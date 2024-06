Proponen establecer prisión preventiva obligatoria en casos de femicidio frustrado o tentativo

Un grupo de parlamentarios presentaron de manera transversal el proyecto de ley que busca establecer prisión preventiva obligatoria para aquellos imputados por femicidio frustrado o tentativo.

El femicidio frustrado corresponde a aquellos casos en los cuales el autor del delito busca causar la muerte de alguna mujer, sin embargo, el femicidio no se consume debido a que la víctima no muere. Por otro lado, el femicidio tentativo es aquel en donde el victimario demuestra deseos de querer asesinar a una mujer por razones de su género, sin embargo, no cumple su objetivo, generando daños físicos y psicológicos en la víctima.

El propósito de esta iniciativa, presentado por la diputada Camila Musante (IND), es garantizar la integridad y la vida de las víctimas, asegurando que los agresores no puedan ser liberados bajo fianza o caución económica mientras se lleva a cabo el proceso judicial.

La diputada Musante señaló que “no solamente que exista la prisión preventiva como medida cautelar. Si no que si se establece, esta no pueda ser reemplazada por una fianza o por una caución de carácter económico”.

Asimismo, la parlamentaria explicó que la justicia muchas veces tarda en llegar, y mientras tanto, las mujeres que han sido víctimas de intentos de femicidio pueden terminar muertas antes de que se emita una sentencia condenatoria. Según Musante, “lo que queremos es resguardar la integridad de las víctimas y no que llegue una sentencia condenatoria cuando la víctima ya no está, cuando ya es demasiado tarde”.

Además, destacó el caso de Helia Martínez Acevedo, sobreviviente de tres femicidios frustrados, quien apoyó la iniciativa y enfatizó la falta de protección efectiva por parte del Estado. Musante enfatizó que este proyecto busca que el Estado sea capaz de proteger a todas las mujeres contra quienes se ha atentado su vida. “Y que esto sea tema desde el Congreso y no desde las redes sociales ni de las marchas, porque en la práctica las mujeres que sufren femicidio frustrado o que terminan muertas no tienen ayuda de nadie. No existe hoy día un apoyo real, así que creo que esto es mucho más valioso que una publicación con muchos likes”, puntualizó.

La diputada concluyó que “lo que buscamos con este proyecto de ley es que el Estado sea capaz de proteger a todas aquellas mujeres contra las cuales se ha atentado contra su vida. Prisión preventiva para quienes atenten contra la vida de las mujeres”.

En tanto, el diputado Raúl Soto (PPD), manifestó que “además de respaldar esta iniciativa, espero que se le pueda apoyar de parte del Ejecutivo, que ha dicho muchas oportunidades que se declara un Gobierno feminista”.

El proyecto fue apoyado por las diputadas Camila Musante (Ind.-PPD), Karol Cariola (PC), Joanna Pérez (Demócratas), Marta González (Ind.-PPD) y Raúl Soto (PPD).