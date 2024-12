Aquí Coquimbo: portazo judicial a concejal de Paihuano e hijos de migrantes abandonados en la región

¡Hola! ¡Jo-jo-jo! Faltan pocos días para Navidad y el mejor regalo que les podemos dar a nuestros lectores de la Región de Coquimbo es información periodística al hueso como lo es nuestro newsletter Aquí Coquimbo.

Iniciamos esta nuestra travesía yéndonos al valle de Elqui, específicamente a Paihuano. Tras seis años de litigios judiciales, la Corte Suprema dictaminó que el ahora concejal de esa comuna, Orlando Chelme, debe restituir a las arcas municipales más de $ 25 millones. Aquí te contamos la extensa historia que hoy llegó a su fin.

específicamente a Paihuano. Tras seis años de litigios judiciales, la Corte Suprema dictaminó que el ahora concejal de esa comuna, Orlando Chelme, debe restituir a las arcas municipales más de $ 25 millones. Aquí te contamos la extensa historia que hoy llegó a su fin. Durante este mes el Poder Judicial publicó un informe sobre niños , niñas y/o adolescentes residentes en centros del Estado, menores en situación de abandono y también NNA que las policías están buscando. En Aquí Coquimbo te desglosamos esta información con aterrizaje local donde ahondamos sobre las repercusiones de este informe para la región.

, niñas y/o adolescentes residentes en centros del Estado, menores en situación de abandono y también NNA que las policías están buscando. En te desglosamos esta información con aterrizaje local donde ahondamos sobre las repercusiones de este informe para la región. Como tercer tema, realizamos una emotiva entrevista a Camila Negrete, mujer radicada en La Serena que sufrió los estragos del cáncer de mamas , pero que transformó su dolor en un emprendimiento social mediante el cual hoy acompaña, ayuda y aconseja a cientos de mujeres a prevenir esta enfermedad y cómo enfrentarla.

, pero que transformó su dolor en un emprendimiento social mediante el cual hoy acompaña, ayuda y aconseja a cientos de mujeres a prevenir esta enfermedad y cómo enfrentarla. Finalmente, hablamos de una película realizada en Ovalle por un audiovisualista de la misma provincia de Limarí.La película aborda la situación de haitianos temporeros en la zona, filme que ya se presentó en un festival internacional.

Inscríbete gratis

1

Concejal de Paihuano debe devolver más de $ 25 millones a la Municipalidad de Paihuano

La Corte Suprema dio un portazo en la cara al actual concejal de Paihuano y exfuncionario municipal, Orlando Chelme Aliaga, demandando el 2018 por el Consejo de Defensa del Estado y por el mismo municipio para que devolviera más de $ 60 millones.

¿Qué se resolvió? En la sentencia del pasado 6 de diciembre, los magistrados de la Suprema revocaron parcialmente los fallos del Juzgado de Letras de Vicuña y de la Corte de Apelaciones de La Serena, instancias judiciales que rechazaron los cargos presentados a Chelme. Ahora la situación cambió, y la tercera sala de la Suprema dictó que el edil tendrá que restituir más de 25 millones de pesos a las arcas municipales.

La historia en contra de Orlando Chelme, militante PPD, comienza cuando se le acusó de irregularidades en el cumplimento laboral y en asignación de horas extras entre él y el municipio de Paihuano, cuando este oficiaba como funcionario del Departamento de Educación Municipal entre los años 2008 y 2016.

¿Qué pasó? La historia nace en 2016, cuando el ahora senador Sergio Gahona interpuso una denuncia en Contraloría General de la República contra Chelme por las presuntas irregularidades anteriormente descritas. El órgano fiscalizador encontró anomalías y en su informe final señaló que se comprobó que en el período comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2015, “un total de $ 30.657.768 no se encuentra considerado en el comprobante remuneratorio pactado y/o legal establecido, por lo que la entidad edilicia deberá solicitar el reintegro de dicho monto” por parte de Chelme.

La situación provocó que en esos años la Municipalidad de Paihuano generara una auditoría interna, la que arrojó otras deficiencias, tanto en contra de Chelmecomo de otros exfuncionarios. La situación fue llevada a la Justicia, donde la municipalidad junto con el Consejo de Defensa del Estado ingresó una demanda en 2018 a favor de la restitución de los fondos. En ella se solicitaba el reintegro superior a los $ 60 millones.

