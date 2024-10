Cultura y estallido

¡Hola! Anoche tocó Paul McCartney en el Estadio Monumental. Personalmente nunca fui un gran fan de Los Beatles, a diferencia de Miriam, mi mejor amiga en la adolescencia, allá en La Florida de principios de los 90.

Luego descubrí algunas canciones –«Julia», «Blackbird», por nombrar algunas– que me encantaron, y sin duda su legado es extraordinario. ¿Cómo será ser Paul, después de todos estos años? En fin, estoy seguro de que los asistentes lo disfrutaron.

Durante este fin de semana, además, es la Noche de Museos, en Santiago y regiones. “En la actividad habrá encuentros, conversatorios, visitas guiadas y un sinfín de iniciativas, que van a estar presentes en diferentes museos de todo Chile.

También se suman museos privados y museos comunitarios. Lo que buscamos es acercar el patrimonio a las personas, y dinamizar los barrios donde están ubicados los museos, para disfrutar del entorno de estos”, adelantó Nélida Pozo, directora nacional del Servicio del Patrimonio Cultural. Hay panoramas de sobra. Pueden verlos ACÁ.

Además, en esta edición: el fotógrafo chileno destacado por la NASA, la campaña para salvar a Artistas del Acero y el fracaso del Joker 2.

Bonus track: la entrevista a Francisco Ortega y Félix Vega por su libro Monstruos y dioses del fin del mundo, donde presentan un catálogo de aquellas criaturas del universo literario y folclórico del sur de América.

Antes de arrancar, si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia; y si has sido tú quien recibió esto, entonces estás ante una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate

1

LOS LATINOAMERICANOS Y EL 12 DE OCTUBRE

Hace algunos días publicamos en El Mostrador una nota sobre un taller que realizará próximamente el académico y escritor Miguel Laborde.

La instancia pretende debatir lo “distantes que estamos de la América antigua, la anterior a 1492, y lo lejos que estamos de la cultura hispana”.

“Son nuestros pilares principales y hemos negado a los dos, dejándonos a la deriva ”, explica al respecto el académico.

”, explica al respecto el académico. Lo cierto es que en los últimos años hemos transitado desde las loas oficiales a la «España civilizadora», en la escuela primaria, a la demonización de la misma en la universidad por «genocida», pasando de un extremo a otro. La necesidad de recoger ambas herencias me parece una idea más que relevante y por eso quise entrevistar a Laborde.

«Yo siempre he sido partidario de que las memorias hay que construirlas, y que el negacionismo no le sirve a nadie», fue una de las cosas que me dijo.

También admitió que «es difícil ser el hijo de dos razas que entraron en contacto de una manera que fue brutal»,en referencia al 12 de octubre de 1492.

La entrevista completa salió este sábado El Mostrador. Puedes leerla AQUÍ.

2

EL CHILENO QUE DESTACÓ LA NASA POR SU FOTO DEL ECLIPSE SOLAR ANULAR

El eclipse recién pasado dio para todo. En nuestro caso, la NASA destacó una imagen del anillo de fuego tomada por el fotógrafo chileno Alexis Trigo.

Trigo capturó la imagen de un eclipse solar anular que se observó sobre las nubes del lago Chelenko en la Patagonia chilena, informó Emol.

en la Patagonia chilena, informó Emol. Según explicó su autor, la foto fue «súper espontánea, sin nada de planificación ni equipo técnico », ya que no utilizó ni filtro solar ni telescopio para poder sacarla.

», ya que no utilizó ni filtro solar ni telescopio para poder sacarla. En la imagen, tomada el 2 de octubre , se muestra el eclipse solar anular ocurrido entre las 11:00 y las 17:00 horas, en la ruta camino a Chile Chico.

, se muestra el eclipse solar anular ocurrido entre las 11:00 y las 17:00 horas, en la ruta camino a Chile Chico. La NASA escoge una imagen para la foto astronómica del día, la cual es presentada en su sitio web junto a una breve explicación realizada por un astrónomo.

En junio de 2022, una fotografía de Trigo también fue presentada para la foto astronómica del día. En esta, la que no podrá ser replicada hasta 2122, el fotógrafo logró captar un «retrato familiar del sistema solar» (como fue titulada por la NASA), en que se muestra en orden a la Tierra, Saturno, Neptuno, Júpiter, Marte, Urano, Venus y Mercurio.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

3

ASTRONOMÍA CHILENA, ¿EN PROBLEMAS?

