Comunidades y agrupaciones indígenas se unieron para celebrar el Capac Inti Raymi

El Capac Inti Raymi, solsticio de verano en hemisferio sur, es para las culturas ancestrales andinas un motivo de celebración que simboliza la abundancia, cosechas, la luz y la energía del Sol. Por ello, la Comunidad Diaguita Romualda Ardiles junto a las agrupaciones Lakitas Resistencia Andina, Corporación Folclórica Ayllu y Colectiva Murinu, se reunieron a celebrar esta importante fecha.

El encuentro logró convocar a casi un centenar de personas en el Complejo deportivo “Las Vertientes” de Copiapó junto a quienes danzaron, cantaron, realizaron talleres comunitarios, dieron sentidas palabras y realizaron ceremonias ancestrales que reafirman las tradiciones de los pueblos originarios andinos y la relevancia de ellas.

“Hemos venido a Las Vertientes del Copayapu, queremos involucrarnos en este espacio, por ello hemos venido a dar el puntapié con la organización que tiene el comodato de las Vertientes para empezar la reforestación del árbol ancestral el Chañar en este espacio. Hoy estamos celebrando la llegada del verano y es importante para nosotros, no olvidar, agradecer, y ser agradecidos con nuestra madre tierra”, detalló Francisco Salinas, docente y presidente de la comunidad Romualda Ardiles.

Silvia Hidalgo, meica (curandera o hierbatera) de la Comunidad Romualda Ardiles, destacó que “para mi este día es muy importante porque es un término y un inicio, de nuestros tiempos, para nosotros es muy importante y no solo lo hemos hecho hoy, sino muchas veces, en el cerro la cruz, en el Palomar y acá en las Vertientes, para nosotros es importante esto porque nuestros ancestros nos han dejado un legado muy lindo, para poder recuperar nuestras tradiciones”.

En la jornada se dieron espacio de conversación y actividades cargadas de simbolismo, pero principalmente afectos entre sus participantes, quienes además disfrutaron de churrascas, sopaipillas y pebre, realizado por la misma comunidad.

Una de las invitadas a esta grata instancia fue Guillermina Jaime, quechua y diaguita, para quien esta fecha también es muy especial:

“Yo he participado en La Serena en estas actividades y es la primera vez que lo hago en Copiapó, conocer a esta familia es muy especial, acá comparto con hermanos, del más chiquito al más adulto. Conocí a Mariana en un taller de greda y ella me invitó y doy gracias porque nosotros como cultura indigena, tenemos que ser unidos y mientras no nos unamos nunca vamos a crecer”.

Por su parte, Rut Guzmán, presidenta de la Agrupación Folklórica Ayllu, quienes se presentaron con baile en la jornada, comentó que “vinimos a presentar un baile de Tinku, haciendo honor a nuestras raíces, a nuestros ancestros, aprovechando la invitación de la comunidad indígena diaguita que se ha reunido y quisimos colaborar con Lakita, un grupo musical muy bueno. Encuentro muy lindo que vamos rescatando nuestras raíces, que recordemos y vamos dando vida, al folclore, a nuestra historia y como copiapinos y gente del norte”.

Asimismo, las nuevas generaciones también estuvieron presentes y disfrutaron de esta bienvenida al verano. Joaquín Morales mencionó que “la importancia de este día es que estamos reunidos para celebrar algo importante, algo de pachamama, porque la pachamama hace que toda la verdura y lo que cultivamos nosotros podamos vivir”.

“Restauración ecológica del árbol ancestral El Chañar”

Junto a esto, la comunidad Romualda Ardiles se encuentra ejecutando el proyecto “Restauración ecológica del árbol ancestral El Chañar”, adjudicado en el Fondo de Protección Ambiental (FPA) Proyectos Pueblos Indígenas Concurso 2024, del Ministerio del Medio Ambiente de Chile.

En este proyecto se contempla entregar varios árboles de Chañar en crecimiento a 3 comunidades indígenas de Copiapó, y a 4 establecimientos educacionales u organizaciones sociales de la ciudad. También se les regalan herramientas de jardinería, tierra de hojas y otros materiales necesarios para que puedan cuidar de buena manera a los árboles.

Felipe Iriarte, Sociólogo y encargado del proyecto, menciona que “en las actividades la meica de la comunidad Romualda Ardiles comienza con una pawa, que es una ceremonia ancestral andina, luego pasamos a la charla sobre el Chañar y terminamos plantando los árboles. Además, el proyecto al finalizar difundirá gratuitamente a la comunidad copiapina un póster informativo del Chañar de forma impresa y digital. Agradecemos como equipo a las comunidades e instituciones que han sido participantes del proyecto”.