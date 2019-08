El juicio contra Harvey Weinstein se aplaza por nuevas acusaciones

El productor Harvey Weinstein, acusado por varias mujeres de abusos sexuales, se declaró este lunes (26.08.2019) "no culpable" de dos nuevos cargos por violación realizados a la actriz Annabella Sciorra. Weinstein, que llegó a los tribunales esposado y escoltado por su equipo de defensa, entre quienes había dos abogadas, escuchó las acusaciones por parte del juez James Burke, que dirige su caso. Este había rechazado en un primer momento el testimonio de Sciorra, alegando que no podía admitirlo ya que su relato no había sido presentado al jurado, por lo que la Fiscalía ha buscado una nueva imputación para garantizar que la actriz cuente lo ocurrido.

Sciorra, conocida por su papel en la seria "Los Soprano", alega que Weinstein la violó en 1993. Esta nueva comparecencia se produce dos semanas antes del previsto arranque del juicio contra el influyente productor de cine, donde tendrá que defenderse de las acusaciones de violación en un hotel de Manhattan en 2013 y de practicar sexo oral de manera forzada en 2006, realizadas por mujeres que permanecen en el anonimato. Weinstein ha negado también estas acusaciones y ha dicho que todo encuentro sexual mantenido fue consentido.

Finalmente, el tribunal retrasó el inicio del juicio al 6 de enero de 2020. El que fuera uno de los productores más poderosos de Hollywood se enfrenta a una posible condena a cadena perpetua. Su defensa ha pedido el traslado a otro condado, el de Suffolk en Long Island o el de Albany, más al norte, por considerar que el acoso de los medios de comunicación en Nueva York imposibilitan un juicio justo allí.

Weinstein, cuyo proceso debía arrancar el próximo 9 de septiembre después de un retraso previo, está en libertad condicional tras el pago de una fianza de un millón de dólares después de que también se declarase "no culpable" en una vista preliminar en julio de 2018.