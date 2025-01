Aquí Coquimbo: disputa legal entre cervecerías y alcaldesa de La Serena “anota gol” con la Supercopa

Presentado por:

Bienvenidos a una nueva edición de Aquí Coquimbo, el newsletter de la Cuarta Región. El verano llegó y con todo, aunque no solo turistas, playa y valle está dejando la temporada estival en las 15 comunas de esta región. También hubo remezones políticos: la UDI regional dejó atrás sus diferencias y por fin logró tener directiva, el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero Dominga, un diputado socialista provocando en una sesión de la Cámara, golpes y una trifulca entre adherentes a Dominga, e inspectores municipales de Coquimbo fueron parte del ambiente de una semana movida, pero en Aquí Coquimbo también te vamos a contar nuevos temas que darán que hablar:

Comenzamos dando a conocer la batalla legal entre empresas de “birras” o “chelas” como se llama popularmente a la cerveza. La cervecería Atrapaniebla de Ovalle demandó a su par Loa, propiedad de uno de los hijos de Ignacio Cueto Plaza, gerente general de Latam Airlines. Atrapaniebla acusa suplantación y no se achica. Está dando la pelea a uno de los integrantes de la familia Cueto, una de las familias más poderosas de Chile.

Por otro lado, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena (RN), está a punto de dar un golpe y lograr que la final de la SuperCopa del fútbol chileno se juegue en la capital regional.

para tener una nueva directiva tras las peleas internas que tuvieron días atrás. Por otro lado, y lograr que la final de la SuperCopa del fútbol chileno se juegue en la capital regional. En nuestro tercer tema entrevistamos a un cineasta local, oriundo de Ovalle: Víctor Soto, quien está destacando por su cortometraje: “Desde tu sombra», que se estrenó hace poco en el Festival Internacional en Cuba. Soto nos comenta cómo se inició en esta pasión audiovisual y repasa sus anhelos.

Soto nos comenta cómo se inició en esta pasión audiovisual y repasa sus anhelos. Nos trasladamos hasta Combarbalá para contarles cómo agricultores junto a INDAP están haciendo un trabajo asociativo para dar la pelea a la sequía y optimizar de la mejor manera la escasa agua que tienen para regar sus predios

Finalmente, nuestro último tema es el Congreso Futuro que se realizará en parte en La Serena, que trae a exponentes internacionales y nacionales.

Cervezas en batalla legal: Atrapaniebla de Ovalle demanda a cervecería relacionada con la familia Cueto

Una demanda por suplantación y daño a su reputación interpuso el 6 de agosto del 2024 la cervecería ovallina Atrapaniebla en contra de la cervecería Loa Chile SpA, empresa ligada a la poderosa familia Cueto. Esta es en parte controlada por Javier Cueto, hijo de Ignacio Cueto Plaza, gerente general de Latam Airlines.

Esta batalla legal se da porque Cervecería Loa tiene entre sus principales fermentados la marca “Atrapanubes” y, al respecto, “hay un riesgo evidente de confusión entre ambos productos, atendidas las similitudes de nombre, considerando que se trata de cervezas que se comercializan juntas en un mismo tipo de establecimiento de comercio (por ejemplo, supermercados y botillerías). Hay un aprovechamiento del prestigio de la marca Atrapaniebla, que responde a más de 13 años de esfuerzo de sus fundadores”, explica Cristián Moncada, abogado representante de la empresa local.

El dueño de Atrapaniebla, el ovallino Miguel Carcuro, comenta que su equipo había anticipado posibles intentos de imitación, razón por la cual también registraron la marca «Atrapanube”, iniciando el trámite el 11 de enero de 2023, lo que se aprobó por parte del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) en agosto de ese mismo año.

“Las estrategias de protección a nuestra marca principal Atrapaniebla incluyen variaciones como Atrapanube, ya que en muchos reportajes en la prensa nacional e internacional se incluían titulares como: ‘Atrapaniebla: iniciativa sostenible que produce cerveza de nube’. Por lo tanto, se optó por registrar la marca Atrapanube como herramienta de protección”, explicó Carcuro.

Carcuro también enfatizó cómo esta confusión impacta directamente en su marca y sus consumidores: «El mayor daño directo es la confusión que se genera al consumidor, por la evidente similitud entre nombres. Si te fijas, Atrapaniebla y Atrapanubes son prácticamente idénticas, y hacen referencia a elementos entre los que hay una relación de género a especie”.

