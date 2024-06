Mujer ruso-estadounidense enfrenta juicio por traición en Rusia por donar dinero a Ucrania

En Rusia comenzó el juicio contra Ksenia Karelina, acusada de traición por haber donado 50 dólares a una organización benéfica ucraniana con sede en Estados Unidos.

Según CNN, el juicio se está llevando a cabo en la ciudad de Ekaterimburgo. La acusada posee doble nacionalidad, rusa y estadounidense.

Los alegatos se están llevando a cabo a puertas cerradas en la corte, y en caso de ser encontrada culpable, podría enfrentar una pena de 20 años de cárcel.

Karelina reside actualmente en Los Ángeles, pero hizo un viaje a Rusia en enero de este año para visitar a sus abuelos. Sin embargo, aseguran que en Estados Unidos se enteraron de su detención recién en febrero de este año.

