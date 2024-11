“Se han ensañado”: “hachazo” a presupuesto cultural alerta a Premios Nacionales y organizaciones

Una movilización frente al Congreso realizarán este jueves varias organizaciones culturales, que han criticado los recortes al presupuesto de cultura ocurridos en el Congreso. Esto, además de un punto de prensa, convocado para las 10:00 horas, en el Archivo Nacional (Miraflores 50).

Este miércoles, durante su visita a la Feria Internacional del Libro de Santiago 2024, el propio Presidente Gabriel Boric llamó al Congreso a que apruebe el financiamiento propuesto para la cartera en la Ley de Presupuesto 2025, que vota esta semana la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Espero que el Congreso Nacional apruebe finalmente la partida del Ministerio de las Culturas. Parte importante de ella se rechazó en la primera comisión mixta de la Cámara de Diputados. No hay más dilaciones ni excusas: la cultura no es el vagón final de cola del tren que se llama Chile y queremos que todos puedan disfrutar de la cultura”, aseguró el Jefe de Estado.

Previamente, entidades como la Unión Nacional de Artistas (UNA), la Red de Sitios de Memoria, el sindicato de actores Sidarte y la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales habían alertado sobre la situación, que además mereció una carta pública de varios Premios Nacionales y de los directores y directoras de los principales museos del país.

Estos recortes afectan no solo a cultura, sino a otras áreas, en medio de un menor crecimiento económico que redujo los ingresos fiscales que esperaba el Ejecutivo.

Ahora, las organizaciones denunciaron que sectores de derecha han vetado el financiamiento a museos, sitios de memoria, orquestas y bibliotecas.

“La oposición se ha ensañado con la partida presupuestaria del Ministerio de las Culturas. Si bien ha sido una constante que cada año algunos parlamentarios intenten reducir o eliminar los recursos para los sitios de memoria, esta vez fueron mucho más allá”, advirtió Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales (OPC), en una columna publicada este martes por El Mostrador.

Las cifras

En septiembre, el Presidente Gabriel Boric había anunciado que el presupuesto 2025 de cultura “va a crecer del orden del 60%”, en el marco de una promesa de campaña para elevarlo del actual 0,3% al 1%.

En términos concretos, el presupuesto que propuso el Ejecutivo para cultura asciende a 153 mil millones de pesos (partida 29). Sin embargo, durante la Comisión Mixta Especial de Presupuesto, realizada el jueves 7 de noviembre, la Dirección de Presupuestos (Dipres) admitió que $62 mil millones corresponden a programas ya existentes en otros ministerios. Con ello, el crecimiento real del Presupuesto de Cultura 2025 es de un 25%, según la OPC.

Por eso, de acuerdo con un análisis de la misma entidad, aunque a simple vista el Informe Presupuesto Cultura 2025 del Ministerio de las Culturas (MINCAP) aumentó en un 46% con respecto al de este año, un análisis más detallado muestra que alrededor de un 10% corresponde a programas que ya existían en otros ministerios, pero que se contabilizan por primera vez en la cartera de las Culturas.

Se identificaron nueve programas en esta situación. Entre ellos figuran el de Apoyo a Inversiones Audiovisuales de Alto Impacto de Corfo, que existe desde el 2017 (M$ 4.168.000) y las Bibliotecas Escolares, CRA (M$ 3.156.727), que funcionan desde hace 30 años en el Mineduc.

Los recortes fueron realizados la semana pasada en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en el marco del debate del Presupuesto del año 2025 en el Congreso.

Para revertir la situación, el Gobierno presentó esta semana 229 indicaciones, de las cuales 182 tienen como objetivo reponer recursos rechazados por la Comisión Especial Mixta, según informó la Dipres el lunes.

En el caso de Cultura, las indicaciones son para iniciativas relevantes del presupuesto del ramo, como el Fondart, la extensión del horario de las bibliotecas públicas a los fines de semana y el fortalecimiento de los museos en regiones, entre otras.

La discusión en la Cámara Baja se extenderá hasta este jueves. El paso siguiente de la discusión será la revisión y votación de la propuesta de erario fiscal en la Sala del Senado, entre el lunes 18 y el miércoles 20 de noviembre. Si hubiera discrepancias entre lo aprobado por cada Cámara, estas se zanjarían en una Comisión Mixta. El plazo legal límite para despachar el Presupuesto 2025 es el viernes 29 de noviembre.

