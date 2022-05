Zoe Gotusso: la cantautora argentina que se apodera del indie pop llega por primera vez a Chile como solista

Con su primera presentación como solista, la compositora y cantante Zoe Gottuso se presentará por primera vez en el país este 28 de mayo a las 20:00 horas en el Teatro C. Anteriormente, en 2019, la artista se había presentado junto a Santiago Celli, con quien conformaba el grupo “Salvapantallas”, quienes tuvieron una gran recepción en Chile.

Hoy en día, Gotusso se presenta como una de las cantantes de nuevas generaciones que está marcando la industria musical argentina. Grupos como Bandalos Chinos, El Zar, Conociendo Rusia, entre otros, son parte de esta nueva ola de artistas que poco a poco van cruzando la cordillera para llegar a cautivar al publico chileno.

Una vez comenzada su carrera como solista, la cual estuvo encarnada en su cambio de ciudad – de Córdoba a Buenos Aires- empezó su avidez por concretar y liderar un proyecto en donde la soledad personal la llevo a encantarse de la posibilidad de desarrollar la soledad laboral y profesional.

“Es algo que no pude obviar, que no había visto. Descubrí el mundo solitario en lo musical. También hice un álbum, y sentí que era sincero tocarlo sola, es un álbum íntimo, no sé si quería cantarlo a dúo”, recalca.

"Mi Primer Día Triste" es el nombre que lleva su primer disco, el cual lo cataloga como el culpable de que hoy en día esté en lugar en el que está, en otras palabras, como solista. La creación cuenta con 10 canciones que abordan temas íntimos, en el sentido estricto de la palabra, de sentimientos y emociones.

Respecto al proceso creativo, la artista se denomina una romántica, que está en constante cambio. Para ella, las emociones y sus experiencias son una de sus principales fuentes de inspiración.

“Si no tengo nada que decir, no sé si escribo. Prefiero que creemos cuando tenga algo que decir. Con el álbum, yo me quise desnudar, me quise mostrar a mí. Es un reflejo de lo que yo fui y con el tiempo, supongo que se va resignificando”, dijo.

Desde pequeña, Zoe estuvo estimulada por diferentes pasiones que la llevaron a escoger la música como camino de vida. A los 14 años comenzó a tocar la guitarra, de la cual no se despega hasta el día de hoy diez años más tarde. Un día común para ella comienza con el sol mañanero, una ducha para “renovar las energías”, un café y su tocadiscos, el cual, actualmente, está siendo ocupado por Locura de la banda de rock Virus.

Sobre sus proyectos futuros, según afirma, está trabajando en la escritura de un álbum que la complazca a ella misma para que llegue a la más pura autenticidad. Además, la artista busca innovar en sus proyectos, en donde quiere comenzar a explorar el mundo fuera de la música. “Me gustaría ser más que música”.







A pocos días de su visita a Chile, Zoe Gotusso llega en un formato muy reducido y personal. Según cuenta es la forma que eligió “porque quiero darme a conocer así. Desnuda en algún punto. Estoy muy agradecida que me reciban y que sea un vínculo que acaba de empezar y que dure para siempre”, finaliza la cordobesa.

En ese sentido, espera poder conectar de una manera transparente a través de sus letras y melodías con el público en su primer show en solitario.