Un documental sobre los efectos que tendría la minera Dominga en una reserva natural única del norte de Chile, podría desatar una tormenta en víspera de la reunión de la COP25, que se realizará en diciembre en Santiago, a lo que se suma el hecho de que es inminente un fallo de la Corte Suprema sobre el proyecto de 2.500 millones de dólares.

Archipiélago de Humboldt: paraíso en peligro de César Villarroel (Valparaíso, 1975), recopila los testimonios de la comunidad de Chañaral de Aceituno y científicos que advierten sobre los peligros de la millonaria iniciativa de la firma Andes Iron. Su idea es "difundir una de las áreas más biodiversas de nuestro país, de importancia mundial y que por desconocimiento colectivo podemos perder para siempre", explicó su director.

En estos días, la obra recorre diversas regiones del Chile y se exhibirá el 31 de julio, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural La Moneda, mientras de forma paralela Villarroel realizará una muestra fotográfica en el Museo Interactivo de Las Condes del 5 al 28 de julio. El fotógrafo y buzo adquirió notoriedad por fotos que incluso sirvieron para conocer nuevas especies.

"Yo creo que ad portas de una reunión tan importante como la COP25, estos temas, al menos, nublan la situación actual. Es importante recordar, independientemente de lo que pueda o no hacer el Gobierno, que es un proyecto que no puede estar más mal ubicado", comentó Maximiliano Bello, oficial principal de la unidad internacional de conservación de The Pew Charitable Trusts.

El proyecto minero está ligado a uno de los máximos jefes del grupo Penta, Carlos "Choclo" Délano, amigo personal del Presidente Sebastián Piñera y uno de los principales involucrados en el caso de boletas ideológicamente falsas para financiar irregularmente a la UDI .

"Quiero que la COP25 de Chile sea recordada como la COP azul", dijo Piñera en abril al anunciar una nueva política oceánica para nuestro país, en vista de lo cual el proyecto de Minera Dominga, que ya lleva más de un lustro de trámites, luce claramente fuera de lugar.

Archipiélago Humboldt, Paraíso en peligro from @explorasub on Vimeo.

Billetera mata galán

La caleta de Chañaral de Aceituno es parte del archiélago de Humboldt, una zona costera excepcional por la concentración de peces y mariscos, que se encuentran en una cantidad muy superior a otras zonas parecidas. Por la cantidad de alimento, también es un lugar donde llegan diversas especies de cetáceos. Incluye la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y dos reservas marinas, Isla Damas-Choros e Isla Chañaral.

Antes, la comunidad enfrentó un proyecto de una termoeléctrica que logró cancelar. Ahora el desafío es Dominga. El abandono estatal, dada la falta de elementos tan elementales como luz eléctrica y agua potable, hacen que el proyecto de la minera resulte interesante para algunos miembros de la comunidad, como queda claro en el documental. La oferta es tentadora: según sus propios datos, en construcción la minera "creará 10.000 puestos de trabajo directos y 1.450 en operación, cifras que se elevan significativamente si consideramos que por cada empleo directo se generan unos 2,5 empleos".

Dominga contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, como subproducto. La inversión es de US$2.500 millones y su vida útil es de 26,5 años.

Bello advirtió sobre "un mecanismo tremendo de parte de la empresa, de tratar de comprar y empujar voluntades de la comunidad, y que creo que lo único que hace es poner a la comunidad en contra de sí misma y resquebrajando esa unidad. Por amor a la sanidad, tanto mental como de la comunidad, debiéramos terminar con este proceso lo antes posible".

Villarroel intentó incluir en su película las voces de autoridades políticas que apoyan la iniciativa de la minera, pero ninguna se animó a aparecer.

Zona rica en biodiversidad

Por otro lado, científicos como el investigador del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte (UCN), Carlos Gaymer, advierten que cualquier proyecto afectaría gravemente la zona donde convive "un conjunto de ecosistemas únicos en el planeta, con condiciones que no existen en otra parte del mundo y especies únicas en tierra pero también en el mar".

Gracias a su sistema de archipiélagos, que retienen las corrientes ricas en nutrientes que vienen desde el sur, allí hay productividad tal, que además se extrae el 80% de loco y lapa de toda la Región de Coquimbo, sin contar jaivas, camarones y langostinos amarillos, junto a las enormes concentraciones de kril y anchoveta, destaca.

Por eso también está en la zona el 80% de la población de pingüinos de Humboldt y 14 especies de cetáceos llegan a alimentarse allí.

"Esta zona es probablemente una de las más ricas en biodiversidad y uno de los íconos de la corriente de Humboldt", una área cuyos miembros animales "necesitan más protección, no proyectos de esa envergadura", recalca Bello.