¿Qué busca la demanda?

La demanda presentada no sólo pretende impedir el uso de la marca Atrapanubes, sino también obtener una compensación por los perjuicios ocasionados. El abogado Cristián Moncada explicó los objetivos legales: «Se busca impedir el uso de la marca que induce a error, retirar del mercado los productos que contienen esa marca y una indemnización por los perjuicios que esta situación ha creado».

Carcuro complementó con sus expectativas sobre el proceso judicial: «Lo primero que solicitamos es que se valorice y pague en pesos el daño causado. También solicitamos el retiro inmediato de la publicidad pasada y presente en todos los medios de comunicación y redes sociales, y finalmente, disculpas públicas en medios oficiales».

La cerveza Atrapaniebla se fundó hace más de 15 años y la empresa se ha destacado por recolectar agua de niebla de la Región de Coquimbo para su producción.

Aquí Coquimbo trató de contactarse con Guillermo Villarroel, abogado de cervecería Loa, pero señaló que su «cliente prefiere no emitir comentarios respecto de este tema».

Esta batalla legal se está llevando ante el 23° Juzgado Civil de Santiago, donde hoy se encuentra en etapa de pruebas.

En la UDI regional llegan a acuerdos y alcaldesa de La Serena podría asestar un golpe político con la Supercopa

Un par de ediciones atrás les contamos acerca de la trifulca y los problemas que había al interior de la Unión Demócrata Independientes (UDI) de la Región de Coquimbo. Se debía votar elecciones internas en diciembre pasado, pero el Tribunal Supremo del partido suspendió dichos sufragios, luego de que militantes reclamaran, acusando vicios en el proceso. Sin embargo, salió humo blanco y las aguas están más tranquilas, pues el sábado pasado asumió en propiedad la nueva directiva, liderada por el militante local y ahora presidente regional, Fernando Toro.

¿Cómo se arregló la disputa de poder al interior del gremialismo?

Recordemos que en diciembre del año pasado no hubo consenso de una lista única para liderar los destinos de la UDI, por lo que se levantaron dos listas: una liderada por Toro y otra por Gonzalo Pinochet, quien fue la persona que denunció al Tribunal Supremo que no se habría respetado la normativa en la inscripción de listas. El Tribunal Supremo le dio la razón y suspendió la votación para que el proceso se hiciera otra vez.

Tras esta compleja situación, en la UDI se lograron poner de acuerdo, según una fuente interna, no con muchas ganas, pero un sector quedó conforme que el tribunal les diera la razón y eso habría originado que desistieran de seguir compitiendo.

El nuevo presidente de la UDI, Fernando Toro, señaló que “el objetivo es potenciar el partido para lograr que Evelyn Matthei sea Presidenta de la República, y también se busca fortalecer las bases militantes, invitando a los militantes a sentirse orgullosos de ser parte de un camino para servir a Chile, considerando el estilo y el sello social de la UDI. Me he encontrado con mucha gente que me ha escrito y llamado que volverá a ser militante del partido, debido al equipo que hemos formado, así que yo estoy muy contento y esperanzado”, expresó.

Alcaldesa de La Serena puede asestar golpe político al Gobierno

Fue en una entrevista en radio ADN que la alcaldesa de La Serena (RN), Daniela Norambuena, tiró la “bomba” acerca de que la capital regional estaba dispuesta a ceder el estadio La Portada para que la final entre Colo-Colo y Universidad de Chile se juegue en el césped de Avenida Balmaceda.

“Somos los dueños de casa, tenemos la disponibilidad del estadio. Va a haber ciertas condiciones que tenemos que disponer para la seguridad de la comuna, pero cuando hay trabajo mancomunado con Carabineros y Estadio Seguro se pueden hacer las cosas bien, con una gestión anticipada. No puede ser que el fútbol nos genere incertidumbre”, expresó, apuntando a que «ahora ya depende de las autoridades gubernamentales”, señalaba el 18 de diciembre pasado la alcaldesa Norambuena.

Sus declaraciones, en primera instancia, no cayeron bien en el Gobierno y en Carabineros de la zona, como lo reconoce una fuente del Ejecutivo, que prefiere dejar su nombre en el anonimato.

