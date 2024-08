Javier Sellanes, oceanógrafo: “El mundo no sabe que Chile cuenta con montañas submarinas”

La cordillera de los Andes es parte de la identidad de Chile, las altas montañas acompañan el paisaje a lo largo del país, pero no son las únicas, en las profundidades del mar también están presentes. El oceanógrafo Javier Sellanes López participó de un crucero científico de exploración de los montes submarinos del Pacífico Sureste.

La expedición del Schmidt Ocean Institute liderada por el profesor de la Universidad Católica del Norte, Javier Sellanes exploró los montes submarinos a lo largo de las dorsales de Nazca y Salas y Gómez, tanto dentro como fuera de la jurisdicción de Chile, para recopilar datos que pudieran respaldar la designación de un área marina protegida internacional en alta mar.

“A Chile lo conocen por su blanca cordillera, es la imagen icónica que hay de Chile pero lo que no todo el mundo sabe es que Chile cuenta con cadenas montañosas submarinas que rivalizan quizás en tamaño en extensión con la Cordillera de los Andes”, dijo el profesor Javier Sellanes.

El científico estuvo este sábado en Puerto de Ideas Biobío presentando las nuevas especies descubiertas a bordo del buque de investigación Falkor.

Durante la expedición, los científicos utilizaron un robot submarino, capaz de descender a profundidades de 4.500 metros, para recopilar datos de diez montes submarinos que se utilizarán para avanzar en los esfuerzos de protección marina de Chile.

“Estas montañas albergan lo que nosotros decimos que un tesoro que la mayoría de la gente no conocen y que nosotros queremos visibilizar”, sostuvo.

“Estos montes submarinos tienen comunidades biológicas que han estado sin mayores perturbaciones durante mucho tiempo, por lo tanto, son bastante propensas a las actividades humanas al cambio cambio climático”, agregó.

Además, Sellanes explicó que una parte importante de la expedición a bordo del Falkor es la inclusión de las comunidades que habitan en los territorios de estudio. Ante esto, la artista rapanui Serafina Heirangi Moulton también estuvo abordo del buque.

“Esta experiencia me llena de conocimiento para poder volver de nuevo a mi lugar de origen y poder compartirlos con ellos”, expresó.

La artista compuso la canción “Moana Nui a Hiva” inspirada por el océano Pacífico.

“El tema que yo hice tiene que ver con el amor hacia el océano, el amor hacia la naturaleza, la naturaleza soy yo, yo soy la naturaleza y para mí es algo vital poder respetarla y cuidarla porque si no lo hago es porque no me estoy cuidando a mí no me estoy amando a mí principalmente”, explicó.