Aquí Coquimbo: grave inseguridad de mujeres en La Serena

¡Hola! Vamos por una nueva edición más del único newsletter de la región, Aquí Coquimbo.

Comenzamos esta edición sobre la tierra mágica de Alcohuaz, pueblo ubicado en la comuna de Paihuano, donde la naturaleza, las estrellas, el río y otras bondades convierten a este fronterizo lugar en un sitio apetecido por miles de turistas.

En la Universidad Central, en tanto, estudiantes realizaron un estudio en el que abordan el temor de mujeres por transitar la avenida principal de La Serena.

Finalmente, presentamos la historia de Filomena, una agricultora de la comuna de Canela que destaca por sus productos, empuje y fortaleza. Ella es una usuaria de INDAP que ha siso reconocida como un ejemplo de emprendimiento.

No se diga más y vayamos por una edición más de Aquí Coquimbo, el newsletterde tu región.

Alcohuaz: la tierra mágica de viñedos, aguas limpias y estrellas que está incrustada al final del valle de Elqui

Aquí Coquimbo quiso viajar y conocer el último pueblo del Valle de Elqui antes de toparse con el límite cordillerano. Desde La Serena viajamos en auto -en un trayecto que duró cerca de dos horas y media- hasta llegar a la hermosa localidad de Alcohuaz, ubicada en la comuna de Paihuano.

El camino está cien por ciento pavimentado y mientras se viaja se puede ir observando la cadena montañosa, cielos resplandecientes y el verde majestuoso que impregna de encanto la tierra mágica del valle elquino.

Tras llegar a Paihuano, viene el pueblo de Gabriela Mistral: Monte Grande, y luego aparecen Pisco Elqui, Horcón y finalmente nuestro destino: Alcohuaz.

Se trata de un pueblo pequeño, con una calle angosta pero pavimentada. Tras recorrer un par de kilómetros de la vía principal, nos encontramos con el fin del pavimento y un camino de tierra que nos indicó que estábamos llegando al final, a la frontera que topa con la cordillera.

En el valle de Elqui, el calor es intenso pero se respira tranquilidad, la naturaleza se impregna y la vista al estar rodeado de montañas, verde y cielos limpios genera la hermosa sensación de paz.

Durante el día disfrutamos de cabañas cien por ciento equipadas, con piscinas privadas. En la noche pudimos observar los cielos más limpios del mundo y el espectáculo de las estrellas, satélites y algún que otro movimiento extraño en el múltiple cielo estrellado de Alcohuaz.

Fue ahí que conversamos con Rodrigo Moraga Cires, quien tiene 47 años y vive con su pareja y dos hijos. Legó al pueblo hace 25 años, siendo estudiante universitario. Es escultor y su tesis de arte la hizo en el valle de Elqui: “Mi tesis consistió en poner una escalera en la punta del cerro, en la frente de Pisco Elqui, que ahora es conocida como la escalera al cielo del valle del Elqui”, comenta.

Respecto de qué significa Alcohuaz en su vida, Moraga señala que “es un pueblito superespecial, es el pueblito más alto de todo el avlle del Elqui. Colindamos con un santuario de naturaleza que es kilométrico, por lo tanto tenemos garantizadas aguas cien por ciento puras. De hecho, hay solo dos cuencas no contaminadas de agua en toda la región, y son acá en Alcohuaz y Cochiguaz; entonces, tenemos el privilegio de vivir en un lugar donde podemos pescar, donde podemos tomar agua del río con la mano, y eso es una de las bellezas”.

Este escultor también cuenta otros atractivos turísticos de Alcohuaz como los viñedos y el cuarzo rojo, agregando que “el origen del agua de acá es de glaciares rocosos. Nosotros nos alimentamos de aguas que están encapsuladas en las montañas desde la última era del hielo, hace 10 mil años atrás. Tenemos uno de los mejores viñedos de Chile, el viñedo de Alcohuaz, que ha ganado muchos premios en el ranking de vino; estamos como la tercera mejor viña chilena y 25 del mundo. También somos hogar del cuarzo rojo gigante, que es una piedra de cuarzo colosal y que está incrustada en la montaña, en la ladera, entonces todo el campo electromagnético del cuarzo nos influye”, relata.

En Alcohuaz también se puede realizar senderismo, trekking, cabalgatas y existen cabañas con piscinas privadas, restaurantes atendidos por sus propios dueños, acceso al río, entre otros panoramas.

Sobre la amenaza de posibles explotaciones de yacimientos mineros, Moraga explica que “la prospección minera de acá es baja, precisamente porque el valle se protege porque ya tiene una economía basada en el turismo. Somos un lugar conocido. Las veces que se han levantado intentos de eso lo hemos logrado rechazar. El santuario de naturaleza está protegido precisamente por eso, para impedir que haya mineras y que se tomen las últimas aguas no contaminadas de la región”, finalizó.

