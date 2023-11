Dibujante Guillo será homenajeado en Festival Internacional Aguacero Cómics de Valdivia

Dibujar a un compañero en el colegio fue la puerta de entrada de Guillermo Bastías Moreno, alias Guillo, al mundo de las caricaturas. El artista chileno explotó su don luego de estudiar arquitectura y Cine en la Universidad Católica.

Posteriormente estudió cuatro años en Berlín, Alemania, donde se convirtió en dibujante profesional, dibujando para universidades germanas.

El destacado dibujante Guillo, con especialidad en dibujo editorial, será el homenajeado de la novena versión del Festival Internacional Aguacero Cómics de Valdivia, que se realizará del 1 al 3 de diciembre en el Parque Saval de Valdivia.

Inicios

Respecto a sus inicios, Guillo recordó que su camino profesional comenzó en Alemania, “donde fui con una beca para estudiar cine, allá me di cuenta de que el cine o la dirección de cine no me gustaba tanto, era engorrosa y comencé a hacer dibujos que llamaron la atención a la universidad alemana y empecé a trabajar como dibujante en ese entonces, en 1980”.

Posteriormente, Guillo retornó a Chile, donde comenzó a trabajar en múltiples diarios y revistas. “Sobre todo en la revista APSI, que fue la revista opositora a la dictadura que estuvo todo el tiempo dando noticias relacionadas con los derechos humanos y la necesidad de abrirse a una democracia”, destacó Bastías.

Sumado a lo anterior, dibujó en los suplementos del Mercurio, en la Revista Ya, en la Revista del Domingo, también en suplementos del Diario La Tercera y la Revista Clan.

En el extranjero, sus dibujos han sido publicados en los periódicos Boston Globe (Estados Unidos), Le Monde (Francia), Frankfurter Rundschau (Alemania) y El Mundo (España).

Asimismo, ha recibido diversos premios, entre los que destaca el Premio Concurso Universal “1492 Encuentro-Choque 1992 Choque-Encuentro”, Essen, Alemania, 1990; Premio Concurso “500 Años”, Sociedad de Caricaturistas de México, Ciudad de México, 1992; Segundo Premio Julieta 1990, otorgado por las Agrupaciones de Mujeres de Santiago y La Morada, Santiago, 1990; Primer Premio Salón Internacional de la Caricatura, Montreal, Canadá, 1988; Premio Concurso Humor Gráfico de Duisburg, Alemania, 1985.

A ellos se suma la nominación del libro Pinochet Ilustrado al premio Altazor 2008 y el Premio APES 2009 por valioso aporte al arte del humor.

En Valdivia

Refiriéndose al homenaje en Aguacero Cómics, Guillo manifestó que fue una grata invitación.

“Es grato que se te reconozca una trayectoria donde he tratado de hacer un trabajo honesto y limpio y muy profesional. Además, me encanta ir a festivales, me han invitado a varios fuera de Chile, me gusta el ambiente que se forma con el público, poder conversar con el público, con la gente y con otros autores”.

Asimismo, Guillo liderará conversatorios en los que exhibirá sus dibujos en proyecciones, explicando el proceso: cómo se hacen, qué los inspira y cuáles fueron los pasos que siguió para lograr dichos resultados.

Marta Carrasco: Una vida dedicada a la ilustración

Marta Carrasco Bertrand fue una ilustradora chilena, cuya trayectoria se extendió entre finales de 1960 y 2007. Su extensa carrera será plasmada en una muestra con imágenes de distintas obras que ella protagonizó y que abarcó libros de las editoriales Quimantú, Universitaria, y en otras más contemporáneas, como Ekaré Sur, Amanuta, etc.

Por lo anterior Marta Carrasco también será homenajeada y la encargada de presentar su vida y obra será la editora de Grafito Ediciones e investigadora en ilustración e historieta, Isabel Molina, quien realizará un recorrido por su trayectoria que contempló ilustraciones para libros infantiles y de textos escolares, además de obras como Tata Colores, mini programa emitido a finales de los 90′ en Televisión Nacional.

“La idea es visibilizar su trabajo, mostrar distintos aspectos de su vida y también cómo se encausó en la ilustración, carrera en la que tuvo focos muy importantes como la inclusión, la niñez, la importancia de una literatura infantil de calidad como un contenido para las infancias”, explicó Isabel Molina.

En 1980 y 1984 sus ilustraciones fueron exhibidas en la Muestra de Ilustradores de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia (Italia); fue finalista en el primer concurso de literatura infantil El Barco de Vapor 2006 en Chile.

El Festival Internacional Aguacero Cómics se desarrollará en el Parque SAVAL de Valdivia, desde el 1 al 3 de diciembre.