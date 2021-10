Juicio por el crimen de Ámbar Cornejo reveló otros delitos cometido por Llanos y Bustamante contra un menor de edad

La mañana de este martes comenzó, en el Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar, el juicio contra Denisse Llanos Lazcano y Hugo Bustamante Pérez por el femicidio y homicidio con violación de la joven de 16 años Ámbar Cornejo, quien en agosto del 2020 fue encontrada muerta.

Los acusados quienes corresponden a la madre de la adolescente y a la pareja habrían agredido sexualmente, asesinada y ocultado el cadáver en el hogar de Bustamante ubicado en Villa Alemana.

Para esta instancia, la Fiscalía Nacional pidió la condena de cadena perpetua para ambos involucrados. Sumado a ello, se les acusa de una serie de delitos sexuales cometidos contra el hermano menor de Ámbar quien es menor de edad, hechos por los que solicita otros 20 años de presidio.

De acuerdo con la fiscal jefe de Villa Alemana, María José Bowen, "el juicio tendrá a la vista el testimonio de unos 30 testigos, la declaración sobre el trabajo de 30 peritos, 100 documentos y más de 30 evidencias. Todo para lograr probar la participación de ambos en los delitos descritos". Razón por la cual se espera que el juicio dure un total de veinte días hábiles.

Con respecto a la transmisión por la plataforma del Poder Judicial, se prohibió la divulgación de la información relacionada a delitos sexuales para proteger la honra de las víctimas, razón por la cual se suspendió la emisión de la audiencia.

Con respecto a esta situación el juez Manuel Muñoz detalló que solo se podrán emitir “los alegatos de apertura los intervinientes, los alegatos de clausura de los intervinientes, la comunicación del veredicto del Tribunal, así como también la audiencia de comunicación de sentencia”.

Por último, con respecto a la gravedad de los hechos cometidos en contra de la joven Ámbar, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, señaló que la organización espera que “ambos acusados sean condenados por los distintos delitos que se les han acusado por nuestra parte, en compatibilidad con lo que el Ministerio Público ha acusado también".

Además agregó, "esperamos que este caso tenga el impacto suficiente para que en Chile no tengamos que seguir conociendo de sujetos que, teniendo libertades que en realidad no merecen, exponen a niños, niñas y adolescentes a hechos que no tienen ninguna posibilidad de ser reversibles, y que les impactan de manera irreparable, haciéndoles perder la vida".