Pero no todo es color de rosa en la astronomía nacional. El fin de semana pasado publiqué un extenso reportaje sobre los desafíos de la astronomía chilena, la que tantos elogios ha recibido en el último tiempo.

Porque lo cierto es que, a pesar de variados logros en los últimos años, hay científicos locales que advierten que los fondos disponibles han disminuido en términos reales , lo que incluso afectaría la planificación estratégica a mediano y largo plazo.

, lo que incluso afectaría la planificación estratégica a mediano y largo plazo. Desde una “Hoja de Ruta” para el área, fijada en el año 2012, “poco ha cambiado. Se han sumado algunos fondos adicionales, pero que no compensan por los aumentos de costos ni el aumento de investigadores compitiendo por los fondos”, me dijo el astrónomo Ricardo Finger, académico de la U. de Chile.

“Hay oportunidades de financiamiento, pero son insuficientes para embarcarse en proyectos de instrumentación de alto impacto. Los fondos disponibles tienen topes del orden de 300 mil dólares –500 mil dólares como mucho–, cuando para poder desarrollar un instrumento de alto impacto se necesitan varios millones de dólares”, advierte.

Según la ANID, en los últimos 10 años, han sido financiados alrededor de 500 proyectos en las áreas de astronomía y ciencias afines, incluyendo 418 Fondecyt (con 174 proyectos en el concurso regular), por un monto de más de $35.000 millones.

Agregaron que se han sumado otros fondos que apuntan a potenciar la astronomía, surgidos de los compromisos internacionales acordados con los observatorios instalados en nuestro país, que han comprometido recursos aportados por terceros, además de tiempos de observación. “Es así como, gracias a la administración de estos aportes externos, hemos podido fortalecer algunas líneas de trabajo”, me dijo una autoridad en el tema.

Puedes leer el reportaje completo AQUÍ.

4

LA CAMPAÑA POR SALVAR A ARTISTAS DEL ACERO

Artistas, participantes e integrantes de la organización lanzaron en agosto, tras el inesperado anuncio del cierre de Huachipato, la campaña “Salvemos Artistas del Acero”, para pedir a autoridades y privados apoyo urgente en el rescate de una institución que ha beneficiado –según sus estimaciones– a más de 1,8 millones de vecinos de las 33 comunas del Biobío.

“El apoyo incondicional que Huachipato brindó durante 65 años fue fundamental para el crecimiento y sostenibilidad de Artistas del Acero, pero hoy, la crisis amenaza con poner fin a un trabajo vital para el desarrollo artístico y cultural de la región y el país”, se lee en una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric y al Ministerio de las Culturas.

para el desarrollo artístico y cultural de la región y el país”, se lee en una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric y al Ministerio de las Culturas. El pasado jueves, representantes de la institución, junto a reconocidos artistas y parlamentarios, entregaron la misiva en el Palacio de La Moneda .

. En la carta –que hasta ahora ha recibido más de 6 mil firmas de apoyo– solicitan incluir el costo “íntegro” de la gestión de la corporación en la Ley de Presupuestos del año 2025, como ocurre con otras entidades culturales similares.

“Sin una transferencia de recursos, lamentablemente, se cerrará un capítulo muy amplio de la historia cultural local por los efectos colaterales del apagón de la siderúrgica”, dijo a EFE el gerente de Artistas del Acero, Arnoldo Weber.

5

CINEASTA CARLOS ARAYA: “A CINCO AÑOS DEL ESTALLIDO RECIÉN ESTAMOS PROCESANDO LO QUE NOS PASÓ”

Estamos a pocos días de que se conmemore el quinto aniversario del estallido social y parece claro que nos encontramos muy lejos de entender qué ocurrió aquellos días.

Por eso resultó interesante la exhibición del documental El que baila pasa, de Carlos Araya, que se realizó este viernes en la Universidad de Chile, en el marco del Foro de las Artes.

La muestra incluyó un conversatorio con su director y la productora María Paz González.

El cineasta cree que actualmente hay «una simplificación burda de la clase política, algunos medios y parte de la sociedad para encapsular el estallido en conceptos como el ‘octubrismo’”.

