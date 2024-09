Conoce las iniciativas ganadoras de “Mujeres por la Equidad” 2024

ComunidadMujer celebró la esperada Ceremonia de distinción de las organizaciones ganadoras del Fondo “Mujeres por la Equidad” 2024. Esta iniciativa, que cumplió 18 años de trayectoria, reconoce y apoya a mujeres que lideran proyectos transformadores desde sus territorios, impulsando la equidad de género y el empoderamiento femenino en diversas comunidades del país.

Este año, las 11 organizaciones ganadoras provienen de distintas regiones, desde Tarapacá hasta La Araucanía, mostrando la fuerza de mujeres comprometidas con derribar barreras pensando cómo beneficiar a su entorno y construir un Chile más justo e igualitario. Temas tan diversos como la autonomía económica de las mujeres; derechos sexuales y reproductivos; tecnología y digitalización; cuidados; y resiliencia climática fueron abordados por estas iniciativas que, desde la ruralidad hasta los centros urbanos, están cambiando el rostro de sus comunidades.

En esta edición, se recibieron 140 proyectos de todo el país, de los cuales 74% proviene de regiones distintas a la Metropolitana y cerca del 40% de zonas rurales de Chile, cifras que aumentaron en 13 y 5 puntos porcentuales, respectivamente, en relación al año 2023, reflejando el gran alcance territorial y carácter descentralizador de esta iniciativa.

Además, en esta versión el jurado seleccionó dos proyectos de organizaciones ganadoras de versiones anteriores del fondo: Petu Moguelein Mahuidache y Taller de mujeres casa de acogida Lamngen La Pintana, reconociendo su compromiso, fortalecer, consolidar y escalar el impacto logrado en materia de prevención y erradicación de la violencia de género, y en el fortalecimiento del liderazgo y la autonomía económica de mujeres mapuches.

Proyectos ganadores

1. “Conécta(te) En La Tirana – Reactivación sala de computación” Agrupación social y cultural Mujeres a tu medida – Pozo Almonte, Región de Tarapacá

¿Sabías que en Chile el 77% de las mujeres presenta alguna dificultad para acceder a distintos servicios digitales, frente al 61% de los hombres?1. Ahí radica la importancia de este proyecto que busca reducir la brecha digital e impulsar el desarrollo de la agrupación mediante talleres de formación en el uso de computadores y herramientas digitales. Las participantes aprenderán a crear etiquetas para sus productos textiles. Todo lo anterior con la finalidad de fortalecer la autonomía digital de las mujeres mayores y fortalecer sus procesos de autonomía económica.

2.“Capacitando a Mujeres de la Agrupación de Artesanas Talita Kun” Agrupación de Artesanos y Recreativa Talita Kun – Huasco, Región de Atacama

La brecha de género digital en el uso de Internet es un claro ejemplo de desigualdad. En dos de cada tres países, los hombres utilizan Internet más que las mujeres2, una disparidad que se acentúa en las personas mayores de 50 años. Este proyecto está enfocado en apoyar precisamente a este grupo, ofreciendo capacitación y fortaleciendo las habilidades de las socias en temas relacionados con el perfeccionamiento de su labor artesanal y la promoción de sus productos a través de plataformas digitales aumentando sus canales de ventas fuera de la región impactando directamente en su autonomía económica.

3. “Profes al mar”

Agrupación de nado en aguas abiertas Zapallar – Puchuncaví, Región de Valparaíso

El proyecto ‘Profes al Mar’ tiene como objetivo empoderar a 45 profesoras escolares de Quintero y Puchuncaví mediante actividades deportivas, ambientales y artísticas. A través de talleres de ecología marina, natación en aguas abiertas y expresión artística costera, se ofrece un espacio seguro donde las participantes pueden conectar con la naturaleza y el deporte. Esta iniciativa aborda la histórica exclusión de las mujeres en deportes acuáticos, demostrando que en sus comunas existen zonas aptas para el nado y con rica biodiversidad, fomentando los beneficios físicos y psicosociales del deporte al aire libre e impactando en su rol de educadoras quienes transmitirán sus experiencia a sus estudiantes.

4. “Ciclo Seguro: Inclusión Menstrual sostenible en CESFAM SAPU Placeres de Valparaíso”

Consejo Local desarrollo Centro Salud Placeres | Valparaíso, Región de Valparaíso

Desde 2022, está en trámite el Proyecto de Ley que “promueve, resguarda y garantiza los derechos de las mujeres y personas menstruantes”, resaltando la necesidad de políticas públicas que aseguren el acceso equitativo a productos de higiene menstrual. Este proyecto busca facilitar el acceso a productos menstruales reutilizables y ofrecer educación sobre su uso a las mujeres y personas menstruantes inscritas en el CESFAM SAPU Placeres de Valparaíso, quienes pueden enfrentar dificultades en el acceso a productos de higiene menstrual. El proyecto también apunta a concientizar y desmitificar ideas sobre la menstruación que tantas desigualdades causan a las niñas y jóvenes.