Asimismo, la OPC señaló que “no es posible cuantificar el recorte actual, debido a que el debate presupuestario sigue en curso”.

Movilización en Valparaíso

Escuelas de rock, orquestas, artistas circenses (CIMAC); los Mil Tambores y una gran lista de gestores y organizaciones culturales ya comprometieron que realizarán un espectáculo para la comunidad, acto que busca visibilizar la relevancia del sector en la protesta de este jueves en el puerto.

Según la presidenta del Parque Cultural de Valparaíso, Gianina Figueroa, “si van a desvestir santos para vestir otros, que no sea con Culturas, Artes y Patrimonio, no estamos hablando de accesorios prescindibles, muy por el contrario”.

“Sin memoria no hay futuro posible y los Sitios de Memoria están pasando por momentos muy complejos, muchos a punto de desaparecer. Si no apoyamos a las niñas, niños y jóvenes y a los talentos en cada una de nuestras localidades, no habrá destino para ellos y ya sabemos lo que eso significa. Si no potenciamos en nuestras ciudades la cultura y las artes como motor, estaremos obstaculizando el crecimiento económico que el sector cultural aporta a nuestras regiones y alejándonos cada vez más de un desarrollo sostenible para todas y todos. Sería una ceguera imperdonable”, dijo.

La convocatoria para este jueves busca visibilizar la relevancia de las culturas y las artes y la “imperiosa necesidad de proteger la memoria en nuestro país”. Según lo señalado por las organizaciones, “la decisión impacta de manera directa a la ciudadanía, socavando los esfuerzos para mantener viva la memoria histórica de los crímenes contra los derechos humanos en Chile y afectando la infraestructura y el financiamiento del sector cultural”.

Los recortes causaron una enorme preocupación en el mundo de la cultura.

Este miércoles, varios Premios Nacionales publicaron una carta en el diario El Mercurio, entre ellos, Cecilia Vicuña, Diamela Eltit, Elvira Hernández, Gonzalo Díaz, Héctor Noguera, Patricio Guzmán, Paz Errázuriz y Ramón Núñez.

Allí, recordaron que “a principios de octubre se presentó el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación, que incluía un aumento histórico en los recursos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para 2025. Esta propuesta representa un paso significativo para el ejercicio de derechos culturales de la población”.

“Lamentablemente, el jueves 7 de noviembre, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, se rechazaron políticas y programas vitales para la cultura y las artes. La justificación se centró en la prioridad de otras áreas urgentes como la seguridad, la salud y la educación, relegando el presupuesto cultural”.

Para los Premios Nacionales, “este enfoque desconoce que la cultura es mucho más que una actividad complementaria. Es un motor de cohesión social, bienestar y seguridad. La cultura revitaliza espacios públicos, fortalece la identidad y fomenta comunidades resilientes. No invertir en ella es ignorar un pilar estratégico para una sociedad próspera, inclusiva y próspera”.

También señalaron que el presupuesto presentado será “vital” para fortalecer al sector cultural, el ejercicio de los derechos culturales de todos los chilenos y chilenas y reponer el prestigio cultural de Chile en el exterior, y destacaron la implementación del pase cultural, que entregará un bono de 50 mil pesos para jóvenes y adultos mayores con menores niveles de participación cultural, el fortalecimiento de las bibliotecas públicas y museos nacionales y regionales, las orquestas regionales y otros.

“Como Premios Nacionales de Chile, llamamos a las y los parlamentarios a apoyar este presupuesto, ya que otorgar recursos a la cultura es una inversión en el futuro de Chile. La cultura es el fundamento de una sociedad más justa, capaz de enfrentar desafíos con unidad y creatividad. Negar su importancia compromete no solo el derecho integral del país, sino también la calidad de vida de todas las personas. Recordemos la frase que la artista Laura Rodig dedicó a nuestra Nobel Gabriela Mistral en 1945: “Lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo”. Por eso levantamos la cultura como un elemento esencial para el crecimiento económico y social del país. Es una contribución a nuestra identidad y a lograr un futuro más humano y sostenible”.

Reclamo del GAM

No fue la única carta al respecto que publicó ese diario. En la misma edición, otra misiva, esta vez del directorio del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), encabezada por la ex ministra de Cultura Claudia Barattini, alertó que los recortes ponen en peligro la conclusión de la segunda etapa del GAM, una obra que lleva ocho años paralizada luego de la quiebra de la constructora responsable.