“Sacaron ronchas las declaraciones de la alcaldesa, porque el estadio La Portada no tiene condiciones estructurales para albergar partidos de clase A. En la región, el único es Coquimbo. En Carabineros y en la Delegación no querían tener el partido acá, incluso lo habían descartado internamente, pero ahora esa situación cambió. Incluso, ya desde el Gobierno ven con buenos ojos que el partido se juegue, porque es un ensayo para los clásicos regionales entre Coquimbo y La Serena, que siempre generan problemas de alta complejidad”, comentó una fuente del gobierno local.

Aquí Coquimbo reporteó el tema y aunque nadie quiso referirse públicamente a esta situación, sí logramos verificar que el informe que entregó Carabineros a la Delegación Presidencial la semana pasada fue drástico, pero no cerró las puertas. Se solicita que vengan 200 nuevos efectivos policiales, que los equipos alojen fuera de la conurbación (la opción sería Ovalle), tres anillos de seguridad, más guardias privados y el partido –de jugarse- solo sería con hinchas locales, no de otras ciudades.

Estadio Seguro fue clave en las conversaciones. Por su parte, la ANFP -el viernes pasado- respondió las solicitudes y se espera que durante las próximas horas entregue el plan de acción detallado. En la interna suena con fuerza que el clásico se jugará en La Serena.

De jugarse la Supercopa en el estadio La Portada, Daniela Norambuena ganaría su primer gallito político al Gobierno. Al principio, desde la Delegación Presidencial no querían el partido porque el recinto deportivo no reunía las condiciones de seguridad, pero hoy el escenario cambió y sería inminente que se confirme que se juega en La Serena. Para no disputarse en tierras papayeras tendría que pasar una hecatombe en los clubes o la ANFP, y que no cumplan con lo solicitado. Al cierre de esta edición, el primer gol de la Supercopa lo había convertido Daniela Norambuena.

Víctor Soto, el talento del cineasta ovallino que triunfa en Chile y el extranjero

Víctor Soto Castillo es un guionista, productor y cineasta del país con proyección. Nacido y criado en la ciudad de Ovalle, a sus 35 años Víctor se puede jactar de tener a su haber varias producciones. El 2008 dirigió su ópera prima Secuelas. El 2016 dirigió el cortometraje «Cumpleaños», estrenado en el 25° Festival Chileno Internacional de Cortometrajes de Santiago, y también llevó su filme a Colombia, donde fue premiado en el Festival Internacional de Cine Ojo al Sancocho 2016, en la categoría Ficción Internacional.

Sus últimos proyectos estrenados han sido tres docuseries que ha dirigido: «Monte Patria», «Promeseros» y «Mupa». Actualmente se encuentra trabajando en el estreno de su nuevo cortometraje, «Desde tu sombra», obra participante del WIP del festival de Cine Lebu 2020 (Certamen calificador en Chile para los premios Oscar) y ganador en la categoría Working Progress del Festival de Cine de la Serena, FECILS 2020.

Aquí Coquimbo conversó con Víctor Soto y conocimos más acera de sus obras y proyecciones en el mundo del cine.

–¿Cómo y cuándo partiste por esta dedicación al audiovisual y específicamente al cine?

-Todo nace a partir de la escritura. Desde niño siempre escribía. Para mí era como un juego más y muy entretenido. Me gustaban mucho las cámaras, a pesar de no haber tenido una. Fue muy emotiva la primera vez que pude tomar una y registrar. La sensación de encapsular el tiempo y generar un archivo fue muy poderosa.

Desde niño tuve que madurar bruscamente, eso generó un despertar de conciencia mucho más rápido, para enfrentar la muerte de mi padre. La vida me fue empujando a enfrentar realidades duras y difíciles, de mucho peligro, lo que me conectó en la adolescencia con historias más profundas, siendo mi puerta de escape. Recuerdo que una profesora me dijo que tenía potencial al momento de escribir y fue clave para enfrentar toda esa etapa.

En la media conocí a Pedro Sagua, un profesor y actor que se enteró de que escribía guiones. Fue él quien me contó que dirigía talleres de teatro y cortometrajes con un grupo de pacientes del hospital de Ovalle. Ellos cada año desarrollaban piezas audiovisuales y obras teatrales. Pedro me invitó a participar como camarógrafo en uno de sus cortometrajes y, al año siguiente, les propuse escribir sobre ellos. Así nació mi primera película, Secuelas.

–¿Qué te inspira?

