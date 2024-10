Servicio Militar: revisa con tu RUT si fuiste seleccionado y los motivos para solicitar la exclusión

Este martes 15 de octubre se anunciaron los resultados del sorteo para el Servicio Militar 2025, un proceso destinado a completar los cupos necesarios tras la fase de postulación voluntaria. El sorteo afecta a jóvenes nacidos en 2006 que no se inscribieron como voluntarios. La inscripción estuvo abierta durante septiembre para personas de entre 17 y 24 años.

Cómo saber si fuiste seleccionado

A partir de hoy, puedes revisar los resultados del sorteo a través de la plataforma serviciomilitar.cl utilizando tu RUT. La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) ha habilitado este sitio para que los jóvenes verifiquen si fueron seleccionados para realizar el Servicio Militar en 2025. Aquellos que resulten llamados podrán optar por unirse a las Fuerzas Armadas o presentar una reclamación si desean eximirse.

Si no te presentas al llamado del Servicio Militar, serás considerado infractor, lo que te impedirá ejercer cargos y oficios públicos. Si has sido asignado a la Defensa Civil y no te presentas, podrías enfrentar una multa que va de cuatro a ocho UTM, es decir, entre $160.000 y $320.000.

Motivos para solicitar la exclusión

Si no puedes realizar el Servicio Militar, puedes solicitar la exclusión presentando una reclamación ante la Comisión Especial de Acreditación (CEA). Para ello, debes acudir a una oficina del cantón de reclutamiento y presentar la documentación que respalde alguno de los siguientes motivos:

Imposibilidad física, psíquica o social. Ser miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o de Gendarmería de Chile. El cumplimiento del servicio generará un deterioro económico en tu grupo familiar. Matrimonio o paternidad antes del sorteo. Haber sido condenado a una pena aflictiva. Ser descendiente de víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política.