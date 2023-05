Por “vestimenta nazi”: policía alemana investiga a Roger Waters tras denuncia de Israel

En sus presentaciones anteriores, el cofundador de Pink Floyd había utilizado un globo en forma de cerdo con el símbolo de la estrella de David. La gira “This is not a Drill” por Alemania ha recibido duras críticas de asociaciones judías y de las autoridades municipales, quienes han tratado de evitar sus conciertos. A pesar de ello, un tribunal falló a favor de Waters, argumentando que no había evidencia de que hubiera cometido un delito penal y que, por lo tanto, su actuación está protegida por el principio de libertad artística. El músico tiene previsto presentarse en Chile el 25 de noviembre.

La policía de Berlín ha abierto una investigación contra el músico británico Roger Waters por lo que Israel consideró fue una incitación al odio después de que su espectáculo en la capital alemana fuese condenado por el Ministerio de Exteriores israelí.

La vestimenta de “estilo nazi” con la que Rogers salió a escena es susceptible de “enaltecer” la violencia nacionalsocialista de una forma “hiriente para la dignidad de las victimas” y, por consiguiente, “alterar el orden público”, declaró un portavoz de la policía a EFE.

También te puede interesar:

La aclaración: el cofundador de Pink Floyd vistió un abrigo negro y un brazalete rojo con el símbolo de The Wall durante la interpretación de un tema en el que asume el personaje de un dictador. Durante el espectáculo se proyectaron en las paredes los nombres de diversas víctimas de la violencia estatal, entre ellas la joven judía Anne Frank, asesinada en el Holocausto, y la periodista palestina Shireen Abu Akleh, que murió en 2022 por disparos de soldados israelíes.

Fue por ello que el Ministerio de Exteriores del único “Estado judío” del mundo acusó al músico británico de haber “ensuciado el recuerdo de Anne Frank y de los seis millos de judíos asesinados en el Holocausto”.

En versiones anteriores del espectáculo, Waters había hecho ascender sobre el escenario un globo con forma de cerdo con el símbolo de la estrella de David, que en esta ocasión se vio sustituido por los nombres de empresas armamentísticas.

La gira de Waters por Alemania ha sido objeto de duras críticas por parte de asociaciones judías, que han convocado protestas delante de los conciertos, y de las autoridades municipales de diversas ciudades, que han hecho todo lo posible por evitar las actuaciones.

Así, el Ayuntamiento de Fráncfort (sur) rescindió el contrato de Waters para actuar en la sala de conciertos municipal el próximo 28 de mayo, y le acusó de ser “uno de los antisemitas de mayor proyección del mundo”.

No obstante, un tribunal falló a favor del músico, que había recurrido la decisión, con el argumento de que no hay indicios de que Rogers haya incurrido en ningún delito penado y que por ello su actuación está cubierta por el principio de la libertad artística. Roger Waters se presentará en Chile el próximo 25 de noviembre.