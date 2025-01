Obra “Cómicos sin Candilejas” en Curanilahue

Centro Cultural de Curanilahue, Curanilahue.

10 de enero.

Entrada liberada.

La última producción de Teatro La Obra, “Cómicos sin candilejas”, trasladará al espectador a fines de la década de los años veinte, del siglo XX, en Chile, para abordar las complejidades y tradiciones del gremio teatral en esa época, pero, también, para invitar a reconocer el valor artístico de referentes importantes para la historia del teatro en nuestro país.

La pieza fue escrita por la dramaturga del Biobío Gisel Sparza y prepara su estreno con un circuito que comienza este 10 de enero en el Centro Cultural de Curanilahue. Continúan las funciones el 11 de enero, en el Teatro de Lota y el 16 de enero en la Corporación Artistas del Acero de Concepción. Finaliza el ciclo de estreno con fechas en la Corporación Cultural de Los Ángeles, el 17 de enero y en Casa de la Cultura de Chiguayante, el 18 de enero. Las entradas para la función en Sala 100 de Artistas de Acero estarán disponibles en boletería presencial del espacio cultural.

Consultada por el proceso creativo, Gisel Sparza, dramaturga y directora de la obra comenta que “en la vorágine de la gestión, pocas veces tenemos la posibilidad de hablar sobre nuestro oficio, de nuestro gremio, de lo que acontece o aconteció dentro de la historiografía nacional del teatro”, agregando, que “esta vez, quienes hacemos teatro les invitamos a conocer un pedacito de nuestro oficio y su historia”.

Algo que caracteriza el trabajo de Teatro La Obra, en sus más de 20 años de trayectoria, es la creación escénica que activa gestos de memoria y reflexiona en torno a la historia cultural del país. Esta vez no es la excepción. “Cómicos sin Candilejas” se piensa como una tragicomedia con gran pulso educativo y mediador, pensada para distintas generaciones y, también, un montaje que en sí se configura como un espacio metateatral, “teatro sobre el teatro”, explica la directora de la obra.

“El montaje se presenta como un espectáculo total”, comenta Alfonso Lara, parte del elenco, “donde la comedia, tragedia y los intermedios de varieté emulan los espectáculos teatrales de principios del siglo pasado y donde el lenguaje musical entrega impulso y latencia que sumerge y actúa”.

Historia

La dramaturgia gira alrededor de las penurias y sueños de la compañía de teatro “El guatón genial”, varada en una salitrera al norte de Chile, y cuyo presente no es auspicioso. Los tres integrantes de esta singular compañía están inspirados en las vidas de la actriz cómica Olga Donoso y los actores de cine mudo Evaristo Lillo y Nicanor de la Sotta. Tres artistas que, pese a su aporte a la historia del teatro en Chile, no son tan conocidos como precursores de la escena teatral nacional. “En la trayectoria de Teatro la Obra, la comedia ha sido explorada pero, acá, hay un trabajo profundo a las situaciones, la humanidad de los personajes y su particular forma de vida y resolver situaciones. Ha sido un lujo poder explorar en una obra la diversidad emocional de los personajes”, explica Lara, quien interpreta a Evaristo.

Interpretada por Francisca Díaz, Alfonso Lara y Pacha Medina, la obra cuenta con el trabajo en creación sonora de Javiera Hinrichs, con colaboración del músico Yayo Durán. El diseño y creación escenográfica es de Valentina Vergara y Jordi Regot, y el diseño en iluminación de Nicole Needham. El equipo lo completa Óscar Oviedo en sonido, Verónica Garrido en diseño y creación de vestuario, y Diana Albornoz en dirección coreográfica.

El estreno de la obra será el 10 de enero de 2025, en el Centro Cultural de Curanilahue (liberada). Luego, el 11 de enero, habrá una función en el Teatro de Lota (liberada) y el 16 de enero, en la Corporación Artistas del Acero. El circuito de estreno seguirá el 17 de enero, en la Corporación Cultural de Los Ángeles (liberada) y el 18 de enero, en la Casa de la Cultura de Chiguayante (liberada previa inscripción).

Las entradas para la función en Sala 100 de Artistas del Acero estarán disponibles en la boletería del espacio cultural de Concepción.

Si deseas conocer más detalles de este proceso creativo, puedes ingresar a las redes sociales de Teatro La Obra, @teatrolaobra y a su página web www.teatrolaobra.com.

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia y Dirección General – Gisel Sparza Sepúlveda

Elenco – Alfonso Esteban Lara, Francisca Díaz, Pacha Medina

Creación Sonoro Musical e Intérprete – Javiera Hinrichs Deppe

Diseño de Escenografía y Maquillaje – Valentina Vergara

Realización Escenográfica- Valentina Vergara y Jordi Regot

Diseño y Creación Vestuario – Verónica Garrido

Diseño iluminación –Nicole Needham

Comunicaciones – Paulina Barrenechea y Carla Bustamante

Contenido para RRSS- Jota Figueroa

Diseño Gráfico – Leticia Zapata

Registro Audiovisual – Monstruosa Estudio

Asesoría en Composición y Arreglos Musicales- Yayo Durán

Coreografías – Diana Albornoz

Creación y Diseño Guía Pedagógica – Francisca Rodríguez