“El problema es que ese tipo de juego discursivo bloquea cualquier posibilidad de seguir pensando hacerse cargo de las complejidades del problema, que siguen estando latentes, incluso bajo el Estado restaurador y policial del presente. A cinco años del estallido recién estamos procesando lo que nos pasó, viendo con un poco de distancia los matices y las contradicciones de todos los giros narrativos que hemos tenido en tan poco tiempo”, señala.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

6

LA NOBEL DE LITERATURA, UNA CRÍTICA SOCIAL

La escritora surcoreana Han Kang fue distinguida este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2024, “por su intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”, comunicó este jueves la Academia Sueca.

La academia considera que la obra de Han Kang se caracteriza por una doble exposición del sufrimiento –como tormento mental y físico – y por sus conexiones con el pensamiento oriental, reseñó EFE.

– y por sus conexiones con el pensamiento oriental, reseñó EFE. La especialista Mónica Barrientos, PhD en Hispanic Languages & Literature y académica de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile, acotó que “no tiene una obra literaria fija, es decir, no podemos decir que es narrativa necesariamente o poesía, sino que ella tiene una de las características importantes y por eso algunos han dicho que es vanguardista”.

“Explota los géneros literarios y eso es importante, porque conversa mucho con las vanguardias, en general, europea y latinoamericana”, subrayó.

Hang Kang nació en 1970 en Gwanju, pero se trasladó con su familia a Seúl a los 11 años. Es graduada en literatura coreana y, aunque debutó como poeta, se ha hecho conocida ante todo como narradora.

La elección es notable, porque se trata de una mujer, por un lado, y por ser originaria de Asia. La literatura en lengua inglesa mantiene un claro dominio en el palmarés, que incluye a 120 laureados, con 31 premiados, por delante de la francesa (15), alemana (14) e hispana (11), que no ha sido reconocida desde 2010, con el peruano Mario Vargas Llosa.

7

LOS PRIMEROS HUMANOS BUSCARON TERRENOS ESCARPADOS PARA HABITAR

La mayoría de yacimientos arqueológicos con restos de los primeros humanos –los miembros del género Homo, conocidos como homininos–, se encuentran en regiones montañosas o en enclaves accidentados. Hoy, un estudio revela que esa combinación de ecosistemas fue deliberadamente buscada y una elección clave para la evolución humana, según una nota de EFE.

Los detalles del estudio, que ha sido realizado por investigadores del Centro de Física del Clima (ICCP) de la Universidad Nacional de Pusan (Corea del Sur), se han publicado este miércoles en la revista Science Advances.

Utilizando un extenso conjunto de datos de fósiles de homínidos, junto con datos de alta resolución sobre el paisaje y una simulación del clima de la Tierra de 3 millones de años de duración, el equipo proporciona una imagen más clara de cómo y por qué aquellos humanos se adaptaron a paisajes tan duros y por qué nuestros parientes evolutivos preferían ser «montañeses» a «llaneros» .

. Las regiones montañosas potencian la biodiversidad, porque las variaciones de altitud provocan cambios en el clima y en las condiciones ambientales en las que pueden prosperar distintas especies vegetales y animales, una mayor variedad y densidad de ecosistemas y tipos de vegetación llamados biomas.

Esta diversidad de biomas fue un atractivo para los primeros humanos, ya que proporcionaba mayores recursos alimentarios y resistencia al cambio climático, una idea conocida como la Hipótesis de la Selección de la Diversidad.

«Cuando analizamos los factores ambientales que controlaban dónde vivían las especies humanas, nos sorprendió ver que la inclinación del terreno era el dominante, incluso más que los factores climáticos locales, como la temperatura y las precipitaciones», explica Elke Zeller, autora principal del estudio.

Sin embargo, las regiones escarpadas son más difíciles de transitar que los terrenos más llanos y requieren más energía para atravesarlas, por lo que los homínidos tuvieron que adaptarse a los retos de estos terrenos para aprovechar sus mayores recursos.

8

EL FRACASO DEL JOKER

Doscientos millones de dólares tirados a la basura. Eso parece haber sucedido con la película Joker 2, protagonizada por Lady Gaga y Joaquin Phoenix.

La secuela del personaje ha sido un fracaso de taquilla, pero lo que hace que su resultado sea aún más catastrófico es su astronómico costo, estimado en más de tres veces la película original, según la BBC.

«Es una de las secuelas más bajas que se recuerdan de una importante película de franquicia basada en un cómic», escribió Anthony D’Alessandro, director editorial de Deadline, un medio especializado en la cobertura de Hollywood.

