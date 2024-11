Mon Laferte ofrecerá actuaciones íntimas en el contexto de su nueva exposición en Chile

La polifacética artista chilena Mon Laferte ofrecerá una actuación íntima para un grupo reducido de personas en el marco de su nueva exposición, titulada ‘Autopoiética’, inaugurada el pasado 29 de octubre en el centro de Santiago de Chile.

Laferte cantará desnuda frente a un público de 15 personas, las que también deberán haberse sacado la ropa para participar.

La cantautora y artista visual realizará este show durante una hora, cuatro veces diarias, entre este martes 19 y el viernes 22 de noviembre.

“A mí aún me cuesta mucho, incluso ir a la playa me genera inseguridad, entonces confieso que la performance es algo que me causa algo de conflicto (…) será una gran oportunidad para crecer, para sanar, para entender que mi cuerpo y todos los cuerpos son hermosos”, explicó.

Para ser parte de esta performance es necesario contar con un ticket para la exposición y rellenar un formulario. En aquel texto se lee que “es una invitación a un ritual para sanarse y volver al origen. Se trata de una experiencia sin jerarquías donde se compartirá la vulnerabilidad humana”.

Sin jerarquías

En un comunicado enviado a EFE, la cantante y pintora explicó que realizará varias fechas, no tendrá costo adicional a la entrada regular y se tratatará de “una experiencia sin jerarquías donde se compartirá de forma voluntaria la vulnerabilidad humana”.

“El llamado es a vivir una experiencia profunda, en la que se invitará a desprenderse en silencio de nuestras limitaciones, entre ellas nuestras vestimentas, quedando al desnudo para volver al origen. La artista estará en las mismas condiciones de desnudez que el público”, advirtió.

“Es un ritual en que a través de metáforas somos invitados a recobrarnos en comunidad: liberarse de algo que nos acongoja o limita; desatarnos de nuestro vestuario cargado de simbolismos sociales; dejar atrás el ruido y explorar el silencio”, comentó, por su parte, la curadora Beatriz Bustos Oyanedel.

Según Laferte, “en un mundo saturado de imágenes, atuendos, vestimentas y también de exigencias sociales y de éxito, volver a la desnudez de forma igualitaria y sin diferencias, propone una reconciliación con el ser esencial que somos y que podemos ser en comunidad”.

“La performance pone en valor la fuerza del encuentro y la colaboración. Cuando nos asumimos vulnerables podemos completarnos en el encuentro con otros. La colaboración surge porque cada persona es limitada; acogemos cuando tenemos fortalezas y necesitamos ayuda si carecemos de alguna”.

La muestra

‘Autopoiética’, que estará abierta al público hasta el próximo 19 de enero, es una muestra de mil metros cuadrados en la que la artista se expresa a través de diversos lenguajes: gráfica, pintura, sonido, instalación, obras relacionales, video, esculturas y performance.

Su inspiración es la autopoiesis, palabra acuñada por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela en 1973, a partir de los términos griegos para creación (poiesis) y sí mismo (auto).

Es una cualidad básica de la vida: la auto-organización y producción –no solo la reproducción– de cada uno, sea un ser vivo o una organización social, dentro de un proceso continuo de interacción con su medio, explican los organizadores antes de precisar que la actividad será por registro voluntario, tendrá horarios específicos y capacidad para 15 personas en cada sesión.

No se podrán sacar fotos, se solicitará confidencialidad a los participantes para que cada participante pueda vivir su propia experiencia como única. Se tomarán medidas de cuidado y seguridad para los públicos y la propia Laferte.