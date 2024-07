Documental chileno sobre estallido xenófobo en Iquique es premiado en Francia

Síntesis generada con OpenAI

El documental chileno “Si vas para Chile” ganó el Best Impact Movies Award en el festival Sunny Side of the Doc en Francia. Dirigido por Amilcar Infante y Sebastián González, y producido por González y Esteban Sandoval, el documental aborda el estallido xenófobo en Iquique en 2021, donde una marcha culminó con la quema de pertenencias de familias extranjeras. El premio incluye una mentoría en estrategia digital valorada en tres mil euros, destacando la importancia de visibilizar la problemática migratoria y contribuir a su descriminalización.

Desarrollado por El Mostrador