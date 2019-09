Experto en educación alemán Georg Lind visitará Chile

El experto alemán en educación Georg Lind visitará Chile a partir de este sábado.

Lind realizará actividades en la Universidad de Concepción (UdeC) y la Universidad Católica de Valparaíso.

El especialista ha hecho un trabajo en torno a la formación de los alumnos con competencias para una mejor democracia.

En una entrevista con este medio en 2017, alertó que actualmente las escuelas "están más interesadas en el rendimiento que en enseñar a resolver los problemas mediante el diálogo".

Una investigación en curso, realizada gracias al Fondo de Investigación en Educación del Ministerio de Educación (FONIDE) y liderada por el académico Daniel Tello de la Universidad de Concepción, deja patente el escaso desarrollo de competencias democráticas en la formación inicial docente que entregan actualmente nuestras universidades a los estudiantes de pedagogía.

Taller gratuito

Lind estará Chile entre los días 8 y 17 de septiembre, en una visita gestionada por la Facultad de Educación de la UdeC.

Esto se realiza en el marco de las conferencias que ha ofrecido la universidad a profesores de escuelas públicas de la Región del Biobío, para conmemorar los 100 años de la UdeC.

Específicamente, dictará una charla el día 12 de septiembre, de 9:30 a 13:00 en el Teatro Universidad de Concepción, donde se esperan unas 500 personas, entre profesores y directivos y encargados de convivencia.

Además, ofrecerá un workshop gratuito a 40 profesores y encargados de convivencia escolar, entre los días lunes 9 y viernes 13 de septiembre, de 9:00 a 17:00.

Esto les permitirá a los docentes certificarse en el método de discusión de dilemas de Konstanz, creado por el autor.

Adicionalmente, se están programando actividades con académicos en Valparaíso.

Para Jaime Retamal, académico de la U. de Santiago y parte del grupo de investigadores del proyecto, su visita es importante "porque nos viene a recordar que la democracia no es sólo un modo de gobierno y que nunca nace de generación espontánea o por azar".

"La democracia se construye y los profesores pueden hacer mucho por ello. Desde la edad escolar los niños y jóvenes deben por cierto aprender que votar es importante, pero además deben aprender que el futuro político no está en las manos de otros, sino en sus propias manos. Si quieren cambiar la injusticia social, si no quieren que los millonarios con cuentas corrientes en los paraísos fiscales nos gobiernen, si quieren que la crisis climática cambie de una buena vez, no es cuestión de la clase política, sino de ellos mismos buscar producir cambios", comentó.

Segunda visita

En esta segunda visita fue invitado por el decano de la Facultad de Educación de la UdeC, Oscar Nail. Tello trabaja con Lind desde 2011. Ese año fue su primera visita a Chile, invitado por la Facultad de Medicina, interesada en mejorar la formación moral y ética de los futuros médicos.

Esta nueva visita "significa un aporte desde la academia a la formación docente y a la formación escolar en el diálogo y la resolución de conflictos", expresa Tello.

"Esta mirada teórica, heredera de la tradición de la psicología educacional evolutiva, ve la escuela como un espacio de aprendizaje y de desarrollo de competencias, en la que los estudiantes tienen derecho a participar de instancias que les permitan desarrollar sus competencias morales y democráticas, que tienen directa aplicación en la resolución y el evitar un conflicto", dice.

"Parafraseando a Lind, todos tenemos la intención de actuar bien, pero no todos tenemos la capacidad de actuar según como esperamos cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles que debemos resolver bajo presión. Esta es la habilidad que Lind denomina competencia moral-democrática, y es la que busca desarrollar en los profesores que participan en su taller, y que busca que ellos luego desarrollen con los alumnos en sus escuelas".

Trayectoria

Lind es psicólogo experimental de la Universidad de Konstanz, Alemania. En su investigación, visitó a Lawrence Kohlberg, psicólogo estadounidense, para conocer su metodología de trabajo en la descripción del desarrollo moral de las personas, y en las intervenciones posibles para desarrollarla.

Así, lo invitó a Alemania a implementar en los años 80, la metodología de la "Escuela Justa" en una escuela alemana, la que buscaba transformar el ambiente escolar en un un ambiente democrático, a partir de la discusión de problemas reales que estaba viviendo la escuela.

A pesar de la buena acogida de la iniciativa de la Escuela Justa, Lind reconoció que una intervención que surgiera a partir de los problemas contingentes de la vida escolar no necesariamente servía para desarrollar la capacidad de los estudiantes para resolver problemas de manera pacífica y reflexiva.

Como psicólogo experimental, entonces, desarrolló un método pedagógico que permitiera a todos los estudiantes de una escuela (desde los 8 años de edad), desarrollar su capacidad de reflexionar frente a los problemas que surgen en su cotidiano, y poder actuar de acuerdo a sus propias reflexiones, antes que por presiones de grupos o por tendencias de moda.

Para ello, retomó los trabajos anteriores a la Escuela Justa de Kohlberg, el denominado método de discusión de dilemas de Kohlberg y Blatt, que parte de un ejercicio de discusión no competitiva en torno a dilemas ficticios que están de acuerdo a las edades e intereses de los estudiantes.

Este método reformulado es el que Lind denominó Método de Konstanz de Discusión de Dilema, alias, el Teatro de la Discusión. Este método lo ha implementado y mejorado con investigaciones por más de 30 años.

Además, Lind desarrolló un instrumento objetivo en formato de cuestionario que le ha permitido evidenciar los progresos de los estudiantes y participantes en este método en sus diversas aplicaciones.

Lind se ha dedicado los últimos años a enseñar este método de discusión de dilemas en países de distintas culturas, como Estados Unidos, Alemania, Polonia, China, Colombia, México y Chile.

"Lind nos enseña que la democracia requiere de habilidades, de competencias, de actitudes que se pueden aprender y enseñar en la escuela, así como la importancia política del profesorado y de su decisiva influencia en el devenir político de las sociedades", sintetiza Retamal.

"La Facultad de Educación de la Universidad de Concepción se transforma en una pionera en nuestro país en esta materia, ha dado un salto gigantesco al ofrecer un curso gratuito para profesores de todo el país, dictado por el propio Georg Lind, y eso hay que valorarlo, no todo nace y viene de Santiago", concluye.