La firma inició el proceso para obtener los permisos ambientales en 2013. Actualmente el proyecto "se encuentra a la espera de que la Corte Suprema resuelva el recurso de casación presentado el año pasado", según informó Andes Iron a El Mostrador.

En uno de los últimos actos del Gobierno de Michelle Bachelet, en marzo de 2018, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó por unanimidad la creación de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos del Archipiélago de Humboldt, pero no determinó su extensión "por la presión de grupos económicos para que no tenga interferencia con una eventual instalación del puerto de Dominga", dice Gaymer.

En síntesis, la Suprema debe confirmar o no lo ya establecido por el Tribunal Ambiental de Antofagasta, que señaló que hubo arbitrariedad e ilegalidad en las votaciones de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y, posteriormente, en el Comité de Ministros presidido entonces por Marcelo Mena.

Andes Iron destaca que el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) del proyecto Dominga recomendaba aprobar el proyecto, "por lo que tenemos la convicción de haber cumplido ampliamente la normativa vigente, con una intención clara de desarrollar una nueva minería que tiene como eje fundamental el compromiso con el medioambiente y el desarrollo económico y social".

Para Villarroel, "estamos próximos a oír a la Corte Suprema. Si esta acoge las alegaciones de las organizaciones ambientales y sociales, podrá dictar una sentencia de reemplazo, es decir, confirmar el rechazo al proyecto Dominga. En el caso contrario, el mismo proyecto con las mismas falencias podría, nuevamente, ser votado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, instancia que ya lo rechazó, pero ahora lo tendría que hacer con personeros de este Gobierno".

Frente a un posible fallo judicial que retrotraiga el proyecto para que reinicie sus trámites ambientales, Bello cree que "ahí viene la pregunta para el Gobierno: qué es lo que debes hacer. En ese contexto, creo que para ante las luces, especialmente de la ciencia, el proyecto debiera ser rechazado".

"Creo que hay un problema de Estado, más que de Gobierno", afirma Gaymer, quien recuerda que ya hace quince años se está tratando de proteger la zona, mediante una comisión que agrupaba a comunidades, científicos y autoridades para solicitar la creación de un área de múltiples usos, que nunca se materializó.

En junio, un grupo de científicos emplazó al Gobierno de Piñera por este tema, sin obtener respuesta.

Impacto de la minera

Para científicos como Gaymer, las consecuencias del proyecto son claras, tanto en tierra como en el mar. En tierra se vería afectada la flora y fauna por los depósitos de relave, "planificados en bancos de semillas de especies endémicas", como las que dan origen al fenómeno del "desierto florido" y que, "una vez que quedan sepultados, se acabó". Esto, a su vez, afectaría a especies como el loro tricahue, que está en peligro de extinción.

A eso se sumaría la extracción de agua de las quebradas de la zona, también de zonas subterráneas, con lo cual facilitaría la subida de aguas saladas y la consecuente desertificación, que también afectará a la población humana.

A nivel marino, el problema que ve el científico es la cantidad de buques que transitarían en la zona, que afectaría a las ballenas, que tendrían problemas de orientación y también por choques. Además muchas especies en peligro de extinción, si bien nidifican en tierra, se alimentan en el mar, justamente en la zona donde se emplazaría el puerto.

Villarroel destaca que el documental es fruto de más de una década de trabajo, de "navegaciones extensas" en "lugares inexplorados, algunos de ellos no de tan fácil acceso pero todos con un denominador común: vida salvaje y recursos marinos".

Explica que "lograr un registro en las mejores condiciones para poder transmitir la riqueza del lugar fue un desafío, ya que realizamos todo de manera independiente, actuando desde la ciudadanía, con medios limitados, pero con un gran conocimiento técnico del área y nuestro equipos. Finalmente logramos tener un registro de las diez islas, islotes y bajos oceánicos que componen este sector, además de cetáceos y, lo más importante, a los buzos mariscadores de la zona trabajando en este lugar".

Con la biodiversidad como protagonista, la obra incluye imágenes únicas, "junto al relato de pescadores artesanales, dirigentes sociales y destacados científicos que van tejiendo un relato honesto, directo y contundente sobre el lugar".

"Todo en este territorio está en juego. Desde la gran biodiversidad hasta las actividades socioeconómicas sustentables y respetuosas con el ecosistema, que llenan de orgullo a la comunidad de La Higuera, corren peligro frente a las amenazas ambientales del proyecto Dominga", sintetiza el director.

"No podemos negarnos al desarrollo, es algo intrínseco a nosotros, necesitamos la minería para casi todo en la vida, el celular o tablet donde lees esto, tu cámara fotográfica, medicina, pero debemos aprender que no puede ser en cualquier lado ni a cualquier costo. Hay sitios que simplemente no podemos intervenir. Sin ellos somos nosotros mismos los que quedaremos sin esperanza de un futuro como especie, y este es uno de esos sitios", concluye.