En el Juzgado de Letras de Vicuña nos les fue bien. En el fallo dictado en noviembre de 2018 se rechazaron las acusaciones en contra de Chelme, y lo mismo sucedió en la Corte de Apelaciones de La Serena, que en octubre de 2023 ratificó el fallo de primera instancia. Sin embargo, durante diciembre del presente año la Corte Suprema entregó otro veredicto condenando al actual concejal a restituir la millonaria cifra.

Sentencia de la Suprema

Aquí Coquimbo logró acceder al fallo de la Corte Suprema, cuya resolución final señala que se condena a Chelme a restituir las siguientes cantidades de dinero:

1: $15.224.020 y $2.116.680 por concepto de Asignación Planilla Complementaria, regulada en el artículo 9° de la Ley N° 19.410.

por concepto de Asignación Planilla Complementaria, regulada en el artículo 9° de la Ley N° 19.410. 2: $1.463.642 y $185.210 por concepto de Bono Ley N° 19.464.

por concepto de Bono Ley N° 19.464. 3: $6.715.903por concepto de horas extraordinarias.

Además, el fallo establece que “las cantidades antes indicadas deberán pagarse reajustadas de acuerdo con la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de esta sentencia y hasta la del pago efectivo, más el interés corriente para operaciones reajustables que devenguen las sumas de dinero antes señaladas desde que el deudor incurra en mora hasta su pago efectivo. Cada parte pagará sus costas”.

Desde la Municipalidad de Paihuano señalaron a Aquí Coquimbo que no se van a referir al tema. Por su parte, Orlando Chelme no contestó los mensajes ni llamados telefónicos de este medio.

2

Informe: existen 25 menores migrantes abandonados y nueve menores chilenos en situación de búsqueda

Durante este mes el Poder Judicial despachó dos informes públicos, en los que revela datos sobre órdenes de búsqueda de niños, niñas y adolescentes en el país; y datos de menores migrantes abandonados por sus padres. El informe es de carácter nacional, pero Aquí Coquimbo desglosó los datos que se relacionan con la Región de Coquimbo.

En el informe nacional, con datos hasta octubre de este 2024, denominado “Ordenes de Búsquedas de Niños, Niñas y/o Adolescentes con medidas de protección referida a ingresos residenciales” , se establece que en la región existen 247 menores ingresados a centros residenciales en etapa de cumplimiento, vale decir, medidas de protección que se encuentran con ingreso efectivo.

, se establece que en etapa de cumplimiento, vale decir, medidas de protección que se encuentran con ingreso efectivo. También se da cuenta de que hay nueve menores -de entre 14 a 17 años- con órdenes de búsqueda por parte de las policías, medida de protección residencial emanada por los tribunales.

Menores migrantes en la región

En el segundo estudio que dio a conocer el Poder Judicial, llamado “Informe Nacional NNA migrantes no acompañados y/o separados con medidas de protección vigente”, la cifra de estos menores a nivel nacional llega a 174, mientras que en la región es de 25 NNA.

El informe el Poder Judicial señala que no es posible estar ajenos a la crisis migratoria que sufre el país y destacan que en 2018 la Corte Suprema dispuso que las Cortes de Apelaciones mantuvieran una base de datos actualizada respecto de la situación proteccional de NNA. También reporta que desde el 2021 se está llevando de manera mensual la tarea de recolección de la información sobre NNA migrantes no acompañados y/o separados con medidas de protección.

Hay que aclarar que el informe aborda a menores que están presentes en residencias en condición de migrante no acompañado y/o separado de su adulto responsable, que tienen una medida de protección cursándose en algún juzgado de competencia en familia, pero en ningún caso se trata de la realidad total de NNA migrantes que el país contempla.

De los 25 menores migrantes abandonados en la región, diez son bolivianos, cinco venezolanos, cinco colombianos, un argentino, dos ecuatorianos y dos haitianos.

Respecto a la relación etaria de los menores, tres de ellos fluctúan entre los 0 y 3 años de edad; cuatro de entre 4 y 8 años; cinco de entre 9 y 13 años, y 10 de entre 14 y 17 años de edad.

De los 25 casos de niños migrantes abandonados derivados a los centros de residencia del Estado, ocho han sido abordados por Tribunales de Familia de Coquimbo, tres de La Serena, cinco de Illapel, cinco de Vicuña, uno de Los Vilos y tres de Ovalle.

