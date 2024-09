“Hackeo Material”: el proyecto feminista y decolonial de visibilización de fotografías

Hasta el 13 de septiembre estarán en exhibición una serie de 25 obras de Mane Adaro, Helen Hughes, Carla Möller Zunino, Ximena Riffo y Dai-Liv, fotógrafa e investigadora que deja a disposición fotografías para que los públicos las puedan manipular e intervenir con ellas los espacios que deseen.

La muestra, al interior del CEDOC del Museo Nacional de Bellas Artes, también incluye dos registros de performances que la artista realizó en el interior de la Biblioteca Campus Oriente UC y de Oodi, biblioteca central de Helsinki.

“Es importante revisar los grandes relatos, incluidos en ellos la fotografía y los libros. Es saludable cuestionarlos. Preguntarnos es uno de nuestros poderes como lectores y lectoras”, dice Dai-Liv (Santiago, 1989) sobre uno de los aspectos de Hackeo Material. Cuya intervención en el CEDOC presenta una serie de 25 imágenes de cinco autoras (creadas desde los años 80 hasta la fecha), disponibles para que quienes visiten este centro de documentación vivan una experiencia activa: acceder materialmente a las obras de estas artistas mujeres, coleccionarlas y tener la opción de usarlas en sus propios hackeos de la construcción del canon en la historia del arte y la fotografía chilena.

Sobre el origen de esta propuesta, la fotógrafa e investigadora cuenta que “llevaba muchos años reclamando sobre los problemas de representación e imaginarios hasta que me aburrí de esa energía contenida, así que decidí imprimirla y meterla dentro de los libros”.

📸 Conversamos con Dai Liv sobre “Hackeo Material. Intervención casera de un libro de papel” que se está exhibiendo en #CEDOCMNBA #MesdelaFotografía 👉🏼La muestra se podrá visitar hasta el 13 de septiembre desde las 10:00 a las 17:30 hrs. #GRATIS pic.twitter.com/QXwUbigiQ4 — MNBA Chile | Museo Nacional de Bellas Artes (@MNBAChile) August 20, 2024

Con ese impulso intervino el interior de publicaciones del catálogo de la Biblioteca Campus Oriente UC (Chile, 2022) y de Oodi, biblioteca central de Helsinki (Finlandia, 2023). Performances que registró en video y que son parte de esta muestra.

“Al preguntarme: ¿a qué imágenes puedo acceder que me permitan imaginar otras posibilidades de mundo o poder proyectarme a mí y otras mujeres? Y al no tener acceso, la única forma que conozco para hacerlo es poner imágenes nuevas, así sin permiso, imágenes que no han sido vistas y que exploran otras formas de representación”, reflexiona. Son acciones en que ingresa a la academia desde lo doméstico: se observa su tránsito desde la intimidad de imprimir y cortar las fotos en su casa, a intervenir libros canónicos de la historia del arte y la fotografía en bibliotecas emblemáticas.

Las fotografías dispuestas en el CEDOC, de formato análogo y digital, tanto a color como en blanco y negro, corresponden a piezas inéditas de Mane Adaro, Helen Hughes, Carla Möller Zunino, Ximena Riffo y Dai-Liv.

“Todas son autoras que se formaron en la calle y cuyo compromiso político e ideológico con la fotografía ha resultado ser un motor de vida”, explica Dai-Liv.