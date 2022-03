«Bestia» no logra Oscar en categoría de Mejor Cortometraje Animado

El aclamado cortometraje del director Hugo Covarrubias falló este domingo en lograr una estatuilla de la 94° ceremonia de los Oscar en la categoría Mejor cortometraje de animación, informó la revista Variety.

El premio fue obtenido por el español Alberto Mielgo, con su film "El limpiaparabrisas".

Bestia es un thriller psicológico que cuenta la historia de Ingrid Olderöck, una exoficial de Carabineros e integrante de la DINA que fue acusada de adiestrar perros para violar a prisioneros políticos durante la dictadura.

El cortometraje fue el resultado de un largo trabajo de tres años de investigación sobre la historia de Ingrid Olderöck, la materialidad y la realización del proyecto.

Fue en 2021 en el festival Chilemonos donde "Bestia" se estrenó y ganó la competencia nacional. Desde ese premio fue adquiriendo notoriedad y premios en grandes festivales internacionales como Guadalajara en México, Annency en Francia, Sundance en Estados Unidos y días antes de los Premios de la Academia recibió Annie Awards.

Anteriormente, Chile sumó dos estatuillas de los Premios Oscar. En 2016, el cortometraje Historia de un oso dirigido por Gabriel Osorio fue la primera producción chilena en recibir este galardón y luego en 2018 en la categoría de Mejor película extranjera a Una mujer fantástica.

"Bestia" retorna a Chile con más de una treintena de importantes galardones internacionales, incluyendo un Annie Award, el más importante premio de animación a nivel mundial.

Bestia, el cortometraje animado chileno era el favorito de muchos, sin embargo, la Academia optó por “El limpiaparabrisas”, la sorpresa de la noche, en la 94° ceremonia de los Oscar. El equipo vuelve a Chile con más de 34 destacados premios, consolidando fuertemente la industria de la animación en el país.

“Este camino ha sido emocionante, nunca pensamos llegar hasta acá. Nuestro móvil era dar a conocer una parte de la historia de nuestro país y de Latinoamérica. De alguna manera, la nominación, nos ayudó a llegar a muchas más personas con nuestro trabajo, y eso realmente nos deja conmovidos y agradecidos de poder aportar, desde otra dimensión a revelar la pérdida de humanidad que sufrimos en Chile y América Latina, y creo que lo más importante es haber logrado conectar con mucha gente en nuestro país y el mundo a través de esta obra”, expresó Hugo Covarrubias, director de Bestia.

Cecilia Toro, productora general del cortometraje, profundizó también en la misión que tiene la cultura de contar la verdad como una expresión más del trabajo que realizan: “son momentos de la historia de nuestro país que aún no se reparan y todavía nos duelen, porque la justicia y la verdad aún no llegan. Como artistas podemos hablar por quienes no tienen o tuvieron voz, visibilizando una parte cruda de la historia, pero con el barniz de la reflexión artística. La dictadura fue un momento duro para nuestro país, generado por una cadena de violencia estructural, que nos provocó un trauma social que debemos enfrentar, y la expresión artística puede aliviar un poco esa herida” y agregó: “Esperamos que Bestia ayude a desarrollar nuestro sector para transformarnos en una industria. Que pueda conocerse mejor el tremendo potencial de realización que hay en Chile y con esto, podamos ampliar nuestras políticas públicas para generar un mejor futuro para la animación chilena y latinoamericana”.

La Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky Hernández, felicitó al equipo tras conocerse la decisión de la Academia: “Como Ministerio de las Culturas y como chilenas nos sentimos profundamente orgullosas. Esta obra nos da la oportunidad de hablar de nuestra historia, de los horrores que vivimos como país hace solo unas décadas, y de esas heridas que siguen abiertas. Le agradezco al equipo de Bestia por su valentía y constancia, ya que sabemos el fundamental trabajo que hay detrás de esos 15 minutos de película. Aquí los esperamos con los brazos abiertos”.

Giancarlo Nasi, presidente de la Academia de Cine de Chile también se unió a las felicitaciones: “No hay palabras para expresar el cariño y el orgullo que sentimos hacia el equipo de Bestia que llevó al cortometraje y la animación chilena a lo más alto de la cultura mundial. Las y los cineastas chilenos están jugando las finales de los mundiales casi todos los años, haciendo vibrar a todo un país en torno al cine. Este es también un llamado a las autoridades a fortalecer los apoyos a la industria cinematográfica: una industria de futuro, de crecimiento económico y revitalización de nuestra cultura. Agradecemos a Prochile, Cinema Chile y al Ministerio de las Culturas que a través de la Academia de Cine de Chile han apoyado esta aventura de chilenos luchando por un lugar dentro de los grandes, al igual como lo hicieron Maite Alberdi, Pablo Larraín y Gabriel Osorio, y esperamos que muchas y muchos más en el futuro. Como Academia vamos a luchar incansablemente para que esto se repita y que Chile vibre con su cine”.