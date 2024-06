Documental y conversatorio “Werner Herzog: Radical Dreamer”

Sala Insomnia, Condell 1585, Valparaíso.

Viernes 15 de junio – 19:30 horas.

Entrada liberada.

Desde sus comienzos, el cineasta alemán Werner Herzog ha asombrado con películas innovadoras y provocativas que abordan la relación del ser humano con una naturaleza deslumbrante e implacable. Un retrato de su vida y obra es lo que presenta “Werner Herzog: Radical Dreamer”, documental del alemán Thomas von Steinaecker que forma parte del Festival de Cine Europeo que se realizará a lo largo del país.

La función será acompañada de un interesante conversatorio entre Bruno Cuneo, destacado poeta, teórico del arte y académico del Instituto de Arte PUCV, y el cineasta Ignacio Agüero. Ambos comentarán el documental y, por supuesto, la extensa obra del gran Werner Herzog.

El evento es en el marco del Festival de Cine Europeo, que se realizará hasta el 16 de junio con entrada liberada, ofreciendo una experiencia cinematográfica única para todos los amantes del cine en Chile. Este año –con una expansión que va desde Arica a Punta Arenas–, el evento ha establecido una alianza con la Red de Salas de Cine de Chile, quienes exhibirán la programación a través de sus sedes a lo largo de todo el país. El evento es una actividad coordinada por la Delegación de la Unión Europea en Chile, en conjunto con las embajadas y los centros culturales europeos participantes. Auspicia Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“He decidido perseguir el enigma Herzog”

“Werner Herzog: Radical Dreamer” llegará a Chile después de su aclamado paso por festivales como el de Telluride, la Viennale, el IDFA y el CPH:DOX, entre muchos otros. La cámara de Thomas von Steinaecker sigue al cineasta y su entorno más cercano, incluida su mujer, analizan su carrera desde sus inicios en el cine. Junto a ellos, Nicole Kidman, Christian Bale y Robert Pattinson repasan sus trabajos con él, Wim Wenders relata cómo el director le ayudó a llegar a un público más amplio y la ganadora del Oscar Chloe Zhao habla de su admiración por él. Estos son algunos de los rostros que acompañan a Werner Herzog en un recorrido emocional y analítico por su obra.

“Desde que vi por primera vez «Aguirre, la ira de Dios» por casualidad en la programación nocturna de la televisión cuando era adolescente en los años ochenta, me ha fascinado Werner Herzog. Todo en esta película era diferente y extraño: la música, Klaus Kinski, la historia y, por último pero no menos importante, la cámara de estilo documental. El hecho de que una película así se hubiera hecho en una Alemania aburrida desde el punto de vista cinematográfico fue increíble para mí. Cuando viví en Estados Unidos a principios de la década de 2000, para mi asombro, volví a encontrarme con Herzog. Estaba viendo películas de un director muy diferente. Un director que hacía principalmente documentales con historias casi increíbles; especialmente «Grizzly Man», la historia sobre un entusiasta de los osos que acaba siendo devorado por osos pardos, me impresionó y perturbó profundamente. Y mi asombro creció cuando vi al propio Herzog en revistas y programas nocturnos”, cuenta Thomas von Steinaecker, quien también se sintió fascinado por su obra escrita.

“Herzog escribió dos libros en forma de diario: «Deambular por el hielo» y «La conquista de lo inútil», que me impresionaron como escritor y no tienen parangón en la historia literaria alemana”, agrega el cineasta. “Herzog no me ha abandonado desde entonces, en parte porque más tarde me di cuenta de que crecí en Sachrang, en la región bávara de Chiemgau, y que el estilo bávaro de Herzog me resultaba muy familiar. Dos encuentros personales fugaces, en los que se mostró sorprendentemente accesible por un lado y completamente inescrutable por otro, no hicieron sino aumentar la fascinación. Desde entonces, he decidido perseguir el enigma Herzog. Nunca aspiré a resolver este enigma que habría quitado el aura de Herzog, por así decirlo. No obstante, sentía curiosidad por Herzog, el hombre que, de algún modo imaginaba de temperamento ardiente y difícil de controlar delante de la cámara”.

“Werner Herzog: Radical Dreamer” mostrará una faceta íntima del director a sus seguidores y acercará a nuevas audiencias a un creador fundamental dentro del cine contemporáneo. El conversatorio ayudará a vislumbrar las claves de una obra única e incomparable que sigue cautivando a cinéfilos de todo el mundo.