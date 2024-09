La historia de la Corporación que impulsa la creación de un centro cultural para Champa

El compromiso de Luis con el desarrollo cultural y artístico de Champa lo transformó en una persona muy querida y conocida por la comunidad por lo que su muerte fue sumamente significativa para los habitantes del lugar. No obstante, su proyecto no fue abandonado, la familia del empresario junto con los miembros de la Corporación se comprometieron con el proyecto y decidieron juntar un total de $43 millones de pesos para poder construir el techo de la escuela.

Con el objetivo de juntar fondos realizaron una rifa para poder instalar el techo y a futuro seguir remodelando el espacio.

“En el campo, de manera contradictoria, los panoramas deportivos no son tantos, c lubes deportivos hay, pero básicamente se juega al fútbol. No hay tanta infraestructura como para andar en bicicleta, las ciclovías no son tantas, tampoco hay tantos parques como para ir a correr. Panoramas naturales tampoco hay tanto porque en Paine lamentablemente todo está privatizado hasta la Laguna de Aculeo es una laguna privada y panoramas culturales, cines no hay. E stá el teatro de Paine Centro pero es lo único. Entonces, por eso Champa necesita una casa de la cultura, hace mucha falta”, explica Coralie Dubost.