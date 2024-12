Diseñadora oriunda de Coyhaique presentará su colección en NY Fashion Week

Filippa Lema cursa su último año de la carrera de Diseño de Moda. Oriunda de Coyhaique, donde estudió antes de partir a Santiago para empezar sus estudios profesionales, se define como una apasionada por la moda y el arte.

“Soy estudiante de último año de Diseño de Moda, apasionada por la moda y profundamente inspirada por la Patagonia, sus colores, texturas y su naturaleza, ya que soy oriunda de Coyhaique. Mi marca, EFELH, nació con el objetivo de darle una segunda vida a los cueros y lanas de oveja que se acumulan como desechos en la región de Aysén, creando prendas únicas y elegantes para revalorizarlos.“

Estos diseños, compuestos principalmente a base de productos nacionales, reciben la colaboración de artesanos locales de la región, encargados de curtir e hilar la lana y cuero que luego se transforma en abrigos, vestidos, chalecos y tapados. El proceso artesanal es clave en la creación de prendas exclusivas y sostenibles que destacan por su calidad y la conexión con la tradición de sus tierras. “Mi trabajo se basa en el uso de productos naturales. Como mencioné antes, mis diseños están hechos principalmente con cueros y lanas de oveja, los cuales son curtidos e hilados por artesanos locales de la región de Aysén. Este proceso artesanal es clave en la creación de prendas exclusivas y sostenibles que destacan por su calidad y conexión con la tradición de mi tierra”, dice la diseñadora. A inicios del mes de diciembre, tuvo la posibilidad de mostrar su colección en el Chile Fashion Week, lo que describió como una increíble oportunidad para dar a conocer su trabajo. En esta oportunidad, que reúne a destacados profesionales y diseñadores de moda y también a invitados internacionales, fue donde un cazatalentos se cautivó por la colección de la chilena. Así, fue invitada a participar en la New York Fashion Week, uno de los eventos del mundo de la moda más relevantes del año. “Participar en Chile Fashion Week ha sido una increíble oportunidad para dar a conocer mi trabajo. Esta invitación me tiene inmensamente feliz y agradecida. Estoy llena de emoción y energía para sorprender en mi próximo show en la Fashion Week en Estados Unidos”, sostuvo. Emocionada y enérgica para sorprender en su próximo show en la Fashion Week en Estados Unidos, Filippa representará a nuestro país y a la Patagonia Chilena por medio de su colección. El evento se realizará durante los primeros días de febrero del año 2025.

“En cuanto a próximos proyectos, quiero dedicar este fin de año y mes de enero de lleno a la presentación en el New York Fashion Week. Posterior a eso, junto con realizar mi práctica profesional pretendo diseñar otra colección y realizar los trámites para registrar la marca”, dijo.

“Espero que la experiencia del New York Fashion Week me permita llegar a otros diseñadores, otros países y que potencialmente me permita tener la posibilidad de presentar mi trabajo en otras pasarelas. También me gustaría aportar de alguna manera en cultura y arte a mi región, espero tener la oportunidad para realizar diferentes talleres sobre diseño, confección y acerca del proceso textil que significa crear una prenda de vestir”, finalizó.