-Mis guiones surgen de situaciones críticas. La inspiración llega de diferentes formas de observación, pero siempre me han interesado las historias de personajes que viven en los márgenes de la sociedad. Encuentro sus vidas mucho más interesantes que las de aquellos que siguen los procesos y ritmos establecidos socialmente. Me siento identificado con esos personajes que han sido desplazados de los focos de interés, como si sus historias no fueran lo suficientemente valiosas para ser llevadas al cine. De ahí nace mi necesidad de contar las historias de quienes luchan por ser considerados.

Así fue como llegué a «Secuelas», observando a los integrantes de una compañía de teatro que pasaban meses preparando sus obras, pero solo un par de familiares asistían al estreno. Me intrigaba cómo enfrentaban esa soledad y cómo era su día a día.

Cumpleaños, mi segunda película, retrata la crisis de Martín, un joven que, frente a las presiones y expectativas sociales sobre lo que significa tener éxito, comienza a enfrentar una profunda crisis existencial cuando cumple 30 años.

Por otro lado, «Desde tu sombra» puede ser la historia más dura de las tres. Se inspira en un hecho real ocurrido el año 2018, cuando un grupo de inmigrantes haitianos sufrió graves abusos laborales cerca de la comuna de Monte Patria. Este evento se mezcló con otros casos de intoxicación, violencia sexual y situaciones extremas vividas no solo por inmigrantes, sino también por otros chilenos. Es una historia que ha conectado profundamente con un público importante, no solo dentro de Chile, sino también fuera de nuestro continente.

-¿Cuáles son tus sueños como cineasta?

-Poder generar una carrera desde el territorio, sin dejar de lado los relatos que reflejan las diferentes realidades que enfrentan nuestras comunidades. Quiero crear historias que conecten cada vez con un público más amplio, y también concretar los próximos tres guiones en los que estoy trabajando, además de consolidar el equipo que hemos formado en los proyectos recientes.

–¿Algún proyecto en mente que se venga?

-Sí, tenemos un guion muy potente en el que hemos estado trabajando durante varios años, escrito incluso antes que nuestra última película, «Desde tu sombra». La historia nació el 2018 a partir de una conversación con mi madre y se entrelaza con la realidad de las mujeres crianceras en la precordillera.

-¿Qué importancia ha jugado Ovalle en tu carrera y cuáles son los déficits de las regiones para hacer cine?

-Ovalle ha sido clave en todas las historias que he dirigido. Es la base de todo lo que he hecho. Los proyectos que me interesan desarrollar tienen ese mismo sentido de pertenencia. Junto a Carolina Astudillo, productora y amiga, hemos creado una especie de manifiesto sobre lo que queremos contar, cómo lo queremos contar y con quiénes queremos que interpreten las historias. Aunque estas historias puedan ser incómodas, lo que más nos importa es narrar realidades que nos representen, no solo como personas nacidas y criadas en Ovalle, sino que también conecten con las diversas realidades que vivimos como latinoamericanos.

Creo que el mayor déficit está en la falta de equipos técnicos y humanos. La ausencia de escuelas de cine en el norte de Chile hace que las producciones se concentren en la región Metropolitana y la Quinta Región. Aunque poco a poco se avanza, aún falta que las instituciones refuercen la descentralización del apoyo a las producciones regionales, y que no se generen pequeños monopolios, donde los recursos se concentran en grupos reducidos, como ocurre en nuestra región.

Un mensaje de la U.Central

Desafíos para el 2025: Universidad Central Región de Coquimbo lidera la Primera Jornada Interuniversitaria de Enfermería

La carrera de Enfermería de la Universidad Central Región de Coquimbo fue la sede de la primera jornada interuniversitaria organizada por la Red Académica de Enfermería de la región. El evento reunió a estudiantes de las cinco universidades locales con el propósito de fomentar vínculos colaborativos y generar una alianza que impulse el trabajo conjunto a mediano y largo plazo.

Durante la jornada, que contó con la participación activa de estudiantes de primer a quinto año, se realizaron actividades de integración y un conversatorio centrado en los principales desafíos de la carrera para 2025. Las y los participantes destacaron la importancia de una vida universitaria más allá de lo académico, promoviendo el compañerismo y la colaboración como factores clave para cambiar la percepción de la carrera, tradicionalmente considerada estresante y demandante.

