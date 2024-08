De Chile para el mundo: Ruidosa Fest llega a Nueva York para celebrar su primera edición en EEUU

Será por primera vez, y en el marco de las actividades veraniegas del Lincoln Center, que este sábado 10 de agosto, Ruidosa Fest empapará de música a Manhattan, Nueva York, con un cartel inédito y una jornada transformadora para las voces y visión de las mujeres latinxs.

El día tendrá una decena de exponentes musicales en vivo, además de un panel de industria y una inolvidable fiesta silenciosa (con música directo en tus oídos), desde una perspectiva latinx.

Así es que se hará presente un impresionante elenco de artistas de la diáspora latina, además de con su fundadora y directora, Francisca Valenzuela, a las destacadas: Bebel Gilberto, Buscabulla, iLe, Bruses, Nella, Ali Stone, Salt Cathedral, Riobamba, Renee Goust + Khylie Rylo: CYBER MASHAKA, Mireya Ramos de Flor de Toloache.

Sumado a los shows el evento también contará con el panel titulado “Latinx to the Front: Nuestro Ruido is Worldwide. A conversation with leading latina journalists amplifying latinx music around the globe today” (Latinx al frente: Nuestro Ruido es mundial. Una conversación con periodistas líderes latinas amplificando hoy la música latina alrededor del globo), donde participarán siete de las voces más reconocidas del periodismo latinx musical de hoy en día, con Angie Romero (Amazon Music), Ellen Flores (Sirius XM), Stephanie Carvajal (Youtube), Julyssa Lopez (Rolling Stone), Isabella Raygoza (Billboard) y Sigal Ratner-Arias (Billboard), el cual será moderado por Jeanne Montalvo de Futuro Media.

El panel, que inicia a las 3:00 pm, invita a conversar sobre el impacto de los medios musicales, su poder narrativo y sus puntos de vista, los cuales amplifican y celebran las voces latinas que hacen ruido hoy.

Ruidosa Fest cerrará las actividades de la serie Summer for the City, de Lincoln Center y será con acceso gratuito para quienes asistan. Para más información sobre accesos y horarios, te invitamos a revisar el sitio web oficial de Lincoln Center.

Sobre Ruidosa Fest

Gestado en Chile por Francisca Valenzuela en 2016, Ruidosa es el primer festival de música liderado íntegramente por mujeres en toda América Latina. También es una comunidad y plataforma transfeminista, interdisciplinaria, inclusiva e intergeneracional, que celebra los proyectos de voces femeninas, identificadas como femeninas y disidentes en la industria musical y en disciplinas creativas latinoamericanas.

Además de festivales, Ruidosa se desempeña a través de talleres, paneles de conversación, podcasts, así como investigaciones. Todo esto, recordándonos la importancia de ser dueña de tu propia voz, mantenerte fiel a ti misma y crear el camino que sea adecuado para ti.