“Llamamos fervientemente a los parlamentarios a revertir esta decisión antes de la aprobación definitiva del presupuesto 2025. Necesitamos que la Comisión Mixta del Parlamento, la Comisión Mixta del 2025, necesitamos que las políticas culturales tengan compromiso de estado pluri anuales. Diversamente se corre el riesgo de que todo lo hecho para ordenar la casa y acelerar la licitación de esta gran obra se pierda”, señalaron.

Según los firmantes, el GAM no es un edificio público nada más, sino un extraordinario complejo cultural único en la historia de Chile y un importante punto de encuentro para la ciudadanía.

“Debemos asegurar que esta obra sea una realidad. Su concreción es fundamental en el contexto de la significativa inversión estatal en curso para la recuperación urbana del eje Alameda-Providencia. El centro de Santiago ya viene configurándose como un distrito cultural de relevancia nacional por concentrar la mayor oferta del país en arte, cultura y entretenimiento. Los teatros, museos, bibliotecas y centros comunitarios, ferias y festivales revitalizan su entorno, mejoran la inversión económica y fomentan la inclusión de la sociedad y la seguridad ciudadana. La actividad cultural promueve un ambiente que genera identidad, orgullo y sentido de pertenencia en la ciudadanía”.

Museos

También los directores de diversos museos sintieron “el deber de alzar la voz en defensa del presupuesto cultural”, como líderes de “instituciones relegadas presupuestariamente”, que aún así, “gracias al compromiso de sus equipos, los museos llevan adelante una labor esencial para la construcción de nuestra identidad nacional”.

“En estos momentos, en que se realiza la discusión presupuestaria, apelamos a la importancia de proteger y fortalecer los recursos destinados a la cultura, particularmente aquellos que permiten el funcionamiento, sostenibilidad y la proyección de los museos nacionales y regionales. No es posible relativizar la relevancia de los museos, dentro de los cuales existen distintos modelos o pertenencias, como instituciones al servicio de la sociedad y su desarrollo, especialmente para las futuras generaciones”, señalaron.

“La Comisión Especial Mixta de Presupuesto ha rechazado recursos esenciales para los museos, que por vez primera son priorizados dentro de este debate, lo que afecta directamente su capacidad para ofrecer programación cultural, acrecentar las colecciones y desarrollar su función social”.

Recordaron además que, en el Presupuesto 2025, el Ministerio de las Culturas contempla un aumento que permitiría no solo la sostenibilidad de nuestros museos, sino también su fortalecimiento, focalizado en un incremento del 24.6% para programación y adquisición para las colecciones, un avance histórico en la oferta cultural y la disponibilidad de bienes culturales. “Reducir estos fondos significaría limitar el alcance de iniciativas que buscan descentralizar y democratizar el acceso al patrimonio”.

“Es que la cultura no es un gasto prescindible, sino que un impulso enfocado en el bienestar y la cohesión social de nuestro país. En este sentido, es necesario reconocer que se requiere un nuevo modelo de gestión, administración y cuidado de los recursos públicos, que garantice una distribución equitativa y eficaz de los fondos destinados a la cultura. Nuestro llamado es a las y los parlamentarios y a la sociedad en su conjunto, a reflexionar sobre el impacto positivo que tiene la cultura en nuestras vidas y en el desarrollo de una sociedad más inclusiva y consciente de su identidad”.

La misiva está firmada por Varinia Brodsky (Museo Nacional de Bellas Artes), Daniel Cruz (Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile), Claudia Zaldívar (Museo de la Solidaridad Salvador Allende), María Fernanda García (Museo de la Memoria y los Derechos Humanos), Amelia Saavedra (Museo de Artes Visuales MAVI UC), Denise Elphick (Museo Violeta Parra) y Enrique Rivera (Museo Interactivo Mirador MIM).

¿Gasto superfluo?

Además de estos reclamos, los artistas no se quedaron atrás y también se quejaron a través de sus organizaciones.

El músico Mario Rojas, presidente de la UNA, criticó que “en Chile, el desarrollo del arte, la cultura y el patrimonio pareciera ofender la sensibilidad de un sector político de manera permanente”.

