Cáncer de mama: mitos y verdades sobre la reconstrucción mamaria

Durante el mes de la lucha contra el cáncer de mama, se resalta la relevancia de la reconstrucción mamaria para las mujeres que han enfrentado esta enfermedad. Este procedimiento no solo restablece la apariencia física, sino que también mejora la autoestima y el bienestar emocional tras una mastectomía. Existen dos tipos de reconstrucción: inmediata, durante la mastectomía, y diferida, que puede realizarse después de otros tratamientos. Es importante aclarar que los implantes mamarios, aunque no son permanentes, no aumentan el riesgo de cáncer y no afectan las mamografías.

