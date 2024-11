El discurso tipo «Guerra Fría» que complica al candidato del oficialismo a gobernador

Presentado por:

¡Qué tal! Bienvenidos a una edición más de Aquí Coquimbo, el newsletter de la IV Región.

Iniciamos con una denuncia anónima que nos llegó hace varias semanas, que se relaciona con posible restaurantes y pubs de la turística Avenida del Mar de La Serena que estarían colgados a la luz eléctrica. Reporteamos esta situación con distintos organismos públicos y privados, el resultado: léelo en nuestra primera nota.

En segundo término, nos adentramos en lo que dejó las elecciones del pasado domingo. El 24 de noviembre se viene el balotaje de gobernadores: un comunista v/s un representante de Chile Vamos. Analizamos la estrategia del candidato del oficialismo, que según fuentes de Gobierno y de los propios partidos que lo apoyan no es de la mejores, hasta ahora. Tiene por delante la titánica lucha de dar vuelta un escenario complejo en el que la derecha arrasó.

En nuestro tercer tema abordamos cómo la Democracia Cristiana perdió terreno en la región a manos del senador Matías Walker y Demócratas. Si bien con su candidato a gobernador obtuvo la tercera mayoría, en alcaldes y concejales bajó considerablemente y arremetió otro partido que busca ese “centro político”.

Finalmente, te contamos de Karina Pávez, una médium de La Serena que se conecta con personas que dejaron el mundo terrenal y ayuda a sobrellevar los duelos. Karina además es educadora diferencial.

Insólito: denuncian hurto de energía en famosos restobares de la Avenida del Mar y Costanera

Este año, todos los hogares de Chile sufrieron alzas considerables en sus cuentas de luz. Incluso, el pasado 1 de octubre, se generó el segundo aumento, que bordea el 23 %. Bajo este contexto, es que semanas atrás nos llegó una denuncia anónima que daba cuenta de que restaurantes y pubs, ubicados en la Avenida Costanera de Coquimbo y Avenida del Mar de La Serena, no tendrían regularizada su conexión de energía eléctrica a la empresa CGE. La acusación señala: “No pagan la luz, están colgados, todos lo saben”.

Aquí Coquimbo investigó esta denuncia y pudimos cerciorarnos de que hay locales que llevan años sin regularizar esta situación, duplicidad de empalmes, grupos electrógenos que no cumplen la normativa, entre otras situaciones.

Uno de los locales emblemáticos de Avenida del Mar de La Serena es el Tololo Beach,que funciona desde 1994. Buscamos la dirección de este famoso local; sin embargo, en su página web no cuenta con dirección, sólo con números telefónicos. Nos fuimos a Google para encontrar la numeración del local: aparece Avenida del Mar 5.200. Buscamos el número de cliente con la dirección y numeración a través de la misma empresa eléctrica CGE y, sorpresa: con esa dirección aparece un condominio de departamentos que está al frente del restaurante.

Nos contactamos con la Municipalidad de La Serena para saber por qué el Departamento de Obras no ha entregado una numeración municipal a este local y si la ha entregado cuál es. Tras insistir en varias ocasiones no tuvimos respuestas.

Otro de los locales es el Tololo Beef, pero este se encuentra en la Avenida Costanera comuna de Coquimbo. Tampoco tiene numeración municipal y la que arroja Google también da a un condominio. Desde la Municipalidad de Coquimbo señalaron: “La dirección que aparece es Condominio Peñuelas Club 5.551 y sale como copropiedad. Eso es lo que te podemos señalar”, indicaron.

Aquí Coquimbo contactó al dueño y representante legal de ambos locales, Mauricio Peyreblanque, pero señaló no estar disponible ese día para la entrevista.

Respuesta de CGE

La empresa CGE no respondió a las preguntas de Aquí Coquimbo,pero sí enviaron un comunicado de prensa en el que manifestaron lo siguiente: “En la región la empresa eléctrica ha presentado cinco querellas. Como ejemplo de esto, en la Región de Coquimbo, CGE interpuso querellas contra quienes resulten responsables por dos accidentes eléctricos que resultaron en electrocución, y que afectaron a una niña y a un voluntario de Bomberos, producto de instalaciones ilegales”.

Asimismo, agregaron que solo en el sector de la Avenida del Mar y Costanera, el segundo semestre de 2023 se realizaron 42 inspecciones a los servicios del sector, encontrando seis instalaciones en forma irregular, pero no quisieron profundizar más allá.

Con estos antecedentes nos comunicamos con el Ministerio Público para saber en qué proceso de investigación están las querellas presentadas y si algunas de las cinco presentadas dice relación con el restobar de la Avenida del Mar. Logramos acceder a información que da cuenta de que una de las cinco querellas se relaciona con “hurto de energía en varios locales comerciales de La Serena”.