“En dicho sector, más explícitamente la derecha chilena, hay quienes no escatiman esfuerzos en entorpecer cualquier intento por convertir al país en más que un paisaje o una permanente alabanza a nuestras glorias artísticas del pasado”, expresó en una declaración pública.

Añadió que “el presupuesto destinado a las artes y la cultura no debería ser visto con el prisma traumático de la dictadura”.

“El arte nunca es un gasto superfluo, la mayor parte del tiempo es una inversión estratégica en el futuro de una nación. El anuncio del gobierno sobre un aumento ‘bastante insuficiente y fragmentado’ al presupuesto para 2025, aún se encuentra en el centro de un intenso debate legislativo, particularmente por la resistencia de quienes cuestionan la importancia de la cultura en nuestro desarrollo”.

Por su parte, SIDARTE advirtió que un posible rechazo al presupuesto propuesto por el gobierno “significa en la práctica dejar sin financiamiento a los Fondos de Culturas, que permiten promover y financiar propuestas artísticas y culturales que apuntan a sectores y territorios que sin la participación del Estado serían muy difíciles de cubrir”.

“Así también dejar sin financiamiento a Sitios de Memoria, que representan una luz de encuentro y reflexión civilizatoria para las futuras generaciones, significa un atentado a los Derechos Humanos y un retroceso que ningún país sensato podría permitir”.

“La derecha que quiere hacer de nuestras culturas un bien de consumo más, al alcance de quien pueda pagarlo, reproduciendo lógicas que han llevado a nuestro país a ser uno de los más desiguales del continente”, alertó la entidad.

Memoria en peligro

La propia Red Nacional de Sitios de Memoria, integrada por más de 50 Sitios de Memoria a lo largo de todo Chile, señaló que estaban “profundamente consternados ante la insólita decisión de rechazar programas del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio que sostienen y reflejan la identidad de nuestro país”.

“Rechazamos públicamente el recorte del financiamiento de cultura, que deja sin presupuesto a museos y sitios de memorias, así como la precarización del mundo de las artes y la expresión artística de la defensa de los derechos humanos. Consideramos que constituye un atentado a la cultura, a la memoria y a los Derechos Humanos”.

Asimismo, la Red alertó que esto constituye “una expresión de una política negacionista que intenta borrar la memoria y justificar la repetición de las violaciones a los Derechos Humanos en Chile”.

“Los sitios de memorias reafirmamos nuestro compromiso con la vida, y una cultura democrática y de defensa y promoción de los Derechos Humanos, e insistimos en el deber del Estado de respetar las normas internacionales en materia de Justicia Transicional, que comprometen la señalización, recuperación, preservación y gestión sustentable de los sitios de memoria. Interpelamos al Estado a cumplir con el abordaje de políticas que requieren un carácter integral y urgente, y ponemos la alerta ante lo que puede significar un retroceso en el camino hacia hacia una Ley Integral de Sitios de Memoria”.

Asimismo, la Red señaló que “esta es una discusión que no está terminada, y es por eso que hacemos un enérgico llamado a quienes tienen en sus manos la decisión final. Hacemos un llamado al gobierno y a todos los Parlamentarios a defender y aprobar las partidas presupuestarias y a no ceder frente al chantaje antidemocrático y negacionista de quienes violentan una vez más la memoria de un país que no logra sanar las heridas del pasado y han sostenido la impunidad hasta el presente”.

Bloqueos

En términos similares se expresó la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales integrada por más de 300 organizaciones, socios y socias a nivel nacional, entre Comunidades Patrimoniales, organizaciones de Zonas Típicas, cultores de oficios, de diversas disciplinas técnicas; artesanos y artesanas; académicas y profesionales; Sitios de Memoria; organizaciones de Pueblos Indígenas; organizaciones de Patrimonio Histórico, entre otras, preocupadas y preocupados del resguardo, protección, promoción de los Patrimonios Culturales, Naturales e Indígenas.

“Vemos cómo se bloquean los avances para que el Estado asuma el rol que le cabe desde la institucionalidad, colocando en riesgo con la decisión de la Comisión Mixta de del Congreso, el Presupuesto 2025 del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonios, rechazando o recortando montos en áreas de las Culturas, Artes y los Patrimonios, que son imprescindibles para el desarrollo integral de un país”, indicó la Asociación.

