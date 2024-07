Mujeres con olfato más agudo tienen orgasmos más intensos: conoce las implicancias de este hallazgo

El olfato juega un papel primordial en la exploración de la vida desde el nacimiento y todo parece indicar que en realidad descubrimos el mundo a través de él, percibimos el peligro de comer alimentos descompuestos e incluso nos enamoramos.

Y el placer sexual no se escapa a la influencia del olfato, investigaciones recientes han descubierto que en realidad hay una relación mucho más amplia entre los poderes olfativos y el desempeño en la cama.

Un estudio publicado en Archives of Sexual Behavior sugiere que mientras menos desarrollado tengas el sentido del olfato, menos placentero será el intercambio sexual.

Las mujeres con olfato más agudo tienen orgasmos más intensos: ¿Cómo llegó a esta conclusión?

Se trata de un análisis que se realizó entre 70 personas saludables de entre 18 y 36 años mayoritariamente heterosexuales a quienes se les pidió realizar una autoevaluación sexual y, además, se les realizó un test olfativo con tres muestras distintas, una de ellas desprendía un aroma sexual casi imperceptible pues estaba arbitrariamente rebajado para que la prueba fuera más confiable.

Sorpresivamente, la sensibilidad ante el aroma no determinó el rendimiento sexual, pero sí sirvió como indicador de la experiencia sexual, principalmente en las mujeres: mientras más fino el olfato, mayor posibilidad de experimentar una relación más placentera.

Lo anterior se debe a que las secreciones corporales involucradas en el acto sexual provocan mayor excitación y esto no tiene qué ver con las controversiales feromonas, en realidad sí es un fenómeno asociado al famoso olor a sexo.

Aunque la investigación tiene algunos sesgos como que no especifica en qué etapa del periodo menstrual se encontraban las participantes y que sí es de suma importancia para determinar la disposición corporal y emocional de llegar al orgasmo, en realidad el estudio da cuenta de la amplia relación que tienen los sentidos con el placer sexual, particularmente el olfato que ha sido menospreciado por la industria de entretenimiento para adultos y que, sin duda, es de suma importancia para alcanzar el máximo placer.