Serie documental “Belleza física” gana premio en festival científico en Alemania

“Belleza física – Los personajes”, serie documental conducida por el físico y divulgador Andrés Gomberoff, recibió el Southern Lights Award en el Silbersalz Science & Media Festival, en Alemania.

Dirigida por Rosario Jiménez-Gili y producida por Gastón Chedufau y Mariana Hidalgo, cada capítulo de la serie revisa la historia y descubrimientos de algún científico destacado, cuyos trabajos fueron irrelevantes en algún momento, pero que posteriormente se convirtieron en un gran aporte para la ciencia.

La producción triunfó en la categoría “Southern Lights Award” del Festival Internacional de Ciencia SILBERSALZ.

Silbersalz es un festival que se viene celebrando hace 7 años en la ciudad de Haale y reúne más de 30mil personas cada año en charlas, actividades, películas, muestras y eventos en torno a la cultura del conocimiento. El capítulo que se llevó el premio en esta ceremonia fue el denominado “Los Personajes, la verdad de las estrellas“.

“Nos encargaron una segunda temporada que se llama “Belleza física – Los personajes”, enfocado en mujeres y hombres de ciencia que no han sido tan conocida o poco valorada. Obviamente que en el caso de las mujeres es más evidente, por un tema de género. Y en el caso de los hombres, por ahí de repente ha sido como tipos que han estado como más fuera de los márgenes de la elite cultural científica, por así decirlo”, explicó la directora de la serie.

“Es así como tenemos los episodios de científicas como Carolyn Herschel, que justamente fue el episodio premiado ahora en el Festival de Silversals en Alemania. Ella hace su trabajo entre 1700 y 1800 y registra muchísimos cometas junto a su hermano. Gran parte del trabajo lo hacen en Inglaterra. El enfoque que tiene la serie es de entretención, pero también da una mirada complementaria a la ciencia, ¿no es cierto? Porque da a conocer personajes que normalmente no se han hecho conocidos”, agrega.

El premio fue recibido por Andrés Gomberoff en Alemania, el conductor de la serie dijo que “siempre es un desafío para alguien que no viene de ese mundo audiovisual. Yo estoy muy lejos de eso”

“Mi experiencia en la escritura científica ya es más o menos de larga data, pero el ponerme delante de las cámaras es algo bastante distinto. Y sobre todo es un trabajo que implica ponerse de acuerdo con muchas personas y tener mucha paciencia. Pero me encanta, me encanta ser turista, ser desconocido, hacer cosas que yo no me espero ni nadie espera de mí mismo. Por lo tanto es una experiencia fascinante y de crecimiento personal que me entusiasmó y me sigue entusiasmando”, dijo a El Mostrador.

Además de conducir el programa Gomberoff es el editor del newsletter Universo Paralelo de El Mostrador donde todas las semanas escribe sobre algún tema relevante de la ciencia.

Cada episodio aborda desde una perspectiva biográfica la vida y obra de destacadas mujeres y hombres de ciencia, que han sido clave en la evolución de la sociedad por lo significativo de sus hallazgos: desde las técnicas para medir distancias estelares hasta la programación de computadores, pasando por las transmisiones inalámbricas, todos descubrimientos que desde la física han impactado en el devenir de la civilización y la aplicación práctica de tecnologías usadas a diario.

El físico sostiene que recibir el premio “fue un gran respiro para todos”.

“Es muy difícil, como te decía, en tiempo, en esfuerzo, hacer una serie, porque implica, como te decía antes, ponerse deacuerdo con mucha gente, conseguir muchas cosas distintas, y hacerlo, en mi caso, que soy decano de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Mayor, implica usar un tiempo que no tengo, que tengo que encontrarlo en esquinitas de mi agenda. Entonces, finalmente es un ejercicio de puro cariño, porque no tiene muchos retornos de ningún otro tipo”, expresó.

Además, agregó que “desde el punto de vista universitario, este tipo de obras no son consideradas trabajo intelectual universitario, es una de las grandes peleas que yo siempre he estado tratando de dar. Es una cosa interdisciplinaria, que nadie sabe ponerla en un currículum, desde el punto de vista de gestión universitaria tampoco mucho me ayuda y económicamente para qué decir. Entonces, es una cosa que la mayoría hace por cariño, como pensando que a lo mejor esto puede escalar en algún momento. Entonces, recibir un premio te refresca, te dice que valió la pena de alguna manera, que lo hiciste bien, que es una gran cosa para todos.