3

Camila: del dolor del cáncer de mama a la creación de “Apecho Chile”

El año 2023 fue difícil para Camila Negrete Castellón. Esta mujer de 37 años, oriunda de Santiago, pero serenense de corazón, durante el año pasado fue diagnosticada de cáncer de mama, noticia que lógicamente caló hondo en su vida, a partir de la cual comenzó a vivir momentos complejos y dolorosos. Sin embargo, su resiliencia y fuerza lograron que ese dolor lo transformara en “Apecho Chile”, un emprendimiento social creado por ella, que se dedica a realizar charlas de su historia, mediante las cuales acompaña, educa y empodera a otras personas, especialmente a mujeres.

Aquí Coquimbo conversó con esta mujer que hoy está convertida en una lideresa en la Región de Coquimbo. Profundizamos con Camila en la visión que tiene acerca de las políticas públicas que hay en Chile sobre el cáncer de mamas y sobre el rol que está jugando Apecho en esta materia.

–¿Cómo y cuándo nació Apecho?

-Apecho Chile nació en el año 2023, en un momento profundamente personal y transformador. Durante mi diagnóstico de cáncer de mama atravesé una primera etapa de tratamiento donde estuve muy encerrada en mi propio dolor. Sin embargo, al reflexionar sobre esa experiencia, comprendí que podía transformar ese sufrimiento en algo significativo y valioso para otros. Así surgió Apecho, como una iniciativa que busca acompañar, educar y empoderar a otras personas, especialmente mujeres, en el camino del autocuidado, la detección temprana y la búsqueda de bienestar integral.

–¿Qué puedes contar de tu experiencia personal respecto al cáncer de mama?

Mi experiencia con el cáncer de mama me enseñó que cada persona vive esta enfermedad de una manera completamente única. Aunque el diagnóstico tiene un mismo nombre, el cáncer de mama no es igual para todas. Existen diferentes tipos de esta enfermedad, y cada mujer responde de manera distinta a los tratamientos. Este camino me hizo entender que no hay una fórmula universal para enfrentarlo, pero sí una clave fundamental: la detección temprana.

–¿Cuál es tu mensaje a las mujeres?

-Mi mensaje es claro y directo: la única forma de evitar tratamientos invasivos es llegar a tiempo. Llegar a tiempo significa fomentar hábitos de autocuidado desde edades tempranas, construir una cultura de prevención en nuestras niñas y tomar conciencia de la importancia de realizarse exámenes preventivos de manera regular en la edad adulta.

–¿Cuáles son las expectativas de Apecho?

-En Apecho, nuestras expectativas están profundamente ligadas a fortalecer la vinculación con instituciones locales, tanto públicas como privadas. Creemos que esta colaboración es clave para ampliar nuestro alcance y generar un impacto significativo en la región. Nuestra meta es construir alianzas que permitan llegar a más mujeres, ofreciendo educación y apoyo en la detección temprana del cáncer de mama. A largo plazo, pretendemos formar una comunidad sólida de mujeres comprometidas con el autocuidado, donde compartan experiencias, conocimientos y se apoyen mutuamente en este camino.

–¿Cómo evalúas las políticas públicas en cuanto a la prevención del cáncer de mama?

Reconozco que en el cáncer de mama existe una fuerte voluntad por parte de las autoridades para generar políticas públicas. Esto probablemente se debe a la gravedad de la situación, ya que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres tanto en Chile como en el mundo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, considero que aún son insuficientes.

Uno de los mayores desafíos que veo es que la prevención sigue estando dirigida principalmente a mujeres mayores, dejando de lado un enfoque integral que comience desde la infancia. Es fundamental que la educación sobre la salud femenina se aborde desde temprana edad, haciendo conscientes a nuestras niñas de la importancia del autocuidado y estableciendo hábitos saludables que las acompañen toda la vida.

-¿Cómo debe ser un acompañamiento familiar o cercano para mujeres que tienen esta enfermedad?

Lo primero que debemos abordar como sociedad es cambiar el lenguaje frente al cáncer. Por ejemplo, la forma en que planteamos esta pregunta puede ser un reflejo de esto: en lugar de hablar de «mujeres que sufren la enfermedad», sería más adecuado referirse a «mujeres que tienen la enfermedad». Durante mucho tiempo se ha asociado al cáncer un lenguaje que genera miedo y presión emocional, como frases del tipo «guerra contra el cáncer» o «luchando por vivir». Este enfoque no aporta, ya que el lenguaje impacta directamente en cómo percibimos y enfrentamos la enfermedad. Cambiar esta narrativa es un paso fundamental para abordar el cáncer desde un lugar más humano y empático.

