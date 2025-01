Estadounidenses “tienen un desconocimiento brutal del resto del mundo”: la última donación de Jaar

Cien Años de Soledad (No realmente) es un letrero compuesto de dos frases: “Cien años de soledad”, iluminado con letras de neón blancas, y “No realmente”, en letras rojas. Citando el título de la clásica novela de Gabriel García Márquez, el artista nacional Alfredo Jaar, en esta obra puso en escena la manipulación de los sistemas políticos latinoamericanos por parte de los Estados Unidos.

Esta instalación, creada en 1985, fue donada por Jaar el recién pasado sábado 25 de enero al acervo de la Universidad de Chile. Un donativo que el artista realizó en honor a la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y que se instaló en el hall de entrada del MAC sede Quinta Normal.

En la actividad llevada a cabo en dicha sede junto a la Rectora y el Premio Nacional de Artes Plásticas (2013) y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Chile (2021), estuvieron también presentes la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba; el decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Fernando Carrasco y el director del Museo de Arte Contemporáneo, Daniel Cruz.

Se trató de una oportunidad en la que además se oficializó la donación a la Colección MAC de la instalación Estudios para la felicidad [1981(2023)], un letrero de gran formato que se ha estado exhibiendo en el frontis de la sede Quinta Normal del museo desde septiembre de 2023, cuando se ubicó allí con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

“Las dos obras, para mí, simbolizan la responsabilidad diaria que tenemos con el futuro de este país, de cada una de las personas. Eso es la Universidad de Chile: una institución esencialmente responsable. Agradecemos a Alfredo por la generosidad enorme que tiene siempre. Pese a lo compleja que debe ser la agenda de un artista de su renombre, siempre está aquí”, expresó en la oportunidad la rectora Rosa Devés.

“Lo primero que quiero decir es que esta donación está dedicada a ti, Rosa, eres una intelectual extraordinaria y la primera Rectora de nuestra universidad. Pensé que, como exalumno de esta institución, tenía que hacer algo para celebrarte. Fue muy generoso de tu parte aceptar este pequeño y humilde gesto. Te agradezco que hayas aceptado ser Rectora de esta universidad, creo que fue un momento histórico y sé que estás haciendo una labor extraordinaria. Te felicito”, señaló por su parte el destacado arquitecto y artista visual.

Honor

Tras la instalación de Cien Años de Soledad (No realmente), el director del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, Daniel Cruz comentó que “acoger las piezas de Alfredo Jaar y tenerlas en exhibición permanente nos honra y nos hace querer invitar a los públicos a que nos visiten en nuestras sedes, que se tomen el tiempo de conocer el sentido del arte contemporáneo, desde las materialidades expuestas, así como desde la capacidad crítica y poética que sustenta toda obra de arte. Estamos muy felices que la propuesta de este destacado artista dialogue de manera expandida con el hacer del MAC”.

Cien Años de Soledad (No realmente), se puede tomar como un comentario irónico, una crítica a la ilusión de independencia de estados nacionales como Colombia o Chile. Como en muchas de sus obras de finales de los años 70 y 80, el objetivo de Jaar fue proporcionar una perspectiva global y tensionar el papel que desempeñan los Estados Unidos en relación con los países del sur del continente. La obra, que se presenta por primera vez en el MAC, fue parte de la exposición individual El lado oscuro de la luna (2023), exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el marco de los 50 años del golpe de Estado.

Traslado de obra

Durante la ceremonia, Alfredo Jaar además explicó cómo generó esta pieza tras haberse mudado a los Estados Unidos a principios de los años 80.

“Descubrí el poco conocimiento que tienen de América Latina. Los norteamericanos en general, hasta hoy, sólo el 35% de ellos tiene pasaporte. Tienen un desconocimiento brutal del resto del mundo, estoy generalizando, pero así lo viví en los años 80. De América Latina lo poco que sabían era a partir de este libro de García Márquez, entonces nosotros estábamos todos viviendo en Macondo”, recordó.

“Eso me chocaba y pensaba en todas las intervenciones militares, en la influencia económica y cultural de Hollywood, etc. Entonces quería combatir un poco eso y se me ocurrió esto casi como un chiste. Era un pequeño gesto, para sugerir ¡no, no estamos solos! Ese fue el origen de esta obra. La mostré en la retrospectiva que tuve en el Museo Nacional de Bellas Artes junto a Un logo para América (A Logo for América, 1987). Justo por esa fecha se cumplía poco más de un año de la gestión de la Rectora, y pensé que era el momento de entregar esta obra a la universidad”.

Estudios para la felicidad [1981 (2023)], por otra parte, es una obra instalativa que se ubicó en septiembre de 2023 sobre el frontis de la sede Quinta Normal del museo en el contexto de la exhibición Presente (2023). Tras la oficialización del donativo, el cartel en gran formato se unió así a otras dos donaciones realizadas por Alfredo Jaar al Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, previamente: la serie de fotos Intervenciones urbanas (de la serie Estudios sobre la felicidad) [1981 (2011)], y a la obra 501 (fotografía y texto, 1991).

“El acervo del MAC ha tenido un importante incremento en los últimos años, lo que nos hace tomar una responsabilidad con la comunidad artística; con los archivos, documentos, con las obras, que nos permiten observar las maneras en que la práctica artística se manifiesta, es un patrimonio que nos pertenece a todas y todos”, agregó Daniel Cruz.