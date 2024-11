(Cultívate) Beatles, Talking Heads y Springsteen llegan a la pantalla

Síntesis generada con OpenAI

Disney+ lanzará el documental *Beatles ’64*, producido por Martin Scorsese y dirigido por David Tedeschi, sobre la primera gira de The Beatles en EE.UU., mostrando imágenes inéditas. Además, el clásico concierto de *Talking Heads*, *Stop Making Sense*, filmado por Jonathan Demme y restaurado en 4K, llegará a los cines chilenos en diciembre. Finalmente, la producción de *Deliver me Home from Nowhere*, adaptación del libro de Warren Zanes sobre el álbum *Nebraska* de Bruce Springsteen, ya está en marcha y se estrenará en 2025, protagonizada por Jeremy Allen White.

Desarrollado por El Mostrador