El fiscal a cargo de la investigación, Marcial Pérez, a través del Departamento de Comunicaciones de la Fiscalía, señaló a Aquí Coquimbo que las diligencias eran reservadas, pero acotó que a través de la PDI se está investigando. «Yo soy partidario de la reserva por art. 182 CPP, y por éxito de investigación se despachó instrucción a PDI el 28/6/2024 de las diligencias (se pedirá cuenta de sus resultados); CGE aportó lugares específicos (fotografías de locales comerciales que hurtan energía), lo está trabajando PDI”, explicaron.

Si son o no los locales ABC1 de la Avenida del Mar que están siendo investigados por “hurto de energía”, hasta ahora ninguna institución lo ha esclarecido. Ni desde la Fiscalía ni desde CGE confirmaron o descartaron esta información.

Fiscalización arrojó irregularidades

Tras nuestra consulta, desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles realizaron una fiscalización y el director regional de SEC Coquimbo, Humberto Rovegno, señaló: “Durante esa inspección, pudimos verificar que uno de los restaurantes, que anteriormente había sido desconectado de la electricidad por la empresa CGE tras constatar la existencia de una duplicidad de empalmes, instaló un grupo electrógeno para seguir funcionando. Nuestros fiscalizadores detectaron que este grupo electrógeno no cumplía con las medidas de seguridad establecidas para su instalación y puesta en servicio, por lo que instruimos al propietario que regularice esta situación. De igual manera, fiscalizamos dos locales comerciales más del mismo sector, verificando que uno de ellos cumplía con la normativa eléctrica en sus instalaciones y el segundo está en etapa de normalización de su empalme”.

También nos contactamos con la Gobernación Marítima a cargo de las concesiones de los locales comerciales emplazados en la playa, pero desde la institución nos explicaron que ese tipo de regularización ellos no la fiscalizan.

Otros antecedentes aportados por la denuncia anónima indica que hay varios otros locales de ambas avenidas, emplazados hacia el mar, que no están con conexión y no pagarían la luz eléctrica.

El discurso de Vega que lo complica y la titánica lucha del oficialismo para encantar a nulos, blancos y a la DC

A ocho días de las elecciones, los análisis son variados, pero los números no mienten. Si en la Región de Coquimbo hubiese existido el domingo 27 de octubre un candidato que representara los votos nulos y blancos, habría pasado con primera mayoría a segunda vuelta en la elección de gobernador regional. Entre nulos y blancos sumaron 125.463 votos, equivalente al 22 % del total, seguido por el candidato de Chile Vamos, Cristóbal Juliá, con 97.208 votos

En la elección a gobernador regional hubo nueve candidatos, cuatro ligados a la derecha, dos de la centroderecha, un democratacristiano, un independiente (ex-UDI) y uno del oficialismo. De los 571.905 votos, la torta se dividió en 226.791 (50,8%) para cuatro candidatos relacionados a la derecha, 75.10 votos para el candidato comunista del oficialismo (16,80 %), la DC alcanzó 63.963 (14,33 %), Demócratas y Amarillos con ambos candidatos sumaron 49.386 (11,06 %), mientras que el único independiente (que juntó firmas) logró 31.292 (7,01 %)

El balotaje entre Javier Vega, candidato comunista que representa al oficialismo v/s Cristóbal Juliá de Chile Vamos pondrá a prueba a los partidos de Gobierno si son capaz de conquistar la mayoría de los 125 mil votos blancos y nulos. También pone a prueba su capacidad negociadora, por ejemplo, con la DC o con figuras políticas como alcaldes y concejales electos, o bien, con candidatos que no resultaron ganadores pero que tuvieron una alta votación. Allí los rostros, sobre todo los candidatos a alcaldes de La Serena, podrían jugar un rol fundamental a favor de Vega. Por otro lado, también es clave en el diseño estratégico del candidato comunista para esta segunda vuelta el factor del alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, para buscar conseguir un pedazo de la torta de los más de 90 mil votos que obtuvo el coquimbano.

Otro factor a considerar son los votos a concejales. El oficialismo en las comunas obtuvo 44 concejales (dejando fuera a la DC que logró 7), mientras que el total de votación por sus abanderados a los concejos municipales alcanzó los 188.367 votos.

Recordemos que, de las 15 comunas de la región, Javiera Vega ganó en cinco de ellas, al igual que el representante de la DC, Wladimir Pleticosic, y también Cristóbal Juliá. La diferencia es que el candidato de Chile Vamos ganó en La Serena y Coquimbo, las plazas con mayor padrón de la región y las que marcan una elección.