D’Alessandro añadió que, a estas alturas, a Joker 2 le ha ido incluso peor que a The Marvels, el fracaso de Marvel del año pasado.

Para la emisora británica, el director Todd Phillips y su equipo parecían decididos a decepcionar e incluso a burlarse de los fanáticos del Joker original.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

FRANCISCO ORTEGA Y FÉLIX VEGA: “NOS UNE NUESTRA OBSESIÓN POR LOS MONSTRUOS”



Álvaro Mera entrevistó, para Cita de Libros, al escritor Francisco Ortega y al dibujante Félix Vega, por su libro Monstruos y dioses del fin del mundo, donde presentan un catálogo de aquellas criaturas del universo literario y folclórico del sur de América.

En la publicación −de gran formato y a todo color− la dupla de autores expone, con realismo y detalles, la riqueza del imaginario local expresado en personajes como el Chonchón, Pelo Vivo, Wekufe, el Trauco o el Hombre Cóndor.

expresado en personajes como el Chonchón, Pelo Vivo, Wekufe, el Trauco o el Hombre Cóndor. En el libro se incluyen seres “que son comunes a los mitos y leyendas del sur del Perú y Bolivia, y de todo Chile y Argentina”, fue una de las cosas que dijo Ortega.

“Usamos lo de ‘fin del mundo’ como una manera de englobar en un término más literario lo de Cono Sur, porque eso es este libro: una enciclopedia o bestiario de las criaturas extraordinarias del Cono Sur de América, que van desde los seres de leyenda y mitos hasta las creaciones literarias de novelas de autores clásicos como Manuel Rojas, José Donoso o Carlos Droguett”, añadió.

Puedes ver la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– CONCIERTO EN LA ESTACIÓN DE TRENES DE COPIAPÓ

El ciclo “Música y Patrimonio” regresa a Atacama con un gran concierto en la Estación de Trenes de Copiapó.

El evento contará con la presentación de “El Barrio Negro” y Atacama Orquesta Festival en formato Big Band. El panorama será en la Estación de Trenes de Copiapó este domingo 13, a las 18:30 horas.

«Música y Patrimonio» es un ciclo de conciertos y charlas patrimoniales, dirigidas por el músico Sergio Olivares Jr., que se desarrolla con el objetivo de abrir nuevos espacios para la música, la cultura y visibilizar los edificios patrimoniales de la Región de Atacama, a través de conciertos de música popular. Esta segunda versión es financiada por el Fondo de la Música Convocatoria 2024, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Para conocer más detalles de esta y otras jornadas que forman parte de la cartelera, pueden revisar las páginas de Facebook e Instagram, buscando con el nombre “Música y Patrimonio”.

– HOMENAJE A TITIRITERO EN PLACILLA

La gira de artes escénicas que ya ha recorrido Quinta de Tilcoco y Navidad, tendrá como sede a la comuna de Placilla, desarrollando un nutrido programa gratuito y abierto dirigido a toda la familia, durante los días sábado 12 y jueves 17 de octubre. Las actividades contemplan presentaciones de danza, teatro, conversatorio, un laboratorio creativo para infancias y funciones de títeres. En palabras del maestro titiritero, con este espacio se busca “revalorizar, profundizar y dar a conocer la infinita riqueza del arte milenario que son los títeres”.

El recorrido es desarrollado por la organización rancagüina Teatro Impronta , en colaboración con la compañía de danza Balancé, el maestro titiritero Juan Carlos Olmos y el apoyo de distintas organizaciones sociales comunales que se han sumado a este esfuerzo.

, en colaboración con la compañía de danza Balancé, y el apoyo de distintas organizaciones sociales comunales que se han sumado a este esfuerzo. Su carácter descentralizado incluye el desarrollo del conversatorio denominado “Círculo Colaborativo de Estrategias Artísticas y Culturales”, que invita a gestores y artistas de las distintas comunas, con miras a la generación de una red colectiva en esta materia a nivel regional.

También se incluye la actividad titulada “Laboratorio Paper Toy Perrito Lentejas”, donde niñas y niños de Placilla podrán hacer una réplica en papel del querido personaje ochentero. Luego podrán disfrutar de la presentación a cargo de Juan Carlos Olmos en un espacio distendido, lleno de música y colores.

Más información AQUÍ.

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. ¡A disfrutar nuestros museos!

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura.

¡Que tengan un lindo fin de semana!