Advirtió que entre lo rechazado para el presupuesto de cultura 2025 se encuentran los recursos para el Servicio Nacional del Patrimonio, Programa y Fomento de Artes y la Culturas de los Pueblos Indígenas, Museos, Sitios de Memoria, Red de Bibliotecas Públicas, Museos, sólo por mencionar algunos ítem.

“Para la Asociación esto es gravísimo, por lo cual rechazamos tajantemente esta medida que afecta al país, pues las culturas, artes y los patrimonios nos pertenecen a todos y todas en cada lugar del territorio. Esto se demuestra, por ejemplo, en el Día de los Patrimonios 2024, el cual tuvo una participación histórica de la ciudadanía, que disfrutó de 2.957 iniciativas presenciales y 156 virtuales en 307 comunas, lo que representa el 88,7% de las comunas de todo el país. Las iniciativas fueron principalmente organizadas y preparadas por 1665 organizaciones patrimoniales y de memoria a lo largo de todo Chile”.

En el último tiempo ha habido un crecimiento de zonas protegidas impulsadas por las comunidades y organizaciones, que hoy suman más de 150 en categoría de zona típica, cerca de 2.000 monumentos históricos – entre estos, 62 sitios de memoria- y más de 102 santuarios de la naturaleza.

“Señalamos al Parlamento, que quienes tienen la responsabilidad de aprobar el Presupuesto de la Nación, deben cumplir una de las principales labores para la cual fueron electos; y deben comprender de una vez por todas, que esto representa una inversión que posiciona al país positivamente en la defensa, promoción y salvaguardia de sus Patrimonios, Memoria e Historia, siendo parte fundamental del mismo. Hacemos, por tanto, el llamado al Congreso Nacional a actuar en concordancia con las necesidades de desarrollo integral de un país. En sus manos está la responsabilidad de avanzar en el desarrollo, o condenarnos a ser una sociedad que olvidó sus raíces, su historia, y condenó nuestro futuro”.

Reacción de parlamentarios

Este medio intentó obtener, sin éxito, la posición del presidente de la Comisión de Cultura del Senado, el senador Sebastián Keitel (Evópoli), que prefirió no pronunciarse. Quien sí se manifestó fue la senadora Alejandra Sepúlveda.

“El presupuesto que tiene cultura sin duda es insuficiente, ha sido un ministerio que por muchos años ha tenido un déficit y que hoy día si bien ha aumentado de forma importante, no se condice con las necesidades que tiene el sector, sobre todo de fomentar la cultura, y además porque se están creando por lo menos un par de leyes que son muy importantes y que tiene que ir complementadas con recursos, estoy pensando, por ejemplo, en la ley de artesanía donde se fomenta esta actividad tan importante para la identidad del país, pero además porque tiene ventajas desde el punto de vista económicas para el país. Creo que siempre es insuficiente lo que se le ha dado a cultura, históricamente insuficiente, aunque este gobierno ha hecho grandes esfuerzos para mejorar esta deuda histórica que se tiene”, comentó la legisladora.

Sepúlveda además lamentó “lo que ocurrió en la comisión mixta donde varias partidas de cultura fueron rechazadas, y esperamos que tanto en la Cámara de Diputadas y Diputadas como en el Senado podamos reponer”.

“El Ministerio de Cultura ha sido siempre como el hermano pobre del Estado y yo creo que hoy día necesitamos incorporar más recursos a cultura, las artes y el patrimonio”.

Al ser consultada sobre las razones de los recortes realizados en el Parlamento, aludió a “las complicaciones en relación al crecimiento” y al rechazo a la Reforma Tributaria, “donde efectivamente se iban a encontrar más recursos”.

“Yo creo que hoy día lo interesante sería cómo vamos encontrando recursos pensando fundamentalmente en aquellos sectores donde hoy escasean”, apostilló.

En cuanto a su propuesta al respecto, “una de las propuestas que estamos realizando en la Comisión de Cultura, como también en otras comisiones, es cómo hacemos un enganche con los gobiernos regionales”.

“Yo creo que hoy día hay una tremenda oportunidad que a partir de los mayores recursos que está recibiendo las regiones del royalty minero, por ejemplo, hacer convenios que permitan ir complementando los recursos sectoriales que se tienen. Creemos que puede ser una buena alternativa en cultura, como también en otros ministerios”, concluyó.