el predio de Eduardo Valenzuela, de la localidad de Hurtado, quien se mostró muy de acuerdo con la estrategia piloto. “Esto es muy positivo. Si yo voy a faenar un animal, entierro las vísceras y muchas veces llegan perros de otros lados. Por eso, es muy bueno poder instalar estas fosas, por lo cual, acepté gustosamente sin ningún problema”.

Actualmente, cinco han sido las fosas sanitarias instaladas en la comuna de Río Hurtado, iniciativa que forma parte de un plan piloto. Estas serán monitoreadas por la Autoridad Sanitaria de la región.

