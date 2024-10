Festival Mediamorfosis Chile en Viña del Mar

Palacio Vergara, Errázuriz 563-596, Parque Quinta Vergara, Viña del Mar.



Del 23 al 26 de octubre.

Más información AQUÍ.

Gratis.

Mediamorfosis, el festival internacional que ha redefinido el panorama de los nuevos medios en Latinoamérica, celebra su décimo aniversario con una edición que promete ser inolvidable.

El proyecto, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, Convocatoria 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, invitar a descubrir contenidos inmersivos en el Espacio Inmersivo con contenido internacionales y nacionales.

El ingreso al Espacio Inmersivo será gratuito y por orden de llegada durante los siguientes días y horarios:

Jueves 24 de octubre de 10:00 – 14:00 / 15:00 – 18:30 horas

Viernes 25 de octubre de 10:00 – 14:00 / 15:00 – 18:30 horas

Sábado 26 de octubre de 10:00 – 13:30 horas

PROGRAMACIÓN

La programación consta de 9 obras provenientes de Canadá, Taiwán, Francia, Chile-Alemania; Reino Unido; Ecuador; Perú; y Estados Unidos-Jordania.

1.-

BODIES OF WATER (Canadá, 2024)

Dirección: Chélanie Beaudin-Quintin, Coreógrafa Caroline Laurin-Beaucage.

El filme VR Bodies of water es una película de danza inmersiva en 3D bajo el agua que te invita a contener la respiración y dejarte transportar y transformar por el agua en compañía de individuos curiosos. Explora la transformación de los cuerpos humanos al interactuar con el agua. Este proyecto de videodanza en realidad virtual combina tecnología de vanguardia y enfoques interdisciplinarios para crear una pieza contemporánea híbrida, fusionando video y danza, ficción y expresión poética.

PREMIOS

Venice Immersive Venice Italy, August 28, 2024, World Premiere, Official selection.

Art*VR Prague, Czech Republic, October 10, 2024, Czech premiere, Official selection.

2.-

A SIMPLE SILENCE (TAIWAN, 2023)

Dirección: Craig Quintero

Parece un pedido simple: un silencio sencillo. Una quietud sin el peso del trabajo, del amor o de la muerte. Un momento entre ambos.

A Simple Silence es el capítulo final de la premiada trilogía “Just For You” de Riverbed Theatre, que se estrenó en Venecia en 2022 con All That Remains y continuó en 2023 con Over the Rainbow.

Esta nueva experiencia 360VR sigue explorando nuestra conexión con el mundo que nos rodea. La audiencia no es testigo de la experiencia; ellos son la experiencia.

PREMIOS

Venice Immersive – In Competition La Biennale di Venezia 2024

Industry Week – VR Film Lab Kaohsiung Film Festival 2023

3.-

FLOW (FRANCIA, 2023)

Dirección: Adriaan Lokman

Flow invita a entregarse a los caprichos del viento en un día aparentemente normal, ocultando tras su turbulencia una noche cautivadora en la vida de una mujer, retratada a través de la danza de las corrientes de aire. El juego de olores, calor, respiración y ráfagas de viento tanto naturales como artificiales, influidas por fuerzas invisibles, hace tangible lo imperceptible.

PREMIO

Venice Immersive, Special Jury Prize, 2023

4.-

EMPEREUR (FRANCIA, 2023)

Dirección: Marion Burger, Ilan Cohen

Una experiencia interactiva y narrativa en realidad virtual, que invita al usuario a viajar dentro del cerebro de un padre, que sufre afasia.

Empereur es una experiencia poética de la pérdida de las propias facultades, del paso del tiempo y de los vínculos que, a pesar de todo, permanecen. Es la historia de un hombre que ha perdido la capacidad de hablar y de su hija que intenta comunicarse con él. Es la historia de una mujer a la que no se le dio la oportunidad de conocer al hombre que se escondía detrás de su padre, ahora oscurecido por esta enfermedad.

