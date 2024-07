Presentación del libro “Chuquicamata 1970-1973. La nacionalización del cobre”

Centro Cultural Gabriela Mistral, BiblioGAM, Alameda 227, Metro UC.

Jueves 11 de julio – 19:00 horas.

La nacionalización del cobre durante el gobierno de Salvador Allende fue una tarea monumental asumida por una generación de treintañeros que se enfrentó a impensados obstáculos y consecuencias.

Entre ellos, la huida de cientos de ingenieros de las minas y la escasez de profesionales calificados para reemplazarlos, el sabotaje de la ultraderecha, la politización de la administración minera, la falta de maquinaria y repuestos, persistentes paros promovidos por las directivas sindicales y una ácida campaña de desinformación y desprestigio por parte de la oposición y el conglomerado de El Mercurio.

Mientras tanto, cayó el precio internacional del cobre, el gobierno de Estados Unidos privó a Chile de asistencia económica y créditos y las multinacionales nacionalizadas embargaron partidas de cobre en Europa y cuentas bancarias chilenas en Nueva York.

A pesar de todo, la nacionalización del cobre sobrevivió al gobierno de la Unidad Popular y a la dictadura militar; no así muchos de esos jóvenes que la hicieron posible.

Con Chuquicamata como escenario, esta portentosa investigación de Pascale Bonnefoy introduce al lector en el proceso de nacionalización por dentro. Una historia de épica y determinación que marcó un hito en la soberanía económica de Chile.

Sobre la autora

Pascale Bonnefoy es periodista de la Universidad de Santiago y magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile. Ha sido corresponsal para medios como Global Post y Latinamerica Press, periodista freelance para The Washington Post y The New York Times, e investigadora y productora para medios en Chile y el extranjero. Es profesora asociada de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y autora de los libros Terrorismo de Estadio. Prisioneros de guerra en un campo de deportes, Cazar al cazador. Detectives tras criminales de lesa humanidad y Rodrigo Rojas de Negri. Hijo del exilio.