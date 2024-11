La poesía y el psicoanálisis, ¿tienen algo en común?

____

Interpretarle a un paciente -piensa la psicoanalista- precisamente es descubrir un misterio; pero lo misterioso no termina ahí, porque luego de encontrar un significado viene otro misterio, y otro y otro y otro más; como que el psicoanálisis transitara por un camino infinito de revelaciones, como que siempre hubiera un “algo más” que no se puede alcanzar ¿el misterio del interior y del contenido del cuerpo de la madre? -se pregunta, evocando la hipótesis de Melanie Klein y de autores post kleinianos que consiste en que a todo bebé normal le intrigaría saber qué contiene el interior del cuerpo de la mamá- Puede ser -se responde sin tener certeza total- Es como el misterio de emparejarse, de estar enamorado de otra persona que no es una misma -piensa-, por más que quisiéramos que fuera una misma. Hay algo ilusorio aquí: nos vivimos a través del otro, como que el otro fuera una misma, aunque por otra parte sabemos que no es así. Esa comunicación profunda se da también entre un paciente y su analista, y vuelve a preguntarse: ¿es eso poesía: el misterio, lo que evoca una interpretación?

____

Poesía eres tú -vuelve a repetirse el poeta- y ve que ya es la hora de -se percata de que “alguien” en su interior le pide- su café. Quizá después pueda sentarse a tratar de escribir sobre poesía y psicoanálisis aunque no sabe qué saldrá de ahí. Piensa que el león y la gacela tienen el pelaje del mismo color beige.

____

La psicoanalista se da cuenta que, desde las descripciones de Freud sobre el inconsciente, se podría pensar que en ambas situaciones -psicoanalítica y poética, por decirlo así- hay una intensa conexión, un intenso tránsito entre lo que este autor llamó “representaciones cosa” -los registros inconscientes de las experiencias- que trasciende fluidamente hacia las “representaciones palabra” -agregados que dan nombre a las representaciones cosa pero ya en el preconsciente y consciente- , como quien diría que fácilmente se puede andar de ida y vuelta entre los registros más tempranos, más básicos como el olor de la mamá, su tono de voz particular, la sensación de ser tomado en brazos, y los registros que se incorporaron más tarde en el desarrollo, de las palabras como tales (por ejemplo para las sensaciones recién señaladas, las palabras “madre”, “pecho”, “voz”, “arrullo”, “mecer”, “abrazo”) y se lanza a escribir: