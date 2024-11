Muestra “Los volcanes despiertos” de Sandra Vásquez de la Horra en MNBA

Desde sus primeros dibujos influenciados por sus raíces en Chile, Vásquez de la Horra ha desarrollado un estilo único, utilizando el papel no solo como superficie para sus dibujos, sino como un elemento escultórico en sí mismo. Sus obras elaboradas con lápiz de grafito, acuarela o con tratamientos de inmersión en cera de abeja y con dobleces a la manera de un leporello, exploran temas como la espiritualidad, el folclor y la mitología, incorporando figuras femeninas que se transforman en paisajes surrealistas, montañas y volcanes.

“Siempre he tenido una obsesión por el norte y el nomadismo, por ese mundo de lo precario que me ha acompañado desde joven. Recuerdo leer los libros de Cecilia Vicuña y cómo influyeron en mi forma de trabajar, guiándome hacia una búsqueda de lo ligero, de lo que no pesa. Mis raíces también están muy presentes: mi bisabuela era de Antofagasta, mi abuelo de Santa Cruz, Bolivia. Mi infancia estuvo marcada por el paisaje chileno, las montañas, y por experiencias como asistir a las Fiestas de Higuerillas, con su mezcla de lo pagano y lo religioso, las máscaras y las diabladas. A los siete años conocí Rapa Nui, y a los 17, Brasil. Ambos fueron viajes iniciáticos que enriquecieronprofundamente mi imaginario sudamericano”, relata Sandra Vásquez de la Horra.