Sequía: obras de riego ayudan a regantes de Combarbalá para aumentar eficiencia hídrica

La sequía en la Región de Coquimbo, y específicamente en la provincia de Limarí, no da tregua. El mundo campesino es uno de los más afectados, por lo mismo toda ayuda para mejorar el rendimiento y la eficiencia hídrica es bienvenida dicen los agricultores.

En la comuna de Combarbalá, específicamente en la localidad de El Durazno, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) benefició a 14 usuarios, a través de diversas obras en el canal Vado Bellaco, del cual son regantes. Durante el 2024, el servicio del agro los benefició con el Programa de Riego Asociativo (PRA) y con un Crédito de Enlace para Obras de Riego y Drenaje (fondo rotatorio). Con estos instrumentos, se efectuó la entubación parcial e instalación de compuertas prediales, en una longitud de 571,3 metros. La inversión total fue de $ 88.027.873.

Por su parte, el Crédito de Enlace para Obras de Riego y Drenaje (fondo rotatorio) correspondió a un crédito de INDAP por $ 63.676.883. Aquello permitió la entubación parcial (601,22 metros) en tubería de HDPE corrugado.

Claudio Vergara, presidente del canal Vado Bellaco, destacó que es “un gran logro, ya que se aprovecha una mayor cantidad de agua. Antes teníamos una pérdida enorme de agua y, además, se demoraba nueve horas en llegar a la parte baja, y actualmente hemos ganado siete horas. Para nosotros son muy importantes estas obras que hemos obtenido a través de INDAP y también de la CNR (Comisión Nacional de Riego). Estamos muy agradecidos”.

El Director Regional de INDAP, Víctor Illanes, llevó a cabo una visita y señaló sus expectativas para este año, explicando que “esperamos que en este 2025 podamos hacer nuevas obras de riego asociativas e individuales y veamos cómo El Durazno se embellece por los cultivos de la agricultura familiar campesina e indígena, que tanto queremos que salga adelante”.

Actualmente, el mencionado canal de regadío permite cultivar principalmente nogales, duraznos, hortalizas y empastadas, los que son comercializados en el mercado local.

Congreso Futuro 2025: dos destacados científicos extranjeros expondrán en La Serena

Este 15 de enero, desde las 9:30 horas, en la terraza del Campus Andrés Bello de la Universidad de La Serena, se desarrollará El Congreso Futuro, evento de divulgación científica que este año tiene como tema central “Qué humanidad queremos ser”.

En la Región de Coquimbo, la actividad se desarrollará en La Serena y contará con las charlas de dos destacados científicos extranjeros: Monique Morrow, presidenta y cofundadora de Humanized Internet, y Patrick Mc Carthy, astrónomo reconocido mundialmente, que pertenece al Instituto Carnegie de Estados Unidos.

Morrow abordará la necesidad de controlar la identidad digital y Mc Carthy hablará sobre la evolución de las galaxias. También, se realizarán las presentaciones de Marcelo Jaque, doctor en Astronomía y académico de la Universidad de La Serena, quien expondrá sobre la contaminación lumínica. A su vez, María de los Ángeles Gallardo, bióloga marina y doctora en Biología y Ecología Aplicada de la Universidad Católica del Norte, se referirá a la exploración del mar profundo para el descubrimiento de nuevas especies.

También estarán Constanza Jana Ayala, doctora en Ciencias Agrarias de INIA, quien abordará el trabajo con especies de plantas representativas de la región, y Cristián Orrego Nelson, encargado del diseño e implementación del sistema informático de la red CEAZAmet, que hablará sobre hardware para telemetría en la cordillera.

Este evento es organizado por el Senado -a través de la Comisión Desafíos del Futuro- y la Fundación Encuentros del Futuro (FEF), y cuenta con el apoyo del Ministerio de las Ciencias, la Universidad de La Serena, la Universidad Católica del Norte, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

El Dr. Carlos Olavarría, director ejecutivo del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), destaca que “el Congreso Futuro es una muy buena instancia para reunir las investigaciones científicas que realizamos las distintas instituciones de la región. En particular, el CEAZA lleva bastante tiempo realizando investigación asociada al monitoreo y a la modelación del clima del futuro en un escenario de cambio climático y, desde ese punto de vista, necesitamos información local a lo largo y ancho de toda la región, y para eso incluso debemos además diseñar los equipos y sensores que son necesarios para estas tareas de monitoreo”.

