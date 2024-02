Nabila Rifo: expertas advierten que efectos de la violencia de género afectan a hijos de víctimas

Durante la noche del jueves dos de los hijos de Nabila Rifo, de 20 y 17 años, agredieron a la pareja de su madre, un hombre de 34 años, quien resultó muerto, mientras que los jóvenes terminaron detenidos. Ayer en la mañana se efectuó el control de detención de ambos y en dicha ocasión el fiscal José Moris pidió la ampliación del plazo de detención por 48 horas, lo que fue concedido por el Juzgado de Garantía de Coyhaique. En dicho plazo, el ministerio público y la PDI deben determinar si se trata de un caso de homicidio más, o si bien los imputados actuaron en defensa legítima de su madre.

Según la versión de los detenidos, el ahora fallecido “llegó en un estado de ira, insultándola y arrojando piedras contra la vivienda” de su madre, ubicada en la calle Ensenada, en la capital de la región de Aysén, luego de lo cual habría agredido al joven de 20 años, frente a lo cual este y su hermano lo golpearon con puños, pies y un objeto contundente, causándole heridas mortales. Luego del hecho, trascendió que en agosto y septiembre del año pasado se interpusieron denuncias a favor de Rifo, por violencia intrafamiliar y amenazas, pero en el momento del incidente no contaba con medidas de protección vigentes.

Este episodio se suma al ciclo de violencia que ha sufrido Rifo desde 2016, cuando su ex pareja, Mauricio Ortega, la dejó ciega y le causó fracturas en el cráneo. El agresor fue condenado en primera instancia a 26 años de presidio, como autor de femicidio frustrado y lesiones graves gravísimas. Sin embargo, en un hecho que generó indignación entre las organizaciones feministas del país, posteriormente la Corte Suprema le rebajó la sentencia a 18 años, al recalificar los delitos a “lesiones graves”. Si tiene buena conducta en la cárcel, a partir de 2025 Ortega podría comenzar a optar a beneficios penitenciarios.

Revictimización de Nabila Rifo y reacciones

Al respecto, la psicóloga de la Red de Psicólogas Feministas Minka, Andrea Velasco, dijo que la falta de acompañamiento y atención especializada a los hijos e hijas, posterior a la ocurrencia de femicidios frustrados y femicidios consumados de sus madres, es una realidad en nuestros país, vulnerando los Derechos Humanos de quienes hasta el momento son las y los más invisibilizados en el continuum de la violencia femicida: los niños, niñas y adolescentes (NNA); víctimas directas de esta violencia”.

Además, la profesional agrega que al no recibir el apoyo inmediato ni el acompañamiento terapéutico necesario, se condena a los NNA a vivir este duelo de forma solitaria, silenciada y con traumas. “Más grave es el caso de Nabila Rifo, en el cual se desestima el femicidio frustrado y se condena a su agresor por lesiones graves, lo que no posibilitó la activación del protocolo del Circuito Intersectorial de Femicidio (CIF) dispuesto para las víctimas directas e indirectas de estos delitos”, añade Velasco.

Según comenta la psicóloga, al no contar con apoyo psicosocial que permita superar estas experiencias traumáticas, se puede predecir la transmisión transgeneracional de la violencia y sus consecuencias a los hijos. “Si no se toma en cuenta esta parte de la historia de los hijos de Nabila Rifo, hoy juzgados por el homicidio de la pareja de su madre, se estará revictimizando y criminalizando a las víctimas del ayer y se estará perpetuando la violencia, pero también se perpetuará el abandono y la desidia de un Estado que no garantiza una vida libre de violencia ni a las mujeres ni a NNA de nuestro país”, concluye.

Por su parte, la abogada de Corporación Humanas, Luz Reidel, señaló en conversación con El Mostrador Braga que “este caso evidencia los patrones que posibilitan la violencia de género y su ocurrencia reiterada en la trayectoria de las mujeres. Si bien se trata de un caso extremo, es preocupante que el Estado, pese a las obligaciones internacionales en la materia, no logre generar sistemas articulados que brinden protección a las víctimas de violencia y a sus entornos más cercanos, y de reparación efectiva que permitan, a su vez, garantizar su no repetición”.

Asimismo, desde la organización manifestaron su preocupación respecto de la exposición de víctimas en casos de conocimiento público como es el de Nabila Rifo. “Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de comunicar, evitando el sensacionalismo y la victimización secundaria”, sentenció la abogada, en el contexto de las múltiples denuncias que hubo en contra del matinal de Canal 13, debido al tratamiento que hicieron de datos íntimos de la víctima.

Por otro lado, desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres se manifestaron vía redes sociales. Por medio de Instagram, la organización feminista coincidió en que es importante recalcar que los hijos e hijas de las víctimas de violencia también se ven perjudicados por esta. “En 2016, cuando Mauricio Ortega atacó con intenciones femicidas a Nabila Rifo, ya había sido anteriormente denunciado por agresiones sin que se tomaran medidas apropiadas. Y pese a la condena a Ortega, el Estado no apoyó a los hijos de la sobreviviente, quienes en ese momento eran unos niños”, enfatizaron.

Además, recalcaron que los tribunales no otorgaron medidas de protección a Nabila Rifo, pese a denunciar sufrir violencia intrafamiliar. “⁠Estamos atentas al caso y esperamos que el Ministerio Público y los tribunales consideren las vivencias de estos jóvenes de 17 y 20 años y la negligencia que ha demostrado el Estado en sus vidas”, concluyeron.

Intervención del Estado

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, lamentó los hechos y declaró que “la violencia contra las mujeres genera daños profundos, no solo en la víctima directa, sino que también en sus hijos e hijas (…). Por eso precisamente es que hemos insistido en que la Ley Integral contra la Violencia reconozca a los NNA como víctimas y no solo como testigos, para que puedan generarse las intervenciones y los apoyos requeridos para poder apoyarlos activamente desde el Estado en su condición de víctimas”.

Cabe mencionar que, en una entrevista que Nabila Rifo concedió al Diario de Valdivia en agosto de 2023, se reveló que, a pesar de las promesas de inclusión y apoyo por parte de diversas instituciones, a esa fecha no había recibido la orientación ni las herramientas necesarias para adaptarse a su nueva realidad como persona ciega. Carece de un bastón blanco, no ha aprendido braille y aún espera el computador con programa de lector de pantallas que le prometió la ex Presidenta Michelle Bachelet.

A fines de noviembre de 2023, la Dirección Regional de Senadis Aysén realizó la entrega de un notebook y un software lector de pantalla a Nabila Rifo.