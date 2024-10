Cada vez más adolescentes practican sexo sin protección

En la última década, ha disminuido considerablemente el uso del preservativo entre los adolescentes sexualmente activos. De hecho, un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud(OMS) sugiere que el 30 por ciento de los y las adolescentes de Europa, Asia Central y Canadá no utilizaron ningún método anticonceptivo, tampoco preservativo, la última vez que mantuvieron relaciones sexuales.

Según Hans Henri Kluge, director de la OMS para Europa, las conclusiones del informe son “tristes, pero no sorprendentes”. Los datos sugieren que las tasas de relaciones sexuales sin protección están en sus niveles más altos desde 2014, una práctica que pone a los jóvenes en riesgo significativo de infecciones de transmisión sexual (ETS) y embarazos no deseados.

“La educación sexual integral apropiada para esa edad sigue estando desatendida en muchos países y, donde está disponible, resulta cada vez más objeto de ataque, bajo la falsa premisa de que la educación sexual fomenta el comportamiento sexual”, dijo Kluge en una declaración a los medios.

Hasta el 61 por ciento de los adolescentes no utiliza métodos anticonceptivos

El estudio encuestó a más de 242.000 adolescentes de 15 años procedentes de 42 países y regiones de Europa, Asia Central y Canadá. En toda Europa, una media de uno de cada cinco chicos y una de cada siete chicas declararon haber mantenido relaciones sexuales.

Casi un tercio (el 30 por ciento) de esos adolescentes dijeron que no haber usado ningún método anticonceptivo la última vez que habían tenido relaciones sexuales. Esa cifra se ha mantenido constante desde 2018.

Sin embargo, hubo grandes diferencias entre regiones, ya que los adolescentes de algunos países tuvieron más relaciones sexuales sin protección que otros.

En Dinamarca, el 61 por ciento de las adolescentes y el 50 por ciento de los varones admitieron no haber utilizado ningún método anticonceptivo la última vez que habían tenido relaciones sexuales. Las tasas de relaciones sexuales sin protección también eran elevadas en algunos países de Europa oriental, como Eslovaquia, Bulgaria y Polonia, así como en Gran Bretaña e Irlanda.

Los adolescentes suizos, austriacos, alemanes y franceses fueron los que más utilizaron anticonceptivos, pero entre el 12 y el 25 por ciento de los adolescentes de esos países no los usaron.

Preocupación por las ETS y los embarazos no deseados

“Esta tendencia es preocupante, ya que no utilizar preservativo expone a los jóvenes al riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual y -especialmente si no se utilizan otros métodos anticonceptivos- a embarazos no deseados”, escriben los autores del estudio.

El aumento de las relaciones sexuales sin protección se ha relacionado con el incremento de las tasas de sífilis. Las ETS están aumentando en Europa: el número de casos notificados experimentó un incremento significativo en 2022 en comparación con 2021.

Otro informe, publicado por el Centro europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés), arroja que los casos de gonorrea habían aumentado en un 48 por ciento, los casos de sífilis en un 34 por ciento y los casos de clamidia en un 16 por ciento.

El informe también revela que el 6 por ciento de las chicas y el 18 por ciento de los chicos no sabían si su pareja había utilizado métodos anticonceptivos en la última relación sexual. Los autores del estudio dicen que las cifras sugieren que muchos adolescentes sufren agresiones sexuales, incluidas las derivadas del “stealthing”, es decir, la retirada del preservativo sin consentimiento, así como relaciones sexuales no deseadas o no consentidas.

Llamado a una mayor educación sexual

Algunos países europeos, como Francia y el Reino Unido, ofrecen un acceso fácil y gratuito a los preservativos para los menores de 25 años. Pero, incluso con acceso gratuito a preservativos en el Reino Unido, los adolescentes de Gales y Escocia siguen declarando altos niveles de relaciones sexuales sin protección (entre el 30 y el 42 por ciento de los encuestados).

En Francia, el presidente Macron alertó de que que el país no estaba haciendo un buen trabajo en educación sexual. “La realidad está muy, muy lejos de la teoría. Tenemos que formar mejor a nuestros profesores en este ámbito, tenemos que sensibilizarlos de nuevo”, dijo Macron en 2022, cuando se lanzó el plan de preservativos gratuitos de Francia.

La OMS reclama una educación sexual integral en las escuelas para que los adolescentes puedan debatir abiertamente sobre temas relacionados con sexualidad y salud sexual. Las conclusiones del estudio muestran la “importancia vital de una educación sexual apropiada para la edad y adaptada a los jóvenes, que les permita conocer y explorar sus sentimientos, relaciones y comportamientos sexuales”.