Según fuentes del oficialismo, la tarea principal es involucrar a figuras como el alcalde de Coquimbo y candidatos a alcaldes que sacaron gran cantidad de votos en La Serena para que salgan a la calle por Vega. El objetivo primordial es acortar esa brecha que hubo en la metrópolis durante la primera vuelta; el otro objetivo es ganar Ovalle e Illapel.

El discurso: “Dominga”, “Papayagate” y “es de ultraderecha” que no convence

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, reconoció a Aquí Coquimbo que la centroderecha sacó ventaja en las elecciones, pero le baja el perfil a ese triunfo y señala que queda por verse la definición de gobernador regional. Según Núñez, aduce tener el mejor candidato. “La derecha avanzó, obtuvo un mejor resultado que en las elecciones anteriores (…) muchos analistas de la derecha hablaban de un escenario catastrófico para las fuerzas progresistas y no fue tan así”.

Respecto a su contrincante, Cristóbal Juliá, el senador comunista expresa que representa al sector político de derecha, sector involucrado en el “Papayagate”.

Por otro lado, desde la estrategia comunicacional de Javier Vega comenzaron a posicionar que su adversario es el candidato del proyecto “Minera Dominga” y que es el representante de la “ultraderecha”.

Rubén Quezada, exdelegado presidencial y representante del Frente Amplio, salió en apoyo de Vega catalogando a Juliá como un candidato que se ha “extremado y radicalizado hacia la extrema derecha”

Una fuente interna del oficialismo nos comentó su desazón por la mala estrategia. “Pareciera que la izquierda no aprendió nada. Ese discurso medio de «Guerra Fría» no sirve. Las ideas fuerza de Dominga, Papayagate y de ultraderecha están obsoletas. Mira los resultados de alcaldes, concejales, la gente no pesca eso. Además, los tiempos cambiaron. Cuando un candidato genera su estrategia con ideas de la guata y no con la mente, estamos perdidos. Eso de Dominga, del Payaya y de la extrema derecha causa furor en nuestra gente, en los votos que ya tenemos, pero no convence a la gente que está aburrida de eso y de la pelea. Estamos extremando la campaña y eso no es bueno”.

Otra fuente de Gobierno ratifica que hoy es tiempo de ir a encantar al electorado más que estar pendiente del contrincante. “Hay muchos nulos y bancos que están a la deriva, hay que mejorar la estrategia comunicacional en redes sociales que es baja. No hay que dejar de lado a Juliá, pero no puede ser el punto principal, parecemos una coalición amateur”.

Aún queda tiempo, pero poco. Voces dentro del oficialismo solicitan cambiar la estrategia de campaña ahora ya. Los números indican que la gente pasó del Frente Amplio a partidos del Socialismo Democrático; de Republicanos a Chile Vamos. La lectura -para muchos- es que la ciudadanía apuesta al discurso de la moderación, no al discurso de extremos. La elección es el 24 de noviembre y la esperanza de que Vega gane se mantiene, pero como dice alguien de Gobierno: “así es imposible”.

Matías Walker vence a la Democracia Cristiana

Si bien el abanderado de la Democracia Cristiana en la elección de gobernador regional, Wladimir Pleticosic, obtuvo la tercera mayoría con 63.963 votos, el escenario para la DC en estas elecciones, sobre todo en las municipales, fue pobrísimo. La contraparte que busca apoderarse del centro político, Demócratas, avanzó, y su líder, el ex-DC, el senador Matías Walker, terminó la jornada del pasado domingo con una sonrisa que se mantiene hasta esta edición.

En la elección de alcaldes, la Democracia Cristiana perdió Vicuña antes de que se efectuara el proceso democrático, pues el Partido Socialista le ganó la pulseada y llevó candidato para suplir al DC y actual alcalde, Rafael Vera. Otro resultado fue que un independiente UDI, Mario Aros, se quedó con la comuna de Gabriela Mistral.

La DC también perdió Ovalle a manos de la derecha. No pudieron revalidar al alcalde en ejercicio que tomó las riendas de la capital limarina tras la destitución de Claudio Rentería. Perdieron la tercera comuna más grande de la región.

Solo mantuvieron Illapel a través del DC Denis Cortés, quien también es cercano a Matías Walker. La dinastía democratacristiana de los Cortés en Illapel es fuerte: el padre del actual acalde estuvo 12 años al mando de esa ciudad, en tanto que hoy su hijo, “el Denis chico”, ya va para su segundo periodo. Por su parte, “Denis padre” salió electo consejero regional por la Provincia del Choapa.

A su vez, Demócratas consiguió un alcalde que fue como independiente, pero apoyado por este partido. Se trata de Pedro Araya, jefe comunal electo de Punitaqui.

En concejales, la debacle fue más grande. En la DC bajaron considerablemente en número de concejales electos para las 15 comunas de la región, pues solo se quedaron con siete concejales, a diferencia de Demócratas que sumó en su lista 10. En votos totales de concejales, la Falange en la región logró 22.358, mientras que Demócratas lo superó con 31.564.

