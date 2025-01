“Una canción en dos tiempos”: Inicia Congreso Futuro 2025 con homenaje a Violeta Parra

Este lunes comenzó una versión de Congreso Futuro 2025, el evento inició con una ceremonia protocolar de inauguración en el Salón de Honor del Congreso Nacional sede Santiago; para luego, trasladarse al Centro Cultural CEINA, que albergará los 6 días de ciencia, tecnología y conocimiento de este evento.

En este último, se presentará la obertura tecnocreativa “Una Canción en dos tiempos”, que combina arte y tecnología como símbolo del diálogo entre cultura y avances científicos; y que marcará el inicio oficial de este evento tan esperado.

Dicha obertura busca ofrecer a la audiencia de Congreso Futuro una experiencia única, que traspasará los límites de la tecnología y traerá a nuestros tiempos la esencia de Violeta Parra, en un homenaje llamado: “Una canción en dos tiempos”.

Y es que la música está tan presente en nuestra vida que incluso existen canciones que no sólo se cantan. Hay canciones que habitan el alma, nos atraviesan y permanecen, volviéndose himnos que laten en el corazón de un país y del mundo, como la obra de la artista chilena.

Violeta Parra es una referente que trasciende tiempos y fronteras, sus métricas matemáticas y sus armonías científicas se estudian en todos los conservatorios del mundo y su búsqueda por revivir y reunir la historia de Chile, el campo y la ciudad, lo ancestral y lo innovador fue y sigue siendo un referente vigente en el presente y hacia el futuro.

Es por ello que este 2025 Congreso Futuro redefinirá el concepto de “homenaje”, con un encuentro sin precedentes con el legado de Violeta Parra; y dará inicio así al evento de divulgación de ciencia y conocimiento más importante de Latinoamérica, cuyo eslogan de esta versión nos invita a preguntarnos: ¿Qué Humanidad queremos ser?.

Guido Girardi, Vicepresidente de la Fundación Encuentros del Futuro, destacó que “Este año Congreso Futuro quiere recuperar las raíces, nuestra cultura y nuestra identidad y humanidad. Justamente en Violeta Parra hay una de las búsquedas más profundas, más bellas, más poéticas de lo que es nuestra identidad como humanos, de lo que es nuestra trayectoria, de lo que es nuestra historia de vida, pero además explorando las artes desde todos los ámbitos. Hemos tenido grandes embajadores. Premios Nobeles, como Gabriela Mistral, como Pablo Neruda, y yo creo, que Violeta Parra, si bien no es un Premio Nobel, desde el punto de vista formal, lo es en el sentido que representa lo mejor de Chile. Y es por ello que este 2025 queremos brindar un homenaje a esa Violeta que desde su arte y emoción nos entrega pistas de qué humanidad queremos preservar”.

Con esto, Congreso Futuro reconoce la importancia del pasado y la identidad cultural como ejes centrales para pensar los desafíos del futuro, la necesidad de conocernos y reconocernos para poder acordar los futuros deseados.

En este espectacular homenaje, y gracias a la tecnología y la ciencia, se podrá ver a Violeta Parra como nunca antes. Resurgirá desde lo profundo para conectar su voz con la de su nieta, Javiera Parra, en un acto que unirá lo tangible con lo intangible, un encuentro entre el pasado y el presente, entre la memoria y el futuro, en una interpretación que nos recuerda que su legado artístico y cultural nunca se apaga.

Sobre esta invitación, Javiera Parra manifestó que “la recibo con mucha alegría, con mucha emoción, porque es un ofrecimiento muy original, muy poco común, que me ha exigido y me ha demandado pasar a una siguiente etapa, a un siguiente nivel, que es empastarme con la Violeta en un plano mágico. Lo siento como un hito, y lo tomo con mucho respeto, siento que tiene que ser bastante sublime todo, los arreglos musicales, la interpretación. En eso hemos estado muy concentrados en hacer algo que sea super elevado, conectado, espiritual. En el último ensayo me sentí conectadísima, como una especie conductora de una energía, tratando de emular o tratando de ser otra persona que yo no soy, sino que tratando como de conducir su energía. Así que ha sido bien metafísico”.

Esta obertura tecnocreativa ha implicado un trabajo tanto delicado como profundo para tocar las fibras de cada uno de los asistentes y espectadores de Congreso Futuro. Cada nota y cada intérprete ha trabajado en conjunto con el equipo de Congreso Futuro y Wise Innovation Studios para llevar la experiencia de la música a otro nivel, generando una vivencia única en la que se susurra el nombre de Violeta Parra, cuyo arte y espíritu parecen querer emerger nuevamente para dialogar con nuestra época.

Mariana Pardo, directora general creativa de Wise Innovation Studios, señaló que “esta colaboración con Congreso Futuro marca un antes y un después. Crear esta obertura junto a Javiera Parra y destacados músicos nacionales, no sólo celebra el legado de Violeta Parra, sino que demuestra cómo la tecnología puede revitalizar nuestra memoria cultural, transformándola en una experiencia que impacta profundamente a las nuevas generaciones”.

La puesta en escena, que promete sorprender más allá de cualquier homenaje visto antes en nuestro país, tendrá la participación de destacados artistas nacionales, como el Cuarteto Austral, Las Corraleras, el destacado contrabajista, cantante y compositor chileno Giancarlo Valdebenito, el guitarrista Miguel Molina, y el multiinstrumentista, director, compositor y productor Camilo Salinas.

La técnica es sólo la herramienta que nos acercará a un patrimonio vivo, que hace posible que el legado de Violeta Parra siga dialogando con los jóvenes, con los que aún no han tenido la oportunidad de vivir su música.

Esta obertura, que promete ser inolvidable, marcará el inicio de Congreso Futuro 2025 este lunes 13 de enero a las 10:30 hrs, y revelará cómo la tecnología puede ser un vehículo para revitalizar el arte, la memoria y el patrimonio, como una manera de devolverle a la humanidad lo que pertenece a la humanidad, a esa Humanidad que queremos ser.

La señal en vivo se puede seguir a través de congresofuturo.cl