Estas son las primeras declaraciones de la joven tras conocerse hace una semana el fallo del Tribunal Supremo (TS) que elevó de 9 a 15 años de cárcel la pena impuesta a los cinco acusados por un delito de violación y no de abuso sexual como lo había considerado la justicia de Navarra previamente.

El TS consideró incorrecta la calificación jurídica anterior porque el relato describe un "auténtico escenario intimidatorio, en el que la víctima en ningún momento consiente a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados".

La decisión del TS, que es firme y fue tomada por unanimidad, hizo que José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero y Ángel Boza volvieran a la cárcel luego de gozar de libertad provisional desde junio de 2018.

"Gracias por no haberme dejado sola"

La joven, que en el momento del ataque tenía 18 años, envió una carta a un programa del canal español Telecinco, en la que destaca que después de "casi tres años" este proceso "largo, intenso y sobre todo agotador" llegó a su fin.

"Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. Pero llegado este momento, puedo asegurar que valió la pena y poco a poco voy recuperando el timón de mi vida", señala.

En la misiva agradece a todas las personas que se involucraron para ayudarla desde el juez, la fiscal, su abogada, policías, psicólogos y hasta la pareja que la encontró aquel 7 de julio de 2016.

"No puedo haber sido más afortunada con la calidad de las personas que me han ayudado", escribe.

También tiene palabras de agradecimiento para Pamplona y Navarra y para toda la gente que salió a las calles "formando un eco por todos los rincones de España".

"Gracias por no haberme dejado sola. Os estaré eternamente agradecida, pero yo no soy ninguna heroína, la fuerza para continuar, muchas veces, me la ha dado todo el calor y el apoyo que he sentido en este camino", añade.

La víctima insta a la sociedad a no olvidar y a que la "lucha" continúe ya que "esto le ha supuesto la vida a muchas compañeras".

"Recordad, contadlo, no les dejéis ganar a ellos", concluye.