Cristián Campos niega acusaciones de abuso sexual en respuesta a querella

Por medio de una carta, el actor Cristián Campos se defendió y negó rotundamente las acusaciones de abuso sexual presentadas en su contra por la Fundación para la Confianza. “Ante esta repugnante y dañina injusticia, me defenderé con todas mis fuerzas, no solo por mí, sino por mi familia, mis amigos y todos quienes me han manifestado su profundo apoyo en estos momentos, de manera que esta injusticia, que tanto dolor nos ha provocado, no quede impune”, afirma al final del comunicado.

La querella por abuso sexual hacia Raffaella di Girolamo, hija de su expareja, la actriz Claudia di Girolamo, fue apoyada y presentada por la Fundición para la Confianza. Sin embargo, el actor señaló que se enteró de la demanda a través de las redes sociales y no por vía judicial directa.

“El día de ayer me enteré -no por vía judicial-, sino a través de la cuenta (X) del señor José Murillo, que sería presentada una demanda en mi contra por la Fundación para la Confianza”, señaló Campos en la carta recuperada por CNN Chile. Al respecto, añade: “Considero que las redes sociales no son la plataforma adecuada para que una fundación que acoge temas tan delicados, ventile su información. Sobre todo, si el afectado no ha sido notificado judicialmente”.

Además, el actor asegura que “debo aclarar que nunca jamás, en mis 67 años de vida, he sentido atracción sexual alguna hacia menores de edad. El tema me resulta degradante y repugnante”. Asimismo, añade: “He sido un buen padre, buen tío y padrino, y he compartido y convivido siempre con sobrinas, hijos e hijas de amigos, pololas y parientes”.

Por último, el actor ya enfrenta consecuencias a raíz de la querella. La miniserie “Crónica de un hombre santo”, que se transmitiría por Semana Santa en Canal 13, y donde trabajaba Campos, fue retirada de la programación. Asimismo, su participación en la obra teatral “Reunión de apoderados” está siendo evaluada.

Al respecto del caso, diferentes actrices como Josefina Montané, Begoña Basauri, Daniela Ramírez, Nicolás Rojas, entre otros, han manifestado su apoyo a Rafaella di Girolamo. Así como la Red de Actrices de Chile, quienes afirmaron vía X que “expresamos nuestro apoyo total a Raffaella di Girolamo, en su denuncia contra el actor y director de teatro Cristián Campos. Hablar de abuso sexual sigue siendo difícil, por la exposición, juicios y el hostil sistema que nos violenta. Raffaella nosotras te creemos y estamos contigo”.