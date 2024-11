“Historias Queer”, una muestra de documentales sobre arte LGBTQ+ en Santiago y Concepción

Vuelve Dart: Festival de Cine especializado en documentales sobre Arte y este año en conjunto con Le Fifa: Festival Internacional de Films sobre Arte de Montreal, Canadá han preparado un selección de ícono Queer de la historia del Arte Underground.

DART: Festival de Cine Documental sobre Arte presenta “Historias Queer”, 4 documentales sobre arte LGTBIQ+ que tendrá exhibiciones en las ciudades de Santiago y Concepción, durante la primera semana de noviembre de 2024.

Esta pequeña y delirante muestra de 4 documentales de reconocidos íconos del arte LGBTQ+, se realizará en CityLab del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y en la sala Sala Bandera Negra, y cuenta con venta de entradas vía Portal Tickets. El 4 y 5 de noviembre comenzará la muestra en CityLab del Centro Cultural GAM en Santiago de Chile, y el 7 y 8 la cita es en Sala Bandera Negra en Concepción.

Esta muestra es producida en colaboración con Le Fifa: Festival Internacional de Films sobre Arte de Montreal, Canadá; Citylab Santiago y Sala Bandera Negra de Concepción.

“Historias Queer” presenta 4 documentales y diálogos para que el público y los colectivos se encuentren en torno a intensas historias de vida y sus vínculos con el arte, iluminadas por un incesante arcoiris.

Programación

Wojnarowicz: F–k You F-ggot F–ker (2020/ EE.UU. ): A medida que Nueva York se convertía en el epicentro de la crisis del sida, el arte de David Wojnarowicz se volvía más pertinente y franco. Su poderosa forma de ver el mundo tuvo un increíble impacto en la lucha por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos. En esta exploración de su vida a modo de collage, Chris McKim mezcla hábilmente sus pinturas, fotos, películas, cartas y conversaciones grabadas con recuerdos de amigos y familiares. Retratando cómo prostitutas, vagabundos, drogadictos, inmigrantes y el sida fueron sus temas de visibilización, no como objetos de estudio, sino como lugar de afectos para construir una prolífica producción artística, conformada por una intensa narrativa fotográfica; el recurso del collage como soporte para la crítica; la pintura y el texto como lugares para reflexionar su propia precariedad y la del movimiento político al que adscribió, militando en ACT UP; e inclusive, su experimentación con la música en escenas de contacto directo con la colectividad.

Purple City (2022/ Canadá): Esta película es una exploración fascinante de las mitologías que rodean a la estatua centenaria “The Golden Boy”. Incorporando danza, animación y recreaciones, el film dirigido por cineastas y artistas queer, imagina las identidades perdidas de los modelos utilizados para el escultor parisino Georges Gardet, autor de la obra de La Eterna Juventud. Este imaginario del Golden Boy invita a explorar historias ocultas que transitan entre lo homoerótico, y el mito de la belleza grecorromana en tanto modelo estético que perdura hasta nuestros días.

Tan inmunda, y tan feliz (2022/ Chile): Hija de Perra fue una artista travesti que se convirtió en un ícono de la disidencia sexual y en un referente del under latinoamericano luego de morir en el año 2014 a causa del sida. A través de múltiples archivos audiovisuales y fotografías inéditas capturadas por su mejor amigo y cómplice Wincy Oyarce, desde lo afectivo se descubre cómo surgió este personaje monstruoso que incursionó en la música, el cine, escribió textos para la academia y convirtió su travestismo en una acción política, cuestionando el género y la identidad sexual. Su “inmundo” legado es presentado como un hito para el patrimonio de las disidencias de Chile.

El Jardín de los Faunos (2022/ Alemania): Nazario Luque Vera, conocido como Nazario, es el fundador del movimiento de cómic underground español, y apasionado pionero de la novela gráfica gay en la España de la transición, tras el término de la dictadura franquista. A través de fotografías, películas de 16 mm, ilustraciones y pinturas, presenta su trabajo sexualmente explícito, mientras recuerda su historia de amor con su recientemente fallecido novio, tras 40 años de relación, como también su agitada vida en Barcelona. Este autodenominado superviviente del sida, es retratado como un ser incesante, desobediente, vanguardista e irruptivo, llevando las prácticas sexuales desde el ámbito de lo privado a lo público a través de su arte.