En cuanto al apoyo familiar, creo que la clave está en validar cada emoción que la persona experimenta en las distintas etapas de su proceso. Es importante permitir que la persona viva plenamente sus emociones, sin juzgarlas ni apresurarlas.

Un mensaje de la U.Central

Universidad Central Región de Coquimbo ratifica su compromiso con la inclusión educativa

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Universidad Central Región de Coquimbo firmó el acta de ratificación de la Red de Educación Superior Inclusiva (REDESIC), reafirmando así su compromiso con una educación accesible y libre de barreras.

La REDESIC busca promover la inclusión universitaria, garantizando que estudiantes con discapacidad, tanto físicas como cognitivas, accedan a una formación académica de calidad.

Este paso refuerza el cumplimiento de la Ley 20.422, que exige a las instituciones adaptar materiales y métodos de enseñanza, por lo que la participación de la U.Central Región de Coquimbo en REDESIC fortalece su modelo educativo inclusivo, priorizando la diversidad y equidad.

4

Desde tu sombra: cortometraje grabado en Ovalle debutó en Festival Internacional de Cine de La Habana

Filmado en calles y locaciones de Ovalle, el cortometraje chileno Desde tu sombra aborda con crudeza y sensibilidad la vida de dos inmigrantes haitianos en el Valle del Limarí. Su estreno internacional tuvo lugar en el 45° Festival Internacional de Cine de La Habana, como parte de la Sección Latinoamérica en Perspectiva.

El evento, que se desarrolló del 5 al 15 de diciembre de 2024, reunió a lo más destacado del cine contemporáneo, con 179 películas seleccionadas de entre más de 1660 postulaciones provenientes de 42 países.

El estreno fue un hito histórico para el medio cinematográfico de la Región de Coquimbo, consolidándose como un territorio capaz de generar narrativas con impacto internacional.

Aquí Coquimbo conversó con el director de la película, Víctor Soto Castillo, quien destacó haber sido parte de un festival internacional de cine. “El proceso de creación nunca tuvo como meta llegar a estos hitos, sino contar una historia potente y conmovedora basada en hechos reales. Sabíamos que era una historia que interpelaría al espectador, y eso ya es impagable. El estreno en La Habana nos permite posicionar la realidad de los inmigrantes haitianos, quienes enfrentan a diario una sociedad racista y selectiva”, expresó.

Asimismo, el director enfatiza en que el cortometraje ha tomado vida propia gracias al esfuerzo del equipo y al impacto que ha generado en el público. “Es la película que queríamos hacer: cruda y emotiva, que conecte con quienes ya la han visto; sumado a la ventana que nos da La Habana, es un reconocimiento inmenso al trabajo realizado”.

Para Carolina Astudillo, productora de Desde tu sombra, esta selección es particularmente relevante, ya que el Festival de La Habana es un referente histórico e icónico del nuevo cine latinoamericano. “Me resuena mucho desde que estudiaba cine, por lo que era un sueño poder ser parte, ya que ha exhibido películas realmente importantes, no solo por su calidad de obras artísticas, sino también por la relevancia de sus temáticas, con un fuerte enfoque de denuncia social, que han marcado la historia del cine, y se han convertido en referentes para muchas y muchos realizadores”, comentó.

¿De qué trata?El cortometraje narra la vida de Moise y Leyna, dos temporeros haitianos que enfrentan prácticas laborales precarias en el Valle del Limarí. Su lucha toma un giro dramático durante un eclipse solar, que desencadena un accidente con consecuencias devastadoras.

El corto documental fue grabado en la provincia de Limarí, específicamente en la comuna de Ovalle. Las locaciones fueron el fundo de Mal Paso en Huamalata, en una casa de calle Independencia -en pleno centro de Ovalle-, en la Feria Modelo y cerca de la localidad Cerrillos de Tamaya.

Cabe destacar que Desde tu sombra tuvo su estreno mundial en SANFIC20, generando interés por su temática y su capacidad para reflexionar sobre la inmigración en Chile. Durante noviembre y diciembre, ha continuado su recorrido, siendo parte del FICVIÑA 2024, donde recibió una mención especial del jurado; el 29N Festival de Cine, Memoria y Derechos Humanos de Valparaíso; el Festival Internacional de Cine de Rengo y el Festival Internacional de Cine de Iquique, ganando en este último certamen como mejor película en la competencia cortometraje del norte.

Link Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=PrAY955SmQM

PRESENTADO POR:

Hasta aquí llegamos, que tengan una acompañada Navidad.

Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.