5. “Mujeres y madres cuidando el futuro”

Red familias terapéuticas inclusivas -El Quisco, Región de Valparaíso

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 44,4% de las mujeres mayores de 18 años se encarga del cuidado y del trabajo doméstico no remunerado, lo que limita su acceso al empleo formal. En ese contexto, la organización ‘Red familias terapéuticas inclusivas’’ impulsa un proyecto de economía circular que busca empoderar a 27 mujeres y 8 hombres de la Red de Familias Terapéuticas Inclusivas de El Quisco, incluyendo mujeres en situación de discapacidad y madres cuidadoras de hijos con discapacidad o neurodiversidad. El proyecto se centra en la reutilización y transformación de ropa usada, generando ingresos, empleo y reduciendo la contaminación textil, al tiempo que fomenta el desarrollo personal y la inclusión laboral de las participantes.

6. “Lawentupeyüm waria mew: Sembrando sabiduría para el buen vivir” Petu Moguelein Mahuidache – El Bosque, Región Metropolitana

En Chile, desde el año 2000 que se implementa el Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI), como política en salud. El proyecto Lawentupeyüm, basado en este contexto, busca fortalecer el liderazgo de mujeres mapuche en la comuna de El Bosque, promoviendo la medicina tradicional como herramienta de soberanía medicinal y fuente de ingresos. A través de la red comunitaria, se impulsa la preservación y difusión de la medicina mapuche, contribuyendo a la sostenibilidad del proyecto y al bienestar de la comunidad.

7. “Fortaleciendo nuestra Red Lamngen”

Taller de mujeres casa de acogida Lamngen La Pintana – La Pintana, Región Metropolitana

La Red Lamngen, de acompañamiento territorial para las pobladoras de La Pintana, víctimas y sobrevivientes de violencia machista, fue una de las ganadoras de nuestro Fondo Concursable en 2021. En su primera etapa de trabajo, la Red se enfocó en fortalecer los conocimientos sobre cómo enfrentar la violencia contra las mujeres a través del esfuerzo colectivo. Actualmente, en su segunda etapa, la Red ha formalizado su trabajo territorial, lo que les ha permitido conectar con nuevas redes y consolidar las existentes. Con esto, esperan aumentar el número de voluntarias para alcanzar a más mujeres en la comuna.

8. “Mujeres del campo cultivando igualdad!

Agrupación de Mujeres unidas de Lonquén – San Nicolás, Región de Ñuble

La brecha de género en ingresos sigue siendo significativa en Chile, alcanzando un 20,8% de acuerdo a la CASEN 2022. Este proyecto, destinado a 45 socias de la agrupación Mujeres Unidas de Lonquén, busca empoderarlas económicamente y reducir desigualdades. A través de talleres sobre equidad de género, derechos y emprendimiento, se pretende mejorar su acceso al mercado laboral. También se promoverá su participación en la toma de decisiones comunitarias y se abordará la prevención de la violencia de género mediante campañas de sensibilización en áreas rurales.

9. “Escuela para Padres y Madres: Corresponsabilidad para la buena crianza” Centro de padres y apoderados Escuela El Saber – Nacimiento, Región del Biobío

En Chile, los padres disponen de solo cinco días hábiles de permiso postnatal para cuidar a sus recién nacidos, una cifra considerablemente menor al promedio de 10 semanas en los países de la OCDE. Para promover una mayor corresponsabilidad en la crianza, el Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Básica El Saber implementará la Escuela para Padres y Madres: Corresponsabilidad para la buena crianza. Este programa ofrecerá cuatro jornadas de capacitación con enfoque de género, incluyendo cuidados alternativos para los hijos de los asistentes. Los temas a tratar incluyen equidad de género, corresponsabilidad, crianza respetuosa, paternidad activa y gestión emocional. Se busca así resignificar la paternidad activa y crear un libro didáctico como recurso de apoyo para los participantes.

10. “La vejez no es un impedimento para aprender”

Club de personas mayores lugar de encuentro – Tirúa, Región del Biobío

En Chile, el 87% de las mujeres trabaja en áreas como comercio, educación y servicio doméstico, mientras que solo el 7% lo hace en sectores no tradicionales (INE, 2021). Además, las mujeres mayores de 60 años son mayoría, especialmente desde los 80 años o más, reflejando la feminización del envejecimiento (Observatorio del Envejecimiento, 2020). El proyecto ‘La vejez no es un impedimento para aprender’ de Tirúa busca capacitar a 14 mujeres en gasfitería, brindándoles autonomía para resolver problemas domésticos sin depender de terceros y desafiando estereotipos de género en oficios tradicionalmente masculinos.

11. “Mujeres empoderadas de Gorbea”

Agrupación de mujeres emprendedoras mercadito intercultural de Gorbea – Gorbea, Región de La Araucanía

En Chile, durante 2021, solo el 35,2% de las licencias de conducir clase B fueron otorgadas a mujeres (Subsecretaría de Transporte, 2022). La Agrupación intercultural de mujeres emprendedoras, compuesta por 16 mujeres jefas de hogar de zonas rurales y urbanas, busca reducir esta brecha. La falta de acceso a licencias limita su movilidad y autonomía.. A través de este proyecto, se espera que puedan obtener sus licencias de conducir, mejorando los tiempos de traslado de productos, ampliando su clientela y fortaleciendo sus emprendimientos, lo que contribuirá a su independencia económica y a sus procesos de autonomía en general. Ellas serán dueñas de sus tiempos y traslados.