PREMIO

Venice Immersive, Achievement Prize, 2023

5.-

SECRETO ANCESTRAL (CHILE – ALEMANIA, 2024)

Dirección: Francisca Silva y María José Díaz

La experiencia sitúa al usuario en el magnífico paisaje de la comunidad Q’ero, el lugar donde viven quienes son considerados herederos directos de los Incas. Esta experiencia es un viaje contemplativo en el que el usuario transita entre la realidad física de los Q’ero y su dimensión sagrada, donde la cosmovisión y sus ritos ancestrales se hacen visibles a través de la animación. Esta pieza invita a una audiencia a conectarse con la naturaleza, desde la perspectiva ancestral de los guardianes del conocimiento espiritual andino.

PREMIOS

Medienboard New Media Funding 2023, Berlin Brandenburg, Alemania.

Best Digital Experiences Pitch 2020, Sunny Side of the Doc, Francia.

6.-

DROP IN THE OCEAN (REINO UNIDO – EEUU, 2019)

Dirección: Adam May, Chris Parks, Chris Campkin

El público experimentará el océano desde una perspectiva completamente nueva en “Drop in the Ocean”, una divertida aventura social de realidad virtual. Los participantes, que miden aproximadamente 5 cm de alto, se suben a una medusa mientras descubren los misterios de las profundidades y experimentan la crisis de contaminación plástica desde el punto de vista de la vida marina. Luego, hasta cuatro participantes se unen para limpiar los desechos plásticos que los rodean. Los participantes obtienen nuevos conocimientos sobre las amenazas que enfrentan nuestros océanos y su papel para convertirse en parte de la solución.

Este proyecto de realidad virtual social, multiusuario y de libre movimiento se basa en el archivo fotográfico del microfotógrafo -ganador del premio Oscar- Peter Parks para crear una experiencia de usuario única en su tipo. Los exploradores oceánicos, defensores del medio ambiente y copresentadores de Caribbean Pirate Treasure, del Travel Channel, Philippe y Ashlan Cousteau son los narradores.

7.-

MASQUERADE. CAPÍTULO 1: LA DIABLADA DE PÍLLARO (ECUADOR, 2023)

Dirección: Juan Pablo Urgilés

Documental interactivo de Realidad Virtual que, a través del baile y el uso de una máscara, lleva al usuario a un viaje mágico por los orígenes de la Diablada de Píllaro. Una aventura inmersiva por las expresiones artísticas de esta festividad declarada patrimonio cultural del Ecuador.

PREMIOS

CANNES XR, Marché du film

Finalist Viff Immersed, Volumetric Market, Kaleidoscope.

8.-

KENE CONEXIONES (PERÚ, 2022)

Dirección: Rodolfo Abdias Arrascue Navas

Kene Connections es un documental interactivo con VR que profundiza en el diseño kene dentro de los espacios donde se crea. Los usuarios navegan a través de diversos espacios y viajan entre las ciudades de Lima y Pucallpa en la selva, explorando temas relacionados con la identidad, tradición, representación y migración de la Comunidad Shipibo Konibo. Este proyecto forja conexiones entre patrimonio y tecnología para producir nuevas formas de documentación y consumo de nuestro patrimonio cultural amazónico.

PREMIO

Estímulos Económicos para la Cultura, Ministerio de Cultura, Perú.

9.-

CLOUDS OVER SIDRA (EEUU – JORDANIA, 2015)

Dirección: Chris Milk, Gabo Arora

Es la primera película filmada en realidad virtual para la ONU, que utiliza el medio para generar mayor empatía y nuevas perspectivas sobre personas como Sidra, que viven en condiciones de gran vulnerabilidad. La película tiene la poderosa capacidad de permitir que cualquiera vea cómo es la vida dentro de un campo de refugiados y la capacidad de inspirar un mensaje de esperanza no solo entre los sirios desplazados, sino también entre los ciudadanos del mundo motivados a actuar.

El campo de refugiados de Za’atari en Jordania alberga a más de 80.000 sirios que huyen de la guerra y la violencia. La mitad de ellos son niños. Clouds Over Sidra es la historia de una niña de 12 años que vive allí desde el verano de 2013. La película la sigue al colegio, a su improvisada tienda de campaña e incluso al campo de fútbol.

Clouds Over Sidra es una película de realidad virtual de 8 minutos creada por Chris Milk y Gabo Arora y dirigida por Gabo Arora y Barry Pousman en colaboración con la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas, UNICEF Jordania y los estudios de producción VRSE Hollywood.

PREMIO

Sheffield Doc/Fest Interactive