Lo que llama la atención es que no hay ningún militante o independiente DC como concejal en La Serena ni en Coquimbo.

“Queremos que este centro político se siga consolidando”

Aquí Coquimboconversó con el senador y fundador de Demócratas, Matías Walker, quien se mostró contento por el resultado de las elecciones, sobre todo porque después del primer trimestre de este 2024 recién se conformaron como partido político y obtuvieron números meritorios.

“Nos conformamos como partido en mayo, en junio ya estábamos inscribiendo candidatos en las tres provincias. Sacamos más votación que este partido histórico (DC), a pesar de la premura del tiempo y eso me tiene muy contento”, explicó el otrora DC.

Asimismo, Walker destacó el trabajo en terreno que tuvieron durante la campaña junto al diputado Víctor Pino y la alianza con Amarillos, y expresó su anhelo de continuar fortaleciendo a sus electores. «La alianza con Amarillos fue positiva. Si uno suma los votos de ambos candidatos a gobernador regional logramos el 11 %; queremos que este nuevo centro político se siga consolidando”.

Tratamos de comunicarnos con el diputado DC, Ricardo Cifuentes, para conocer su análisis de las elecciones, pero no hubo respuesta.

Karina: la «médium» de La Serena

Karina Pávez Fernández tiene 41 años y es oriunda de Santiago. Llegó a los 15 años a la región. De profesión educadora diferencial y madre de dos hijos, hoy no sólo ejerce su profesión, sino que también se dedica a la mediumnidad, es decir, aquellas personas que aseguran tener la capacidad de establecer contacto con el mundo espiritual.

Karina también lee el tarot, pero nos señala que no se dedica a lo predictivo, sino que más bien a la terapia. Su tiempo lo distribuye en su rol de madre, su trabajo como educadora y con algunas personas que atiende para ayudarlas a conectarse con sus seres queridos que ya no están en el mundo terrenal.

–¿A qué edad comenzaste a dedicarte a esto de la mediumnidad ?

-Descubrí mi don de médium a los 14 años, aproximadamente, en un momento en el que atravesaba varios procesos emocionales intensos. Mis padres, preocupados, decidieron llevarme a hacer un electroencefalograma para descartar cualquier problema neurológico o patológico que pudiera estar detrás de lo que sentía y veía. Afortunadamente, el estudio no mostró ningún indicador en ese sentido; sólo se detectó un cuadro de ansiedad generalizada, posiblemente como respuesta a las experiencias que vivía en ese momento.

–¿Cómo ha sido el proceso?

-Aceptar este don fue un proceso desafiante, pasé por psicólogos, médicos y psiquiatras porque no entendía bien qué me estaba pasando, y tampoco tenía con quién hablarlo abiertamente. A los 32 años, tras mi divorcio, me encontré enfrentando la vida sola en casa con mis dos hijos, el temor de estar sola y en la oscuridad era intenso, pero fue en ese momento cuando acepté mi don, en parte de forma forzada, en parte de manera natural.

Empecé a notar constantemente presencias a mi alrededor, sombras y siluetas, y sentía que nunca estaba sola. A partir de ahí, decidí profundizar en mi comprensión de lo que vivía. Comencé a estudiar medicina holística y encontré psicólogas que me ayudaron a entender este don como una parte de mí misma, además, integré el tarot en mi camino, lo que me permitió tanto orientar a las personas que buscaban mensajes como guiarme a mí misma.

–¿Qué caso recuerdas como los más complejos?

-Uno de los casos más complejos fue percibir durante muchos años la presencia de un espíritu que me acompañaba constantemente, sentía tanto miedo que sufría cada vez que lo percibía, sin embargo, cuando finalmente decidí aceptar y trabajar con mi don, logré comunicarme con esa presencia y, al hacerlo, pude ayudarlo a partir en paz.

Otro momento significativo fue estar junto a mi abuela en sus últimos momentos y ver cómo su alma se desprendía de su cuerpo. Observé una estela de luz que emanaba de ella, y esa experiencia me dio un profundo sentido de propósito y paz, como si todo en mi vida cobrara un nuevo significado.

-¿Cómo enfrentas el escepticismo?

-Ser médium no se trata tanto de creer o no creer, sino de un acto de conexión y sentir. Cuando alguien me pide una sesión para despedirse o comunicarse con un ser querido, el alma se conecta a través de mí y puedo transmitir detalles, como situaciones, objetos, apodos o cualquier cosa significativa que confirme la conexión con esa persona. Es un proceso hermoso y sanador, especialmente en el contexto de un duelo. Al final, quienes no creen en este tipo de comunicación simplemente no me buscan, y eso está bien.

