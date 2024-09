Cineasta Roberto Doveris presenta “Ficción Marica”, libro sobre disidencia sexual en el cine chileno

Roberto Doveris tiene mucho que decir sobre la disidencia sexual, no sólo desde su obra cinematográfica “Las Plantas” y “Proyecto fantasma” sino que también desde la investigación y reflexión académica. “Ficción Marica. Diversidad y disidencia sexual en el cine chileno” (Editorial Metales Pesados) es su nueva publicación, el libro será presentado hoy a las 18:30 horas, en el CCC (calle Raulí 571, Santiago) junto a Fernando Castillo (No estoy Creici) y Karen Glavic.

“Sin distanciarse de su rol de creador, (Doveris) examina el cine chileno contemporáneo y su creciente interés por incluir, interpelar y visibilizar a una comunidad que históricamente no tuvo cabida en los relatos audiovisuales y que, sin embargo, en la actualidad da cuenta del creciente protagonismo en el rubro cinematográfico. “Ficción marica” intentará responder a las preguntas ¿por qué este cine aparece hoy en Chile?, ¿por qué no apareció antes?”, escribe la crítica Carolina Urrutia en el texto de presentación.

“Movilizando diversas teorías del cine, feminismos, estudios de género y queer studies, el autor examina decenas de películas estrenadas en la última década, y engloba las representaciones LGBTQ+ en el campo amplio de las artes”, agrega.

La idea de “Ficción Marica” nació cuando Roberto Doveris estaba haciendo su magíster y buscaba bibliografía sobre cine LGBTQ+ en Chile.

“Me encontré con que se había investigado y escrito muy poco; salvo por algunas películas más insignes, mucho del cine LGBTQ+ no había sido registrado por la reflexión teórica (ni tampoco por la crítica de cine, que en Chile es bien escasa también). Esto contrastaba mucho con mi experiencia en el campo de la producción de cine, durante los últimos 15 años fui testigo de una efervescencia en la producción de películas de este tipo, intuía que se habían realizado y estrenado muchísimas cintas chilenas que de una u otra forma abordan la diversidad y la disidencia sexual, y me pareció pertinente reflexionar sobre ese fenómeno, que no era para nada marginal si no que estaba en el centro de la producción de cine chileno contemporáneo: había circulado, había recibido premios, y era un correlato de las importantes transformaciones sociales que habíamos vivido como sociedad”, cuenta el autor.

Fue entonces cuando nació el proceso de construcción de la obra. “En primer lugar, intentamos sistematizar la relación entre cine y género desde un punto de vista teórico, tratando de ser un aporte en la discusión sobre feminismo, teoría de géneros y ficción. Y también hicimos dos recorridos, uno sobre el surgimiento del cine LGBTQ+ internacional, en distintos momentos y latitudes, y después un panorama de los movimientos homosexuales en Chile, y su posible conexión no directa con el surgimiento del cine homosexual, como una especie de herencia contracultural”, explica Doveris.

“Creo que estos repasos que hace el libro van a ser útiles para el lector, para situar la discusión y abrir líneas diferentes de lectura y de interpretación, y para entender todas las capas que componen el surgimiento del cine LGBTQ+ en Chile que parafraseando a B. Ruby Rich podemos decir que vino “desde todos lados”. Luego, el libro va a llevar todos esos marcos de la lectura a las películas chilenas, que ascienden a 80 títulos. Es un recorrido organizado en torno a nodos temáticos; películas románticas, de salida de closet, inspiradas en hechos de la vida real, películas camp, familias homoparentales, exploración sexual, personajes trans, películas que de diferentes maneras cuestionan la mirada masculina y heterosexual del cine heteronormado y tradicional”, agrega.

Sobre la contribución que “Ficción Marica” hará a la discusión, Doveris opina que “más allá del aporte temático, el libro es un aporte único dentro de los estudios del cine es el catastro de películas”.

“Por primera vez los lectores se van a encontrar con una revisión exhaustiva de la visibilidad de la diversidad sexual en el cine chileno, desde los 70 hasta hoy, conformando un corpus de 80 cintas de ficción que representan en primera, segunda o tercera capa, cuerpos, identidades y deseos no heterosexuales. Es lo que me hubiera gustado encontrar en un libro cuando comencé a hacer esta investigación”, sostiene.

Por último, el autor agrega: “¡Fue un deleite ver tantas películas! Y un descubrimiento porque muchas de ellas las vi por primera vez como es el caso de “Ni una caricia”, de Beatriz Maldonado, una película que considero importante porque justo se lanza el 2010, que es un año bisagra que marca el crecimiento exponencial de este tipo de cine en Chile. También escribiendo estas páginas desarrollé un cierto sentido de pertenencia con la escena local, porque esta explosión de cine LGBTQ+ pasó acá en Chile con una fuerza inusitada, no es un fenómeno que se haya dado en todos los países latinoamericanos. Y ser parte de esa escena es emocionante, porque fue algo que estaba pasando dentro y fuera de la pantalla, las comunidades LGBTQ+ en Chile fueron protagonistas de los cambios sociales de los últimos 20 años, y el cine vino a formar parte de esos cambios también”.

El lanzamiento del libro “Ficción Marica. Diversidad y disidencia sexual en el cine chileno” (Ed. Metales Pesados) se realizará este jueves 26 de septiembre, a las 18:30 horas en el CCC, Calle Raulí 571, Santiago Centro.