La Serena: investigación de estudiantes revela percepción de inseguridad en mujeres que transitan por alameda

Un estudio realizado por las estudiantes de la carrera de Arquitectura de la Universidad Central Región de Coquimbo, Nathaly Contreras Bravo y Amira Corio Ayala, puso en evidencia la alarmante percepción de inseguridad que enfrentan las mujeres que transitan por la avenida Francisco de Aguirre y sus alrededores, una de las principales arterias de La Serena.

La investigación, titulada “Mapeo de trayectos: vivencias y percepciones de miedo e inseguridad”, fue guiada por la académica Olivia Fox y centró su análisis en los factores que influyen en la experiencia de inseguridad de las mujeres que transitan por este sector.

Los resultados de la encuesta realizada a diversas mujeres de la ciudad revelaron cifras alarmantes: el 85 % de las participantes aseguró haber sido víctima de acoso verbal y/o físico, mientras que el 95 % destacó la falta de iluminación como un factor significativo que aumenta la sensación de vulnerabilidad.

El estudio no solo expone la alta incidencia de estos episodios de acoso, sino que también señala la deficiencia en la infraestructura urbana como un factor clave en la percepción de inseguridad. La falta de iluminación adecuada y la presencia de espacios públicos en mal estado son algunos de los aspectos que contribuyen a generar un ambiente de temor en quienes transitan por la zona, especialmente durante las horas de la noche.

Las investigadoras destacaron la importancia de abordar este problema de manera urgente, tanto a nivel local como comunitario. «La seguridad no es solo una cuestión de cifras. Las experiencias de inseguridad y miedo son reales y afectan especialmente a ciertos grupos, como las mujeres», señalaron las investigadoras.

Con este estudio, las autoras no solo buscan sensibilizar a las autoridades locales sobre la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en el entorno urbano, sino también promover una mayor conciencia en la comunidad sobre la importancia de generar espacios públicos más seguros e inclusivos para todas las personas.

Capacitación docente: U. Central Región de Coquimbo promueve estrategias inclusivas con diseño universal para el aprendizaje

La Unidad de Inclusión de la Universidad Central Región de Coquimbo llevó a cabo un taller para docentes sobre Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), con el objetivo de fortalecer la implementación de estrategias inclusivas en las aulas.

Más de 60 docentes, incluyendo vicedecanos, directores de carrera y profesores de diversas disciplinas, participaron en la jornada de formación. El propósito central fue capacitar a las y los educadores en el diseño de estrategias que garanticen el acceso, la participación y el logro de aprendizajes para todos los y las estudiantes, independientemente de sus características o necesidades.

Con este tipo de iniciativas, la U.Central reafirma su compromiso con la educación inclusiva, proporcionando a su cuerpo docente las herramientas necesarias para crear un entorno de aprendizaje más accesible y equitativo.

Filomena Ayala, emprendedora canelina que destaca por sus productos frescos y naturales

“Ser mujer campesina es mi máximo orgullo”. Así comienza su relato Filomena Ayala, agricultora de la comuna de Canela. En su predio ubicado en la localidad de Huentelauquén Sur, la usuaria del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) se dedica a la producción de hortalizas y verduras frescas de temporada, cultivadas tanto en suelo como mediante hidroponía. Cuenta que una de sus grandes alegrías ha sido el incorporar a su labor prácticas agroecológicas, como la elaboración propia de abonos y fertilizantes naturales.

¿Es tan grande su amor por el trabajo en el campo? Su respuesta es un tajante “Sí”. Una afirmación realizada con un tono de voz que emana dicho sentimiento. Enfatiza: “Esto lo llevo en la sangre, desde mis ancestros, porque ellos fueron nacidos y criados en la ruralidad. La verdad es algo que me gusta mucho, me da tranquilidad, satisfacción y me siento una mujer totalmente realizada con ello. Estuve mucho tiempo trabajando en la ciudad, pero no resistí, porque el campo es mi vida”.

Si bien la lechuga es uno de los cultivos más empleados y con mayores resultados exitosos, a través de la hidroponía Filomena ha concretado la producción de albahaca, acelga, rúcula y cilantro.

En relación a la importancia de INDAP para su desarrollo, Filomena comenta: “Es muy importante, ya sea por los proyectos o los créditos a los que podemos acceder los agricultores y agricultoras. Realmente ha sido un pilar fundamental, todo el apoyo que necesito lo encuentro en la institución. Estoy participando del Mercado Campesino de la comuna y eso nos ha ayudado mucho a todos los productores”.

Al respecto, el director regional de INDAP, Víctor Illanes, destaca que “estamos muy orgullosos de todo lo que ha logrado la señora Filomena, a quien además de lo que nos comenta, la hemos visto capacitarse gracias a nuestros programas, algo que indica es primordial, porque para ella el seguir creciendo, el seguir aprendiendo es una tarea constante. Sin duda es un ejemplo a seguir”.

Junto a la cosecha de las hortalizas y verduras frescas, Filomena realiza la ordeña de sus vacas, de las cuales obtiene la leche para preparar manjar y mantequilla. También posee gallinas que le otorgan los tan característicos huevos de campo.

aquicoquimbo@elmostrador.cl